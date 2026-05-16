Boca atraviesa horas decisivas tras el duro golpe de la eliminación ante Huracán por el Torneo Apertura. Con la Copa Libertadores como el único gran objetivo del semestre, el equipo de Claudio Úbeda enfrentará a Cruzeiro en un duelo clave donde necesita sumar para no comprometer su clasificación a los octavos de final. Para ese encuentro, el DT se juega la vida y sorprendió a todos con tres cambios de último momento, incluyendo una apuesta táctica que nadie veía venir.
La mayor sorpresa del ensayo táctico de este sábado por la tarde se dio en el lateral derecho, donde Malcom Braida ingresará en lugar de Marcelo Weigandt. Aunque Braida es habitualmente lateral izquierdo, el cuerpo técnico busca mayor equilibrio defensivo y una salida más limpia desde el fondo, desplazando también de la consideración a Juan Barinaga. Esta decisión técnica responde al bajo rendimiento mostrado por el "Chelo", que ya es resistido por los hinchas, en los últimos encuentros.
En el mediocampo, Úbeda se vio obligado a realizar una modificación por la expulsión de Santiago Ascacibar en el último partido ante Barcelona en Ecuador. El elegido para ocupar la zona central es Tomás Belmonte, quien le ganó la pulseada al experimentado Ander Herrera, que aún no está al 100% tras una lesión. Belmonte acompañará a Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en una zona que será vital para contener el juego del equipo de Belo Horizonte.
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La delantera también presentará novedades importantes debido a la baja de Adam Bareiro, quien padece una dolencia muscular en el aductor y el abdomen. Ante la duda de Milton Giménez por un golpe sufrido en las prácticas, el paraguayo Ángel Romero se perfila como el acompañante de Miguel Merentiel en el ataque. Romero viene de tener un ingreso positivo ante Huracán, donde convirtió un gol, lo que convenció al entrenador de darle la titularidad en este compromiso internacional.
Pese a las bajas, el clima en Boca se alivió levemente con las reapariciones de Edinson Cavani y Carlos Palacios en parte del entrenamiento grupal, aunque todavía no es seguro que formen parte de la lista de concentrados. Con Leandro Brey ratificado en el arco, el Xeneize buscará una victoria necesaria frente a un rival directo para acomodarse en la tabla y encarar con aire la última fecha ante Universidad Católica.
El probable 11 titular para enfrentar a Cruzeiro en La Bombonera
Con tres cambios con respecto al equipo que perdió 3-2 de local por los octavos de final del Torneo Apertura, el Xeneize iría con este probable equipo para el duelo de este martes, desde las 21:30 en la Bombonera.
- Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.