Independiente denunció tres casos de grooming en las inferiores

A través de un comunicado, el conjunto de Avellaneda aseguró que el padre de un jugador informó sobre lo sucedido con su hijo y el club detectó dos casos más. La denuncia formal se radicó el pasado 15 de mayo y este lunes se ampliará la presentación.

En 2018 hubo denuncias por abusos sexuales y condenaron a 12 años de prisión a un exárbitro por los casos

El Club Atlético Independiente presentó una denuncia penal y denunció tres casos de grooming en las inferiores del club. Según detallaron, este lunes se ampliará la presentación en la Justicia.

A través de un comunicado en las redes sociales, la institución de Avellaneda informó que el padre de uno de sus juveniles se comunicó con el entrenador de la categoría infanto-juvenil para informar que su hijo había sido víctima de acoso sexual online .

“Inmediatamente, se activó el protocolo pertinente y las autoridades del club recibieron a la familia en la sede social, junto con los responsables de las áreas correspondientes, y pusieron a su disposición toda la asistencia necesaria para preservar la salud psicofísica del menor”, detallaron desde el club.

Tras la denuncia inicial, se notificó a todas las áreas de la institución para reforzar la prevención y el seguimiento de este tipo de situaciones. A raíz del trabajo en conjunto, se detectaron otros dos casos con características similares, que fueron informados a las máximas autoridades del club.

De esta manera, desde las autoridades del Rojo se convocó a Grooming Argentina, cuyos especialistas fueron recibidos en el predio de Villa Domínico para coordinar charlas informativas y preventivas destinadas a concientizar sobre los riesgos de este delito.

Según detallaron, “se resolvió reunir toda la información necesaria para impulsar la correspondiente denuncia penal”. Así, el pasado 15 de mayo, uno de los apoderados del club y un dirigente se presentaron ante la Fiscalía N.° 2 de Avellaneda para formalizar la denuncia penal y entregar las pruebas recopiladas.

“Se acordó con la Fiscal interviniente regresar el lunes 18 de mayo a fin de ampliar la presentación”, detallaron sobre el caso y agregaron: “El Club Atlético Independiente reafirma su compromiso absoluto con la protección de todos los niños, niñas y adolescentes, y continuará trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia contra los menores”.

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El Club Atlético Independiente informa a sus socios, hinchas y a la comunidad en general:



El padre de un menor que integra el fútbol infanto-juvenil de la Institución se comunicó con el entrenador de la categoría para denunciar que su hijo había sido… pic.twitter.com/fMqUNZaisS — C. A. Independiente (@Independiente) May 17, 2026

Denuncia por casos de abuso en Independiente

En 2018 se denunció el caso de abusos sexual en Independiente contra más 15 futbolistas de las inferiores y seis años después la Justicia condenó a 12 años de prisión al organizador de torneos Alejandro Carlos Dal Cin, y el exárbitro Martín Bustos.

Por el caso, el representante de jugadores Juan Manuel Diaz Vallone y Silvio Fleytas también fueron condenados a 10 años de prisión. Los cuatro estarán bajo prisión domiciliaria hasta que la sentencia quede firme.

Los delitos que se investigaron fueron por abuso sexual, explotación sexual y explotación de menores. Las víctimas vivían en la pensión del club, pero eran llevados a otros lugares para ser abusados, según se constató en la investigación.