Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Gimnasia LP por los cuartos del Torneo Apertura 2026

El equipo de Eduardo Coudet venció por 2 a 0 al Lobo en el Monumental, por lo que sigue a paso firme y accedió a las semifinales del campeonato.

River derrotó por 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 , por lo sigue a paso firme en el campeonato y avanzó a la siguiente instancia, donde buscará jugar la final que se llevará a cabo en Córdoba.

El partido por las semifinales de final del Torneo Apertura 2026 será el próximo para River, que enfrentará a Rosario Central después de que el Canalla venciera a Racing. El encuentro se jugará el sábado 16 de mayo con horario a confirmar en el Monumental , ya que el Millonario finalizó en el segundo puesto de la Zona B, en un mejor puesto que el conjunto rosarino, que terminó cuarto.

El último enfrentamiento entre el conjunto de Núñez y el de Rosario se produjo el 1° de febrero, cuando empataron 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito por la fecha 3 de la Zona B del torneo, pese a que disputaron un entretenido partido.

En tanto, en el plano internacional, River tiene dos encuentros pendientes por el Grupo H de la Copa Sudamericana, contra Bragantino y Blooming, partidos que también se disputarán en Núñez. El equipo de Eduardo Coudet deberá hacer valer las más de 80.000 localidades que sus fanáticos ocupan en cada fecha en estos encuentros definitorios.

Sebastián Villa reconoció que hubo contactos con River y explicó por qué no se dio su llegada

A fines de la temporada 2025, el nombre de Sebastián Villa resonó en los pasillos de Núñez como un posible nuevo jugador de River, un morbo que finalmente nunca se dio. Ahora, el propio colombiano habló por primera vez de la situación y reconoció que hubo un contacto para convertirse en jugador del Millonario, pero explicó por qué no se dio.

De gran presente en Independiente Rivadavia de Mendoza y siempre vinculado al mundo Boca, el delantero estuvo en consideración del conjunto riverplatense, con Marcelo Gallardo en ese momento como entrenador, para que se sume al plantel de este año. Finalmente, el colombiano tomó la decisión de continuar en la Lepra mendocina, hoy de gran presente, pese a haber quedado eliminado recientemente en los cuartos de final del Torneo Apertura frente a Unión de Santa Fe.

“Hubo llamados, pero no se pusieron de acuerdo en los números”, reveló en diálogo con TyC Sports y justificó: “Mi trabajo es jugar al fútbol y si me sale la oportunidad de ir a cualquier club, yo tengo que ir a trabajar. Pienso en el futuro de mi familia”.