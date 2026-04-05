5 de abril de 2026 Inicio
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River, imparable: goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental y llega afilado al debut en la Copa Sudamericana

El Millonario tuvo momentos de alto nivel colectivo y derrotó al Pirata por la fecha 13 del torneo Apertura 2026 con un doblete de Tomás Galván y un gol de Facundo Colidio, por lo que mantiene su puntaje perfecto con Eduardo Coudet. Ahora, visitará a Blooming en Bolivia.

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River le ganó a Belgrano.

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River le ganó a Belgrano.

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River derrotó 3-0 a Belgrano en el estadio Monumental por la fecha 13 del torneo Apertura 2026, por lo que saltó a la segunda posición de la Zona B y suma puntaje perfecto con la dirección técnica de Eduardo Coudet. Tomás Galván convirtió un doblete para el Millonario, mientras que Facundo Colidio anotó un gol. El árbitro fue Yael Falcón Pérez.

River le ganó a Belgrano en el Monumental.
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En el primer tiempo, River comenzó con una superioridad colectiva especialmente a través de las intervenciones de Fausto Vera y Galván, por lo que expuso una alta intensidad en el juego para encontrar espacios en Belgrano, que tuvo dificultades para recuperar la pelota y contraatacar con nitidez. En este marco, el Millonario tuvo varias situaciones de gol: Sebastián Driussi remató cruzado y la pelota pegó en el palo y Matías Viña sorprendió con un disparo dentro del área que se fue afuera.

En tal sentido, Driussi buscó su revancha con una buena jugada y un remate de tres dedos, que se fue desviado. No obstante, luego el conjunto de Ricardo Zielinski creció con las apariciones de Franco Vázquez, quien fue su mejor futbolista en la primera parte, y Lucas Zelarayán, por lo que el Mudo tuvo una posibilidad para convertir pero su tiro no tuvo buena dirección.

En tanto, el conjunto de Núñez respondió con un remate de Driussi bloqueado por Thiago Cardozo. El delantero de 30 años fue, por amplio margen, el jugador del Millonario con mayores ocasiones para anotar. Luego, Alexis Maldonado buscó con un cabezazo que Santiago Beltrán desvió con una gran reacción, mientras que Rivero intentó abrir el marcador después de un tiro libre de Galván.

El primer gol de River se produjo a los 36 minutos, cuando Galván aprovechó un rebote dado por Cardozo luego de un remate por Driussi y definió con el arco libre. De esta manera, convirtió su primer gol en el Millonario. Después, Facundo Colidio disparó de zurda desde afuera del área pero su intento salió desviado.

Facundo Colidio
Facundo Colidio volvió a convertir para River.

Facundo Colidio volvió a convertir para River.

En tanto, en el complemento, los de Coudet volvieron a marcar un amplio dominio de la pelota, mientras que Belgrano, nuevamente, manifestó inconvenientes para quitarle el balón al Millonario e incluso tuvo momentos con un juego pasivo. En esta línea, Vera tuvo una situación para convertir el segundo gol de River con un disparo que se fue muy desviado.

La falta de reacción del equipo cordobés fue aprovechada por River a los 13 minutos del segundo tiempo, cuando Colidio amplió la ventaja de cabeza después de un centro de Juan Cruz Meza, quien ingresó desde el banco de suplentes. De esta forma, el exjugador de Tigre volvió a anotar un gol después de varios encuentros, ya que su último tanto había sido en julio de 2025 contra Instituto.

El gol del elenco de Coudet fue un nuevo golpe para Belgrano, que no logró levantarse. Por su parte, el Millonario, sin dejar de apretar el acelerador, priorizó dominar la pelota con el resultado favorable. La única ocasión nítida para el Pirata fue mediante Zelarayán después de una buena jugada colectiva, en la que disparó sin buena dirección frente a Beltrán.

Cuando parecía que los de Zielinski insinuaban una recuperación, Galván selló el 3-0 con un disparo cruzado después de un pase exquisito de Aníbal Moreno.

Con el triunfo sobre Belgrano, River acumula cuatro triunfos consecutivos y alcanzó el segundo puesto de la Zona B del Apertura con 23 puntos, a tres del líder, Independiente Rivadavia. Ahora, se prepara para su debut en la Copa Sudamericana, que se llevará a cabo el miércoles a las 21:30 contra Blooming en Bolivia.

Por su parte, el Pirata se mantiene en el quinto puesto de la Zona B con 19 unidades y su próximo partido será en Córdoba con Aldosivi, que se jugará el viernes a las 21.

Mirá los goles de River contra Belgrano, por el torneo Apertura 2026

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River vs. Belgrano: formaciones

  • River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
  • Belgrano: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
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