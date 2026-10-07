7 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en Bolívar: cuatro muertos en un choque frontal sobre la Ruta 65

El accidente ocurrió en el tramo entre Pirovano y Urdampilleta. Las víctimas tenían entre 42 y 88 años y murieron en el acto. Los investigadores intentan determinar qué maniobra provocó el impacto.

Por
Murieron cuatro personas tras el fatal accidente.

Murieron cuatro personas tras el fatal accidente.

Un accidente fatal en la Ruta 65 dejó cuatro muertos cuando un Toyota Corolla y un Renault Logan chocaron de frente a la altura del kilómetro 318,5, entre Pirovano y Urdampilleta, en Bolívar. Los investigadores intentan determinar qué maniobra provocó el impacto, mientras la Justicia abrió una causa caratulada como homicidio culposo.

Un Renault 11 se subió a la vereda y se llevó puesto a 13 personas, entre ellos hay cuatro menores de edad. 
Te puede interesar:

Impactante accidente en Salta: un hombre de 80 años perdió el control de su auto y atropelló a 13 personas

El hecho ocurrió el lunes por la madrugada sobre la Ruta Provincial 65 y dejó cuatro personas fallecidas, identificadas como Oscar Osvaldo Bauza (68), Marta Susana Werdin (88), Fernando José Galeano (42) y José Francisco Roldán (59). Bauza y Werdin viajaban en un Toyota Corolla y eran oriundos de Carhué, mientras que Galeano y Roldán circulaban en un Renault Logan, con domicilio en Tristán Suárez y Longchamps, respectivamente.

Tras el accidente se desplegó un fuerte operativo en la Ruta Provincial 65, con la participación de bomberos de Urdampilleta y Pirovano, además de efectivos policiales y personal de salud que trabajaron en la asistencia y el control de la zona.

La investigación judicial abrió una causa bajo la carátula de homicidio culposo. Hasta ahora no se precisó qué maniobra o circunstancia originó la colisión, que continúa bajo análisis de los peritos.

Se grabó manejando a 140 km/h, chocó contra un poste y destruyó la camioneta

Un joven de 20 años, identificado como Tomás V. O., protagonizó un violento choque al perder el control de su camioneta Jeep Renegade el pasado domingo 27 de septiembre, pasadas la 1 de la madrugada, en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar, debido al exceso de velocidad y al consumo previo de alcohol y marihuana.

El vehículo circulaba hacia el barrio privado San Sebastián cuando, al tomar una curva pronunciada, la camioneta se desvió de forma intempestiva hacia la banquina. El rodado impactó contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó el desprendimiento de la rueda delantera izquierda y la deformación del lateral izquierdo del chasis.

El choque quedó grabado por dos sistemas audiovisuales independientes. Una cámara de seguridad instalada en la vía pública registró la secuencia del impacto en tiempo real. Asimismo, el acompañante del conductor filmó imágenes desde el interior del vehículo que documentaron los momentos previos y posteriores al siniestro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hecho se produjo en la empresa Albardon Bio, ubicada en Puerto General San Martín, Santa Fe.

Santa Fe: dos operarios murieron tras una explosión en una fábrica de biocombustibles

Una turista francesa perdió la vida en una avalancha. 

Tragedia en El Chaltén: murió una turista francesa atrapada por una avalancha

Avenida Circunvalación de Córdoba, donde murió atropellado un nene de 10 años.

Tragedia en Córdoba: falleció un nene atropellado al intentar cruzar la avenida Circunvalación

ara san juan: se revisaran la unica condena y las tres absoluciones que tuvo el juicio

ARA San Juan: se revisarán la única condena y las tres absoluciones que tuvo el juicio

Investigan si la pequeña accedió al arma de fuego porque su madre es integrante de la fuerza policial.

Conmoción en Córdoba: una alumna llevó un arma a la escuela en su mochila

Padres y estudiantes reclaman que las autoridades desde la institución intentaron silenciar a las víctimas durante más de un mes.

Escándalo en un colegio de Lomas de Zamora: denunciaron a alumnos por difundir fotos sexuales de sus compañeras creadas con la IA

Rating Cero

El autor de himnos como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo falleció a los 81 años.

La emoción de Piero en su último posteo en redes sociales: "Es muy fuerte escuchar mi voz allí"

Yanina Latorre habló con las camaras de intrusos y contó todo.

Yanina Latorre le declaró la guerra a la mamá de Tini Stoessel y ventiló toda la interna familiar

Malena Pichot, actriz y comediante

Malena Pichot respaldó a Joaquín Levinton: "Sí, la víctima es víctima, por supuesto, pero acá me parece que hay muchas pruebas"

La modelo publicó un fuerte descargo en sus redes sociales.

Una modelo lanzó una gravísima denuncia contra un famoso conductor de televisión: los detalles

La actriz es madre de tres hijos varones y una nena. 

Megan Fox reveló que dio a luz en el patio de su casa: "Es la primera vez que no fui a un hospital"

Diego Simeone y su pareja, Carla Pereyra, son dueños de un ambicioso proyecto inmobiliario. Imagen mejorada con IA. 

En plena crisis de vivienda en España, se desató una polémica por los 180 departamentos del Cholo Simeone

últimas noticias

La denuncia será presentada por el Ministerio de Capital Humano.

El Gobierno realizará una denuncia judicial por la toma estudiantil en el Palacio Pizzurno

Hace 10 minutos
Lionel Messi durante la final del Mundial 2026, frente a España.

En qué posición del Ranking FIFA quedó la Selección tras los amistosos

Hace 14 minutos
La mamá de Giay luciendo el poncho de La Sole.

Se supo quién se quedó con el poncho viral de La Sole en la despedida de Messi

Hace 22 minutos
El autor de himnos como Mi viejo y Para el pueblo lo que es del pueblo falleció a los 81 años.

La emoción de Piero en su último posteo en redes sociales: "Es muy fuerte escuchar mi voz allí"

Hace 28 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF y Pensiones No Contributivas, este jueves 8 de octubre

Hace 40 minutos