14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Gimnasia LP por los cuartos del Torneo Apertura 2026

El equipo de Eduardo Coudet venció por 2 a 0 al Lobo en el Monumental, por lo que sigue a paso firme y accedió a las semifinales del campeonato.

Por
River se prepara para su siguiente partido.

River se prepara para su siguiente partido.

X: River Plate (optimizada por IA)

River derrotó por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, por lo sigue a paso firme en el campeonato y avanzó a la siguiente instancia, donde buscará jugar la final que se llevará a cabo en Córdoba.

Driussi y Martínez Quarta fueron los artilleros en la victoria de River ante Gimnasia LP.
Te puede interesar:

River le ganó 2 a 0 a Gimnasia LP con autoridad y avanzó a las semifinales

El partido por las semifinales de final del Torneo Apertura 2026 será el próximo para River, que enfrentará a Rosario Central después de que el Canalla venciera a Racing. El encuentro se jugará el sábado 16 de mayo con horario a confirmar en el Monumental, ya que el Millonario finalizó en el segundo puesto de la Zona B, en un mejor puesto que el conjunto rosarino, que terminó cuarto.

Chacho Coudet
Eduardo Coudet, entrenador de River.

Eduardo Coudet, entrenador de River.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el de Rosario se produjo el 1° de febrero, cuando empataron 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 3 de la Zona B del torneo, pese a que disputaron un entretenido partido.

En tanto, en el plano internacional, River tiene dos encuentros pendientes por el Grupo H de la Copa Sudamericana, contra Bragantino y Blooming, partidos que también se disputarán en Núñez. El equipo de Eduardo Coudet deberá hacer valer las más de 80.000 localidades que sus fanáticos ocupan en cada fecha en estos encuentros definitorios.

Sebastián Villa reconoció que hubo contactos con River y explicó por qué no se dio su llegada

A fines de la temporada 2025, el nombre de Sebastián Villa resonó en los pasillos de Núñez como un posible nuevo jugador de River, un morbo que finalmente nunca se dio. Ahora, el propio colombiano habló por primera vez de la situación y reconoció que hubo un contacto para convertirse en jugador del Millonario, pero explicó por qué no se dio.

De gran presente en Independiente Rivadavia de Mendoza y siempre vinculado al mundo Boca, el delantero estuvo en consideración del conjunto riverplatense, con Marcelo Gallardo en ese momento como entrenador, para que se sume al plantel de este año. Finalmente, el colombiano tomó la decisión de continuar en la Lepra mendocina, hoy de gran presente, pese a haber quedado eliminado recientemente en los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Unión de Santa Fe.

“Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números”, reveló en diálogo con TyC Sports y justificó: “Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club, yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad yo tengo que ir a trabajar”, explicó Sebastián Villa.

Villa reconoció que hubo contactos con River y explicó por qué no se dio su llegada

River recibirá a Gimnasia La Plata desde las 21:30 en el Monumental en busca de un pase a la semifinales.

Tras salvarse ante San Lorenzo, River enfrenta a Gimnasia en busca de las semifinales

Este martes se enfrentarán Belgrano vs. Unión y Argentinos Juniors vs. Huracán.

Comienzan los cuartos de final del Torneo Apertura: Belgrano-Unión y Argentinos-Huracán

River piensa en su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra San Lorenzo en los octavos del Apertura

Racing le ganó a Estudiantes en La Plata y enfrentará a Central.

Rosario Central, Racing y River pasaron a cuartos: se definen los octavos de final del Apertura

River le ganó por penales a San Lorenzo en el Monumental.
play

River ganó un partido memorable: remontó una tanda de penales vibrante contra San Lorenzo y pasó a cuartos del Apertura

Rating Cero

La mediática causó el asombro de sus compañeros de streaming de Telefe.

Gran Hermano: Daniela Celis reveló su inusual terapia de sanación

Abraham se despidió de GH con una expulsión por no seguir las reglas del juego.

Video: cómo fue el insólito accidente que sufrió Solange Abraham junto a Iván de Pineda

Zilli eligió a Eduardo como su compañero estratégico del juego de Telefe.

¿Trío en Gran Hermano? Yanina Zilli, Eduardo Carrera y la propuesta que descolocó a una famosa

“Estáis siendo tan duros, crueles, habría dicho Amaia a su entorno más cercano. 
play

La cantante de la Oreja de Van Gogh respondió a las críticas en redes sociales

Matthew Perry murió en octubre de 2023.

Muerte de Matthew Perry: dictaron dos años de prisión para el facilitador de la droga

Ana Carolina Ardohain, Pampita.

La polémica frase de Pampita tras separarse de Martín Pepa: "Cuando hay amor todo se arregla"

últimas noticias

El funcionario fue recibido entre banderas chinas y estadounidenses.

Xi Jinping recibió a Trump con Irán e Israel en la agenda

Hace 26 minutos
River se prepara para su siguiente partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Gimnasia LP por los cuartos del Torneo Apertura 2026

Hace 48 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 13 de mayo de 2026.

Loto Plus: resultado del sorteo 3880 del miércoles 6 de mayo de 2026

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 13 de mayo de 2026.

Quini 6: 9 ganadores se llevaron más de $35 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

Hace 1 hora
Donald Trump fue el principal impulsor de Alligator Alcatraz.

Cierra "Alligator Alcatraz", la polémica cárcel para inmigrantes que inauguró Trump

Hace 1 hora