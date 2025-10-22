22 de octubre de 2025 Inicio
Papu Gómez vuelve al fútbol tras dos años: fue presentado en un club de Italia

El futbolista argentino se incorporó a un nuevo equipo, por lo que regresará a la actividad profesional luego de cumplir una sanción por doping positivo.

Por
Papu Gómez vuelve al fútbol.

El futbolista Alejandro "Papu" Gómez fue presentado como refuerzo de Calcio Padova, equipo que se desempeña en la Serie B de Italia, por lo que volverá a jugar oficialmente después de cumplir una sanción de dos años de suspensión por doping positivo.

Rodrigo De Paul habló desde Miami en la previa de Flamengo-Racing.
El emotivo mensaje de De Paul, a horas del partido entre Flamengo-Racing: "Voy a estar haciendo fuerza"

Gómez, quien fue sancionado cuando jugaba en Monza, expuso su entusiasmo por su arribo a Calcio Padova, que se ubica en la mitad de la tabla de posiciones de la Serie B: "Estoy para dar una mano, tenía muchas ganas de seguir siendo protagonista. Siento la responsabilidad de representar a Padua y a los paduanos. Vestir esta camiseta para mí es una gran alegría".

El jugador que integró el plantel de la Selección argentina que se consagró campeón del Mundial Qatar 2022 destacó la postura del equipo en una conferencia de prensa. "Mis compañeros demostraron su valía incluso sin mí en este comienzo de campeonato, me gusta la mentalidad ganadora del equipo. Andreoletti y su equipo técnico trabajan muy bien, me gustan los entrenamientos y estoy seguro de que podemos hacer grandes cosas", subrayó.

También se refirió a su adaptación de su residencia en Padua: "Intento vivir en Padua como una persona normal, doy paseos por el centro y voy al supermercado, mi familia está muy feliz aquí".

En tanto, la institución italiana publicó un video en sus redes sociales en el que se observa que Gómez firmó autógrafos y se tomó fotos con un grupo de hinchas.

Luego del Mundial Qatar 2022, el futbolista perdió su lugar en Sevilla y se marchó con el pase en su poder al Monza italiano, pero no llegó a debutar ya que fue sancionado por haber consumido una sustancia prohibida: terbutalina.

No se lo quise decir a nadie porque no quería que la gente esté en otro lado que no sea en jugar la final del mundo. Fue como que me dijeran 'vas a ser campeón del mundo, pero ahora te vas a tener que comer esta'", confesó Gómez en diálogo con el canal de streaming Clank!

