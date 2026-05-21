21 de mayo de 2026 Inicio
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Después del Mundial 2026, Otamendi será jugador de River

Tras despedirse del Benfica, el defensor campeón del mundo tiene todo acordado para volver al fútbol argentino y vestir por primera vez la camiseta del Millonario.

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Nicolás Otamendi tiene acordado firmar un contraro por 18 meses con River.

Nicolás Otamendi tiene acordado firmar un contraro por 18 meses con River.

Nicolás Otamendi regresará al fútbol argentino después de disputar el Mundial 2026 y será a River, club del cual confesó ser hincha.

River se prepara para su próximo partido.
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Hace unos días, el defensor campeón del mundo jugó su último partido con Benfica el fin de semana y anunció su salida luego de seis años del club portugués, primero comunicándoselo a sus compañeros y luego en redes para despedirse de los hinchas.

Me voy con el corazón lleno de gratitud y orgullo por haber sido parte de un club tan grande. Gracias por abrirme las puertas, por acompañarme durante todos estos años y por hacerme sentir parte de una familia”, se despidió.

Ahora, según trascendió el ex - Vélez será el primer refuerzo del mercado invernal del Millonario, tras ser jugador libre y logró un acuerdo de palabra con la dirigencia para firmará un contrato de 18 meses, es decir, hasta diciembre del 2027 posiblemente antes del comienzo del Mundial.

Una vez que se ponga a las órdenes de Eduardo “Chacho” Coudet, el zaguero central será el quinto campeón del mundo que vestirá la camiseta roja con la banda roja, ya que cuenta con Franco Armani, Germán Pezzella, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Además de todos ellos, Leandro Paredes en Boca y Ángel Di María en Rosario Central, también son los consagrados en Qatar 2022 en regresar al fútbol argentino y en el club de los cuales confesaron querían regresar.

Noticia en desarrollo.-

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