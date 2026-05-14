El presidente de la Academia disparó contra el arbitraje de Darío Herrera y la labor de Pablo Dóvalo en el VAR, mientras que el capitán rosarino no se guardó nada: "Quieren cambiar el fútbol y no pueden dirigir ni su club".

Por los cuartos de final del Torneo Apertura, Rosario Central derrotó a Racing por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito y clasificó a las semifinales. Pero el ojo estuvo puesto en los goles anulados y las dos tarjetas rojas, por lo que el presidente de la Academia, Diego Milito, se quejó duramente y el futbolista Ángel Di María le contestó.

El arbitraje de Darío Herrera quedó en el foco de la cuestión porque expulsó a Adrián Maravilla Martínez luego de la intervención del VAR a cargo de Pablo Dóvalo y el equipo visitante quedó con 10 jugadores. Poco después quedó con 9 luego de aplicar la segunda amarilla a Marco Di Césare.

Ante este contexto, el cuerpo técnico de la Academia comenzó a quejarse porque consideraron que omitió ciertas tarjetas amarillas y una roja a Coronel, quien lo detuvo con falta a Gabriel Rojas y no hubo represalias.

El clima del partido llevó a que el árbitro eche también al ayudante de campo Gonzalo Costas, quien lo acusó de “corrupto”. Por eso, al finalizar el partido, el presidente de Racing, Diego Milito, habló con los medios de comunicación sin aceptar repregunta y cuestionó las decisiones arbitrales.

“Uno viene con toda la ilusión y pensamos que esto puede cambiar y siguen pasando los partidos y hoy ha sido un nuevo partido vergonzoso. El fútbol argentino está roto y no da para más. Nos sentimos robados ”, indicó el campeón con Racing en 2014.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingComunica/status/2054744818417316326&partner=&hide_thread=false : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”



“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8 — Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026

Y agregó: “Bueno, muchachos, hay que empezar a decir las cosas. Porque sabía, cuando me involucré en este rol, que tal vez se me iba a mirar de costado porque vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol. Realmente estoy cansado, como mucha gente. Me pongo a disposición para sacar adelante el fútbol argentino”.

En medio de ese contexto, el capitán de Central habló en su cuenta de Instagram y disparó contra todos, pero precisamente contra Milito, quien fue su compañero de Selección argentina en el Mundial de Alemania 2010 y la Copa América 2011. “Cómo molesta que Central pelee todo, como molesta ver ganar a los equipos del interior. Nadie se hace cargo de por qué pierden, hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”.

“De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. ¿Qué loco no? ¿Antes se debatían tanto los penales? ¿Antes se debatían tanto las tarjetas? Caretas”, sumó.

Pero precisamente disparó contra Milito, luego de que el dirigente diga que quiere reconstruir el deporte: “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club. El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más, el interior crece y eso duele, eso incomoda y molesta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/2054771794024825051&partner=&hide_thread=false “DESPUÉS QUIEREN QUE LOS CAMPEONES DEL MUNDO VENGAN A ARGENTINA A JUGAR”.



La historia de Ángel Di María. https://t.co/amk7Fw0FQ8 pic.twitter.com/sTY9XhGtUr — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 14, 2026

También aprovechó para cuestionar la decisión arbitral de anular el gol de Alejo Véliz: “Y les dejo algo, el gol de Veliz no fue fuera de juego, hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside, qué casualidad ¿no? Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar, ¿para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado?”.