21 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara Leopoldo Luque y tres médicos de la clínica de Olivos

Este jueves se desarrollará una nueva ronda de declaraciones en los tribunales de San Isidro para sumar más detalles acerca de la salud del astro argentino durante su internación domiciliaria.

Por
Nueva ronda de declaraciones: jueves movido en San Isidro.

Nueva ronda de declaraciones: jueves movido en San Isidro.

NA/Juan Vargas

El juicio que investiga la muerte de Diego Maradona tendrá este jueves una audiencia clave, con las declaraciones de médicos que participaron en la atención del exfutbolista durante su internación en la Clínica Olivos, donde fue operado pocas semanas antes de fallecer.

Te puede interesar:

Clínica trucha en González Catán: una exempleada reveló que había al menos 10 personas con una misma matrícula

Durante la jornada se presentarán tres profesionales que tuvieron intervención directa en el tratamiento médico del “Diez”: Fernando Villarejo, jefe de terapia intensiva de la Clínica Olivos; Sebastián Nani, titular del área de cardiología; y el neurocirujano Pablo Rubino, encargado de la cirugía por el hematoma subdural realizada el 3 de noviembre de 2020.

Los jueces buscarán profundizar sobre el estado de salud que presentaba Maradona tras la operación, cómo evolucionó durante los días posteriores y cuáles fueron las recomendaciones médicas al momento de definir su externación.

La causa intenta determinar posibles responsabilidades por presuntas negligencias médicas en torno a la muerte de Maradona. También declarará Leopoldo Luque.

Qué había declarado Fernando Villarejo

Fernando Villarejo ya había dado testimonio el año pasado durante el primer juicio oral: sostuvo que el entorno de Maradona era “muy complicado” y reveló que desde la clínica se oponían a una internación domiciliaria luego de la operación.

Según explicó, todo comenzó tras el cumpleaños número 60 del exfutbolista, el 30 de octubre de 2020, cuando se lo vio en un evidente deterioro físico durante un acto en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. A partir de esa situación, su equipo médico decidió trasladarlo a la clínica Ipensa para realizarle estudios.

Allí detectaron el hematoma subdural, aunque los profesionales del centro consideraban que no era necesario operarlo de urgencia. Sin embargo, Luque insistió en derivarlo a la Clínica Olivos, donde finalmente se llevó adelante la intervención quirúrgica a cargo de otros especialistas.

Agustina Cosachov fue la psiquiatra que atendió a Maradona
Diego Maradona y Agustina Cosachov.

Diego Maradona y Agustina Cosachov.

“La clínica no era un lugar para tenerlo sedado indefinidamente”, declaró el médico, quien sostuvo que dejó asentadas sus diferencias en la historia clínica. Además, señaló que desde el centro de salud recomendaban una derivación a una institución especializada y no una internación domiciliaria.

Pese a eso, Maradona fue trasladado a una vivienda en Tigre, donde continuó la recuperación. Para Villarejo, las condiciones no eran las adecuadas para atender a un paciente con el cuadro que presentaba el exfutbolista.

El jefe de cardiología apuntó contra Luque

Otro de los médicos que ya había declarado es Sebastián Nani, jefe de cardiología de la Clínica Olivos. En su exposición aseguró que Maradona no evidenciaba problemas cardíacos graves durante la internación y afirmó que “no era esperable un evento coronario”.

De todos modos, remarcó que se trataba de un “paciente de riesgo” que requería controles estrictos. En ese contexto, apuntó directamente contra Luque al sostener que era el médico de cabecera del exjugador y que la responsabilidad sobre su seguimiento recaía principalmente sobre él.

Qué dijo Pablo Rubino sobre la cirugía

También volverá a declarar Pablo Rubino, el neurocirujano que encabezó la operación de Maradona. En el juicio anulado recordó que algunos parámetros clínicos “no estaban del todo bien”, aunque consideró que la intervención debía realizarse de todas maneras.

Sus declaraciones serán claves para reconstruir cómo fueron las horas previas y posteriores a la cirugía que atravesó el exfutbolista apenas tres semanas antes de su muerte.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los directivos de la universidad suspendieron todas las actividades académicas hasta este jueves.

Apuñalaron a un estudiante dentro del campus de una universidad en Río Gallegos

El hincha de Cruzeiro fue detenido.

Un hincha de Cruzeiro fue demorado por romper billetes argentinos frente al público de Boca

El micro se incendió sobre la Autopista 25 de Mayo.

Se incendió un micro en la Autopista 25 de Mayo: dos personas fueron trasladadas

El Ford Focus quedó volcado al costado de la Ruta 7.

Manejaba borracho y volcó: le encontraron $17 millones en figuritas del Mundial

 La Justicia aguarda los resultados de los análisis para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Quién es el futbolista argentino que impactó contra un auto, huyó y generó un choque en cadena

Facundo Parra y Hernán Fredes fueron detenidos por pelearse con la policía.

Detuvieron a dos exjugadores de Independiente por desobedecer un control de la Policía

Rating Cero

La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

Paula Chaves hablo sobre una decisión íntima que tomaron con Pedro Alfonso, su marido.

"Fue una daga en el pecho": el duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso tras una fuerte decisión

La convivencia ya está presentando tensiones. 

Escándalo en Gran Hermano: los nuevos ingresaron a la casa y liquidaron a sus compañeros por un motivo asqueroso

Se definieron los reingresos en La casa más famosa

Denuncia contra la producción de Gran Hermano: una ex participante se siente "humillada" por no entrar en el repechaje

Wanda Nara, en el centro de la polémica por los Martín Fierro.

Polémica por los Martín Fierro: reconocido conductor habló de irregularidades por el premio a Wanda Nara

El músico se refirió a los hechos en un posteo en sus redes sociales.

La desafiante frase de Fito Páez luego de recibir silbidos en el Movistar Arena

últimas noticias

Lionel Scaloni analizar llevar a un jugador N°27

Lionel Scaloni llevaría al Mundial 2026 un jugador 27: quién sería el elegido

Hace 13 minutos
Nicolás Otamendi tiene acordado firmar un contraro por 18 meses con River.

Después del Mundial 2026, Otamendi será jugador de River

Hace 19 minutos
La artista comentó el estado de su salud en su reingreso

Andrea del Boca rompió el silencio y dio detalles sobre su salud tras volver a Gran Hermano

Hace 26 minutos
La medida responde a trabajos de renovación del sistema de señalamiento.

Atención: una línea de tren funcionará con servicio limitado el fin de semana largo

Hace 38 minutos
Paula Chaves hablo sobre una decisión íntima que tomaron con Pedro Alfonso, su marido.

"Fue una daga en el pecho": el duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso tras una fuerte decisión

Hace 1 hora