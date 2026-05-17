17 de mayo de 2026 Inicio
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Video: el escalofriante accidente de Álex Márquez en el MotoGP

El piloto de Gresini se tocó con Pedro Acosta y, tras despistarse, salió despedido y su moto voló por los aires. Pese al impactante vuelco, no perdió la conciencia y fue trasladado al hospital para realizarle exámenes médicos.

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Álex Márquez sufrió un escalofriante accidente en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Álex Márquez sufrió un escalofriante accidente en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

El piloto de Gresini, Álex Márquez, sufrió un brutal accidente en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, en el marco de la sexta fecha de la temporada 2026. Pese al impactante vuelco, no perdió la conciencia y fue trasladado al hospital para realizarle exámenes médicos.

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El español se tocó con Pedro Acosta y se fue directo hacia afuera de la pista, donde salió despedido de su moto, que voló por los aires hasta quedar destruida.

Además, Fabio Di Giannantonio también perdió el control de su moto y terminó fuera de carrera tras recibir el golpe de uno de los pedazos de la Ducati de Márquez.

Tras el accidente, confirmaron que Márquez permanecía consciente, llevando tranquilidad luego del impactante episodio. La ambulancia ingresó rápidamente a la curva diez para asistirlo y trasladarlo al centro médico del circuito.

Horas más tarde, el Gresini Racing comunicó: "Fractura marginal de C7; la evaluación completa se realizará la próxima semana. Fractura de clavícula derecha; se estabilizará con una placa. Será intervenido quirúrgicamente hoy por el equipo del Hospital General de Catalunya".

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