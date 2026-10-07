Tragedia en Bolívar: cuatro muertos en un choque frontal sobre la Ruta 65 El accidente ocurrió en el tramo entre Pirovano y Urdampilleta. Las víctimas tenían entre 42 y 88 años y murieron en el acto. Los investigadores intentan determinar qué maniobra provocó el impacto. Por Agregar C5N en









Murieron cuatro personas tras el fatal accidente.

Un accidente fatal en la Ruta 65 dejó cuatro muertos cuando un Toyota Corolla y un Renault Logan chocaron de frente a la altura del kilómetro 318,5, entre Pirovano y Urdampilleta, en Bolívar. Los investigadores intentan determinar qué maniobra provocó el impacto, mientras la Justicia abrió una causa caratulada como homicidio culposo.

El hecho ocurrió el lunes por la madrugada sobre la Ruta Provincial 65 y dejó cuatro personas fallecidas, identificadas como Oscar Osvaldo Bauza (68), Marta Susana Werdin (88), Fernando José Galeano (42) y José Francisco Roldán (59). Bauza y Werdin viajaban en un Toyota Corolla y eran oriundos de Carhué, mientras que Galeano y Roldán circulaban en un Renault Logan, con domicilio en Tristán Suárez y Longchamps, respectivamente.

Tras el accidente se desplegó un fuerte operativo en la Ruta Provincial 65, con la participación de bomberos de Urdampilleta y Pirovano, además de efectivos policiales y personal de salud que trabajaron en la asistencia y el control de la zona.

La investigación judicial abrió una causa bajo la carátula de homicidio culposo. Hasta ahora no se precisó qué maniobra o circunstancia originó la colisión, que continúa bajo análisis de los peritos.

Se grabó manejando a 140 km/h, chocó contra un poste y destruyó la camioneta Un joven de 20 años, identificado como Tomás V. O., protagonizó un violento choque al perder el control de su camioneta Jeep Renegade el pasado domingo 27 de septiembre, pasadas la 1 de la madrugada, en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar, debido al exceso de velocidad y al consumo previo de alcohol y marihuana.

El vehículo circulaba hacia el barrio privado San Sebastián cuando, al tomar una curva pronunciada, la camioneta se desvió de forma intempestiva hacia la banquina. El rodado impactó contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó el desprendimiento de la rueda delantera izquierda y la deformación del lateral izquierdo del chasis. El choque quedó grabado por dos sistemas audiovisuales independientes. Una cámara de seguridad instalada en la vía pública registró la secuencia del impacto en tiempo real. Asimismo, el acompañante del conductor filmó imágenes desde el interior del vehículo que documentaron los momentos previos y posteriores al siniestro. “Estaba medio escabio”: se filmó manejando a 140 km/h y se estrelló contra un poste en Loma Verde



Un joven de 20 años protagonizó un violento accidente cuando circulaba por la calle Boote en una camioneta Jeep Renegade. El audio de su confesión. https://t.co/gxdFI3dgPA pic.twitter.com/KgMfUmPxEr — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) October 1, 2026