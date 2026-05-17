Quién era Serena Andreatta, la joven argentina que falleció en Australia tras el vuelco de un micro turístico

Oriunda de Rosoario, viajaba por Queensland cuando el colectivo en el que se trasladaba volcó sobre una ruta del noreste australiano. Había hecho de los viajes por el mundo su forma de vida.

Serena Andreatta tenía 26 años y había explotado al máximo su pasión por los viajes.

Serena Andreatta tenía 26 años y había hecho de los viajes su modo de vida . Nacida en Rosario , con doble ciudadanía argentina e italiana, llevaba años recorriendo el mundo y compartiendo sus experiencias en redes sociales. Su historia terminó de manera trágica en Australia, donde murió como consecuencia de un grave accidente de tránsito ocurrido en el estado de Queensland .

Así quedó el hotel que se incendió en Bariloche: las principales hipótesis sobre cómo se inició el fuego

Serena había estudiado Administración, Dirección de Empresas y Accounting en la Escuela Superior de Comercio de la Universidad Nacional de Rosario entre 2018 y 2020. Quienes la conocieron la recuerdan como una persona apasionada, curiosa y con una vocación clara por el turismo y las experiencias internacionales.

En 2020 se radicó en Italia, donde comenzó trabajando en hotelería —primero como camarera y recepcionista— y fue sumando responsabilidades en gestión y administración. Paralelamente, desarrolló un emprendimiento propio orientado a asesorar a argentinos en el trámite de obtención de la ciudadanía italiana.

En los últimos años recorrió Europa, América y Asia . Durante 2025 pasó más de seis meses en Vietnam y Tailandia, sobre todo en la isla Koh Tao, donde practicó buceo. Luego llegó Australia, su nueva aventura . Había arribado al país el 17 de abril de 2026 y, tras varios días en Sídney, se puso en marcha junto a su amiga Valentina Accardi para seguir explorando otros destinos. Según sus allegados, estaba viviendo uno de los momentos más plenos de su vida.

El accidente ocurrió durante la noche del jueves en la Bruce Highway, una de las principales autopistas del noreste australiano. El micro de la empresa FlixBus hacía el recorrido entre Cairns y Airlie Beach —dos ciudades muy frecuentadas por turistas y trabajadores temporales— con más de 30 pasajeros a bordo, en su mayoría jóvenes mochileros de distintas nacionalidades.

El vehículo perdió el control cerca de Gumlu, una localidad ubicada a unos 135 kilómetros al sur de Townsville. Según versiones preliminares, habría colisionado con otro vehículo antes de salirse de la ruta y volcar. Las autoridades calificaron la escena como "catastrófica": equipos de rescate, ambulancias y helicópteros sanitarios trabajaron durante horas para atender a los heridos y trasladarlos a distintos hospitales.

Serena fue rescatada con vida, pero las heridas sufridas en el impacto resultaron fatales. Su identidad fue confirmada oficialmente por las autoridades australianas recién en las últimas horas. Su amiga Valentina sobrevivió y permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville, donde continúa bajo observación médica.

Otras dos personas debieron ser evacuadas en helicóptero por la gravedad de sus lesiones. El conductor del micro, un hombre de 70 años, resultó levemente herido. La empresa FlixBus informó que el chofer no iba a exceso de velocidad y que los controles de alcohol y drogas arrojaron resultado negativo, aunque esos datos aún deben ser confirmados oficialmente por la policía de Queensland.

Embed

La investigación está a cargo de la Unidad de Accidentes de Tránsito, que busca establecer las causas exactas del vuelco. El superintendente Dean Cavanagh señaló que la gran cantidad de pasajeros extranjeros complicó tanto la identificación de las víctimas como el contacto con sus familias. "Nos aseguraremos de investigar no solo qué sucedió, sino también por qué pasó", afirmó en conferencia de prensa.

El primer ministro de Queensland, David Crisafulli, expresó su dolor públicamente: "Son jóvenes que están viviendo el viaje de sus vidas en un país extranjero. Que les arrebaten eso es profundamente doloroso".

En Rosario, familiares, amigos y excompañeros comenzaron a despedirla en redes sociales, destacando su espíritu libre y su capacidad para conectar con personas de distintas culturas y lugares del mundo.