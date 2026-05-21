Corrientes: encontraron muerta a una anestesista e investigan si fue asesinada Tras un llamado al cuartel de bomberos por un supuesto incendio, los agentes acudieron a una vivienda y hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en el patio que tenía una soga al cuello. La Policía investiga la hipótesis de un femicidio. Por Agregar C5N en









Eduarda Fátima Bergalli tenía 37 años y era una reconocida anestesista de Esquina, Corrientes.

Bomberos voluntarios y personal policial acudieron a una vivienda en la localidad de Esquina, en Corrientes, tras una llamada que alertaba por un posible incendio en un domicilio. Cuando arribaron, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en el patio que tenía una soga atada al cuello. La víctima era una reconocida anestesista de 37 años y las autoridades investigan la hipótesis de un femicidio.

El macabro hallazgo sucedió en la casa de la calle Sargento Cabral al 700, y la mujer fue identificada como Eduarda Fátima Bergalli. "Nos llamaron por un incendio de casa y fuimos preparados con todo el personal para eso. Al llegar, los vecinos no sabían bien lo que pasaba; aparentemente alguien vio el alboroto, pensó que se trataba de un siniestro y dio aviso al cuartel", declaró el jefe del cuartel de Bomberos de Esquina, Gabriel Gutiérrez, a los medios correntinos.

Una vez dentro de la vivienda, los agentes pudieron constatar que no había un incendio, pero encontraron el cuerpo sin vida de la anestesista con una soga al cuello. Los voluntarios trataron de asistirla y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente diez minutos, pero no se logró resultado alguno y se presume que la mujer ya llevaba un tiempo fallecida.

Hipótesis de femicidio: qué dijo su pareja Según información difundida por Radio del Guaran de Corrientes, en el lugar también estaba presente la pareja de la víctima, identificado como N.M.P., quien manifestó haberla encontrado con una soga alrededor del cuello y atada a una columna de cemento.