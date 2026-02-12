River vuelve a flaquear y pierde 1-0 con Argentinos Juniors en La Paternal por el torneo Apertura 2026 El Millonario, que llegó al Diego Armando Maradona con la intención de recuperarse de la derrota con Tigre, pierde con el Bicho por la fecha 5 de la zona B del campeonato. Finalizado el primer tiempo, el único gol del partido fue el de Hernán López Muñoz, a los 35'. Por + Seguir en







River, confundido, pierde en La Paternal ante Argentinos. X: @RiverPlate

River vuelve a mostrar serios problemas defensivos pierde 1-0 con Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, en el marco de la fecha 5 de la zona B del torneo Apertura 2026. En un partido friccionado y con muchas faltas, el "Millonario" se desmoronó sobre el último cuarto de hora del primer tiempo y pierde con el "Bicho". El local abrió el marcador con un remate cruzado de Hernán López Muñoz a los 35'.

Con el arbitraje de Andrés Merlos, el Millonario, que buscaba recuperarse de la dura derrota con Tigre y mantenerse en los primeros puestos, volvió a exponer sus dificultades y mostrar dudas a nivel defensivo. El equipo de La Paternal aprovechó los errores y capitalizó en el último tercio del primer tiempo para subir en el marcador.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, dispuso realizar varias modificaciones y un cambio de esquema en el equipo contra Argentinos Juniors tras la caída 4-1 con Tigre en el estadio Monumental por la jornada anterior: Marcos Acuña reemplaza a Matías Viña, Giuliano Galoppo a Fausto Vera, Kevin Castaño a Maximiliano Salas y Agustín Ruberto por Facundo Colidio.

En tal sentido, el DT del conjunto de Núñez resolvió que el arquero Santiago Beltrán se sostenga en el once titular, debido a que Franco Armani continúa recuperándose de una inflamación en el tendón de Aquiles.

Por su parte, el DT del Bicho, Nicolás Diez, mantuvo el equipo pese al traspié que sufrió con Racing ya que perdió 2-1 en Avellaneda, por lo que Enzo Pérez juega un partido especial debido a que enfrenta por primera vez al conjunto de Núñez después de su salida del Millonario en 2025.