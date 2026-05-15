15 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo, a qué hora y dónde se juega la final del Torneo Apertura 2026

La cuenta regresiva ya empezó y el certamen nacional entra en su semana decisiva. La sede del partido definitorio espera por los dos mejores equipos que pasen en semifinales.

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River o Rosario Central

River o Rosario Central, uno de los dos será finalista del campeonato.

El Torneo Apertura de la Copa de la Liga 2026 ya ingresó en su etapa decisiva, con las semifinales a punto de disputarse, y con la confirmación oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de todos los detalles de la gran final del primer campeonato de la temporada del fútbol argentino.

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Con la definición de los partidos previos a la final, los hinchas comienzan a palpitar los encuentros que determinarán quiénes jugarán el partido decisivo por el título de la Liga Profesional. Además de las fechas y sedes, también quedaron oficializados los horarios y las transmisiones de televisión para cada uno de los partidos más importantes del torneo.

argentinos belgrano copa argentina 2025 semis
Argentinos y Belgranos disputaron una de las semis de la Copa Argentina pasada. Ahora, vuelven a cruzarse, pero en La Paternal.

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Cuándo y dónde se juega la final del Torneo Apertura 2026: fecha, hora y TV

La final del Torneo Apertura 2026 se disputará el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30 horas, en el histórico Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. En efecto, la sede fue confirmada oficialmente por la AFA y la Liga Profesional para albergar el encuentro que definirá al campeón del primer semestre del fútbol argentino.

El partido decisivo será transmitido en vivo por ESPN Premium y TNT Sports, las señales encargadas de televisar toda la etapa final del campeonato. Además, el encuentro contará con cobertura especial en plataformas digitales y seguimiento minuto a minuto en los principales portales deportivos del país.

La final se jugará a partido único y, en caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempo suplementario y luego penales si persiste la igualdad. A su vez, tras varias definiciones en Santiago del Estero, ahora Córdoba se reconvertirá en el epicentro del fútbol argentino con una definición que promete estadio lleno y miles de hinchas que llegarán desde distintos puntos del país.

Las semifinales del Torneo Apertura 2026

Las semifinales del Torneo Apertura ya tienen cronograma confirmado y se jugarán entre el sábado 16 y el domingo 17 de mayo. El primer cruce enfrentará a River y Rosario Central el sábado 16 de mayo a las 19.30 horas en el estadio Monumental. El encuentro será televisado por ESPN Premium y TNT Sports.

river gol gimnasia cuartos apertura 2026
River venció a Gimnasia en el Monumental, donde ahora recibirá a Rosario Central por una de las semis.

River venció a Gimnasia en el Monumental, donde ahora recibirá a Rosario Central por una de las semis.

La segunda semifinal tendrá como protagonistas a Argentinos Juniors y Belgrano de Córdoba. El partido se jugará el domingo 17 de mayo desde las 17 horas en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal y también contará con transmisión de ESPN Premium y TNT Sports.

River llega a esta instancia luego de eliminar a Gimnasia, mientras que Rosario Central dejó afuera a Racing en una de las series más polémicas de los cuartos de final. Del otro lado del cuadro, Argentinos Juniors superó a Huracán y Belgrano eliminó a Unión para transformarse en una de las grandes sorpresas del campeonato.

Cronograma completo del Torneo Apertura 2026

  • River Plate vs Rosario Central
    • Sábado 16 de mayo
    • 19.30 horas
    • Estadio Monumental
    • ESPN Premium y TNT Sports
  • Argentinos Juniors vs Belgrano
    • Domingo 17 de mayo
    • 17 horas
    • Estadio Diego Armando Maradona
    • ESPN Premium y TNT Sports
  • Final del Torneo Apertura 2026
    • Domingo 24 de mayo
    • 15 horas
    • Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)
    • ESPN Premium y TNT Sports

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