Definición del Torneo Apertura 2026: confirmaron los días y horarios de las semifinales La Liga Profesional de Fútbol informó cuándo jugarán River con Rosario Central en el Monumental y Argentinos Juniors frente a Belgrano en La Paternal. Por Agregar C5N en









La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de los cruces de los partidos de semifinales del torneo Apertura 2026. El encuentro entre River y Rosario Central será el sábado en el Monumental, mientras que el duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano será en La Paternal el domingo.

Ambos partidos de semifinales se iban a jugar el domingo por la tarde, pero como River y Rosario Central tienen compromisos de Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente, se analizó y se pasó ese encuentro para el día anterior para tener más descanso.

Mientras que Argentinos Juniors y Belgano no tienen encuentro extra, excepto Copa Argentina, pero ninguna de las fechas coincide.

De esta manera, River y Central irán el sábado a las a las 19:30 con arbitraje a confirmar y Argentinos Juniors recibirá a Belgrano el domingo a las 17hs también sin terna arbitral definida.