Claudio Úbeda patea el tablero en Boca: tres cambios y una duda para enfrentar a Cruzeiro por Copa Libertadores El entrenador del Xeneize dispuso en la práctica de este sábado un equipo con diferentes variantes de cara al trascendental partido frente al equipo brasileño en la Bombonera. Por Agregar C5N en









Boca debe ganar ante Cruzeiro si quiere pasar sin complicaciones a los octavos de la Copa. @BocaJrsOficial

Boca atraviesa horas decisivas tras el duro golpe de la eliminación ante Huracán por el Torneo Apertura. Con la Copa Libertadores como el único gran objetivo del semestre, el equipo de Claudio Úbeda enfrentará a Cruzeiro en un duelo clave donde necesita sumar para no comprometer su clasificación a los octavos de final. Para ese encuentro, el DT se juega la vida y sorprendió a todos con tres cambios de último momento, incluyendo una apuesta táctica que nadie veía venir.

La mayor sorpresa del ensayo táctico de este sábado por la tarde se dio en el lateral derecho, donde Malcom Braida ingresará en lugar de Marcelo Weigandt. Aunque Braida es habitualmente lateral izquierdo, el cuerpo técnico busca mayor equilibrio defensivo y una salida más limpia desde el fondo, desplazando también de la consideración a Juan Barinaga. Esta decisión técnica responde al bajo rendimiento mostrado por el "Chelo", que ya es resistido por los hinchas, en los últimos encuentros.

En el mediocampo, Úbeda se vio obligado a realizar una modificación por la expulsión de Santiago Ascacibar en el último partido ante Barcelona en Ecuador. El elegido para ocupar la zona central es Tomás Belmonte, quien le ganó la pulseada al experimentado Ander Herrera, que aún no está al 100% tras una lesión. Belmonte acompañará a Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda en una zona que será vital para contener el juego del equipo de Belo Horizonte.

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La delantera también presentará novedades importantes debido a la baja de Adam Bareiro, quien padece una dolencia muscular en el aductor y el abdomen. Ante la duda de Milton Giménez por un golpe sufrido en las prácticas, el paraguayo Ángel Romero se perfila como el acompañante de Miguel Merentiel en el ataque. Romero viene de tener un ingreso positivo ante Huracán, donde convirtió un gol, lo que convenció al entrenador de darle la titularidad en este compromiso internacional.