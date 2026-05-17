17 de mayo de 2026 Inicio
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Melconian advirtió sobre un nuevo desequilibrio cambiario: qué pasará con el dólar y la inflación

El economista cuestionó el optimismo oficial por la desaceleración de la inflación y aseguró que la Argentina todavía está lejos de convertirse en un país “normal”.

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Melconian advirtió sobre un nuevo desequilibrio cambiario: qué pasará con el dólar y la inflación

Melconian advirtió sobre un nuevo desequilibrio cambiario: qué pasará con el dólar y la inflación

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El economista Carlos Melconian relativizó la baja de la inflación registrada en abril y advirtió que mantener estable el tipo de cambio no resolverá los problemas de fondo si los precios continúan aumentando mes a mes.

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En declaraciones a Radio Mitre, el ex presidente del Banco Nación consideró que el dato de inflación de 2,6% informado por el Indec no refleja completamente el impacto real sobre el bolsillo de la población. “El índice de precios es distinto de lo que consume la gente”, sostuvo, al tiempo que reclamó una mirada “más objetiva” sobre la evolución económica.

Melconian afirmó que la Argentina aún está lejos de alcanzar una situación de estabilidad duradera y remarcó que la inflación no puede analizarse de manera aislada. Según explicó, variables como la actividad económica, los salarios y el dólar forman parte de un mismo esquema que todavía presenta fuertes desequilibrios.

El economista también cuestionó la estrategia comunicacional del Gobierno y señaló que se generaron expectativas demasiado rápidas sobre la baja inflacionaria. En ese sentido, mencionó la promesa del presidente Javier Milei de llevar la inflación a niveles cercanos a cero en pocos meses y aseguró que corregir los problemas estructurales del país demandará más tiempo.

“Arreglar el tema tarda”, insistió Melconian, quien consideró que la situación heredada era compleja y que cualquier administración habría necesitado un proceso prolongado para estabilizar la economía.

Además, utilizó una comparación para explicar la necesidad de equilibrio en las políticas económicas. “No podés desarrollar una parte y descuidar otra”, planteó, al advertir que un dólar quieto combinado con inflación sostenida podría derivar nuevamente en un atraso cambiario.

Por último, sostuvo que el actual ingreso de divisas ayuda a evitar una crisis inmediata, aunque remarcó que lo importante no es seguir únicamente el dato mensual de inflación, sino avanzar en soluciones de fondo para los problemas económicos del país.

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