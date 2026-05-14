14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Definición del Torneo Apertura 2026: confirmaron los días y horarios de las semifinales

La Liga Profesional de Fútbol informó cuándo jugarán River con Rosario Central en el Monumental y Argentinos Juniors frente a Belgrano en La Paternal.

Por

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de los cruces de los partidos de semifinales del torneo Apertura 2026. El encuentro entre River y Rosario Central será el sábado en el Monumental, mientras que el duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano será en La Paternal el domingo.

Milito y Di María, enfrentados por los árbitros.
Te puede interesar:

El durísimo cruce entre Di María y Milito tras la victoria de Central contra Racing

Ambos partidos de semifinales se iban a jugar el domingo por la tarde, pero como River y Rosario Central tienen compromisos de Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente, se analizó y se pasó ese encuentro para el día anterior para tener más descanso.

Mientras que Argentinos Juniors y Belgano no tienen encuentro extra, excepto Copa Argentina, pero ninguna de las fechas coincide.

De esta manera, River y Central irán el sábado a las a las 19:30 con arbitraje a confirmar y Argentinos Juniors recibirá a Belgrano el domingo a las 17hs también sin terna arbitral definida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River se prepara para su siguiente partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo ante Gimnasia LP por los cuartos del Torneo Apertura 2026

Driussi y Martínez Quarta fueron los artilleros en la victoria de River ante Gimnasia LP.
play

River le ganó 2 a 0 a Gimnasia LP con autoridad y avanzó a las semifinales

Alejo Velis lucha el balón con Di Cesare, quien fue expulsado por doble amarilla.
play

Racing terminó con nueve, perdió con Rosario Central y quedó afuera en cuartos de final

Echaron a Tevez de Talleres tras la derrota contra Belgrano

Fin de ciclo: Tevez dejó de ser el técnico de Talleres tras la derrota ante Belgrano

Rosario Central y Racing jugarán en el Gingante de Arroyito desde las 18:45

Choque de Academias en Rosario: Central recibe a Racing por un lugar en las semifinales

River recibirá a Gimnasia La Plata desde las 21:30 en el Monumental en busca de un pase a la semifinales.

Tras salvarse ante San Lorenzo, River enfrenta a Gimnasia en busca de las semifinales

Rating Cero

¿Tinelli le fue infiel a Milett?

Filtraron los chats hots que Milett Figueroa le encontró a Marcelo Tinelli antes de su separación

Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras.

Una reconocida cocinera cerró uno de sus locales más icónicos tras más de dos décadas

Cecilia Calafell dejó a Pablo Lescano

Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano

La película tuvo su estreno en el Festival de Cannes y en Japón. Ahora, llega al mercado internacional. 

Exit 8: cómo es la película de terror basada en el videojuego japonés

Nuevamente la transparencia de Gran Hermano está en discusión.

"Gran Armado": dura denuncia por la verdad detrás de la salida de un participante de Gran Hermano

Del Moro anunció a los eliminados.

Doble expulsión y polémica en Gran Hermano: el motivo

últimas noticias

¿Tinelli le fue infiel a Milett?

Filtraron los chats hots que Milett Figueroa le encontró a Marcelo Tinelli antes de su separación

Hace 8 minutos
play

Independizarse, imposible: miles de jóvenes hacen largas filas por 600 puestos de trabajo para sostener a sus familias

Hace 30 minutos
La ANMAT detectó irregularidades en los productos capilares de dos reconocidas marcas.

ANMAT prohibió la venta de dos reconocidas marcas de productos para el cabello

Hace 44 minutos
AySa fue declarada sujeta a venta por la Ley Bases.

El Gobierno acelera la privatización de AySA: lanzará la licitación para la venta del 90% de las acciones estatales

Hace 47 minutos
Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras.

Una reconocida cocinera cerró uno de sus locales más icónicos tras más de dos décadas

Hace 49 minutos