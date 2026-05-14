Definición del Torneo Apertura 2026: confirmaron los días y horarios de las semifinales

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los días y horarios de los cruces de los partidos de semifinales del torneo Apertura 2026. El encuentro entre River y Rosario Central será el sábado en el Monumental, mientras que el duelo entre Argentinos Juniors y Belgrano será en La Paternal el domingo.
Ambos partidos de semifinales se iban a jugar el domingo por la tarde, pero como River y Rosario Central tienen compromisos de Copa Sudamericana y Libertadores, respectivamente, se analizó y se pasó ese encuentro para el día anterior para tener más descanso.
Mientras que Argentinos Juniors y Belgano no tienen encuentro extra, excepto Copa Argentina, pero ninguna de las fechas coincide.
De esta manera, River y Central irán el sábado a las a las 19:30 con arbitraje a confirmar y Argentinos Juniors recibirá a Belgrano el domingo a las 17hs también sin terna arbitral definida.
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