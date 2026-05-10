La fuerte gastada de Belgrano a Talleres tras la victoria en el clásico: "Con profundo pesar despedimos..." Las redes oficiales del Pirata se llenaron de cargadas a la T por el triunfo en el choque entre los grandes de Córdoba, pero una llamó especialmente la atención: un aviso fúnebre del histórico rival. Por + Seguir en







Belgrano le ganó a Talleres y pasó a cuartos de final del Torneo Apertura 2026. X @Belgrano

Uno de los partidos más atractivos de octavos de final del Torneo Apertura 2026 era el choque entre los dos gigantes de Córdoba, que se enfrentaron en el Estadio Mario Alberto Kempes de La Docta, con victoria de Belgrano sobre Talleres por 1 a 0. Desde las redes sociales del Pirata no pudieron ocultar la alegría de romper una racha de 25 años sin vencer a su clásico rival y publicaron una peculiar gastada.

El equipo de Alberdi compartió una imagen que recuerda a un aviso fúnebre. "Con profundo pesar despedimos a Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino. Acompañamos a los deudos en este doloroso momento, tras perder el clásico más importante de la historia elevando una oración por su descanso eterno", comienza el texto.

"La congoja nos lleva a guardar un minuto de silencio, recordando cómo supo vivir plenamente sus días. Sus restos serán velados en lugar a confirmar, ya que el Estadio Provincial se encuentra ocupado. Q.E.P.D. Tu papá, dueño del 68% de Córdoba, C.A.B", concluye el texto.

Belgano Talleres Córdoba cargada gastada aviso fúnebre 10 mayo 2026 El aviso fúnebre publicado por Belgrano en sus redes sociales. X @Belgrano No fue la única gastada de las redes oficiales del Pirata a la T. A lo largo de la noche de este sábado, siguieron publicando cargadas de distinta índole. Por ejemplo, subieron un video de Emiliano Rigoni en pleno partido que, mientras tomaba agua, le dice a la cámara: "Hace frío", así como también una imagen del Kempes en silencio y la frase: "Te juro que tiene volumen".

Por el momento, desde Talleres no emitieron ninguna queja por el tenor de las gastadas. Belgrano se impuso con un gol de Francisco González Metilli, para clasificar a cuartos de final, donde enfrentará a Unión de Santa Fe. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Belgrano/status/2053246434644819992&partner=&hide_thread=false TA FRESCO PA CHOMBA, O NO? pic.twitter.com/8cjSWPRAZ5 — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026