Corrientes: encontraron muerta a una anestesista e investigan si fue asesinada

Bomberos voluntarios y personal policial acudieron a una vivienda en la localidad de Esquina, en Corrientes, tras una llamada que alertaba por un posible incendio en un domicilio. Cuando arribaron, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en el patio que tenía una soga atada al cuello. La víctima era una reconocida anestesista de 37 años y las autoridades investigan la hipótesis de un femicidio.
El macabro hallazgo sucedió en la casa de la calle Sargento Cabral al 700, y la mujer fue identificada como Eduarda Fátima Bergalli. "Nos llamaron por un incendio de casa y fuimos preparados con todo el personal para eso. Al llegar, los vecinos no sabían bien lo que pasaba; aparentemente alguien vio el alboroto, pensó que se trataba de un siniestro y dio aviso al cuartel", declaró el jefe del cuartel de Bomberos de Esquina, Gabriel Gutiérrez, a los medios correntinos.
Una vez dentro de la vivienda, los agentes pudieron constatar que no había un incendio, pero encontraron el cuerpo sin vida de la anestesista con una soga al cuello. Los voluntarios trataron de asistirla y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente diez minutos, pero no se logró resultado alguno y se presume que la mujer ya llevaba un tiempo fallecida.
Hipótesis de femicidio: qué dijo su pareja
Según información difundida por Radio del Guaran de Corrientes, en el lugar también estaba presente la pareja de la víctima, identificado como N.M.P., quien manifestó haberla encontrado con una soga alrededor del cuello y atada a una columna de cemento.
Por su parte, el fiscal a cargo de la causa, Gustavo Mosquera, dispuso la preservación de la escena y ordenó diversas pericias. Una de las líneas de investigación apunta a una posible muerte por asfixia mecánica, aunque el caso se mantiene bajo la figura de "muerte dudosa". Asimismo, el fiscal solicitó una autopsia para determinar las circunstancias del fallecimiento de la reconocida anestesista.
El cuerpo fue derivado a la capital correntina, donde será examinado en el Instituto Médico Forense. El resultado de la autopsia será determinante para esclarecer el hecho.