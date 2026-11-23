Una cantante iraní fue castigada con 74 latigazos por dar un concierto online sin velo Las autoridades ejecutaron la condena contra Parastoo Ahmadi y cuatro integrantes de su banda por un recital realizado a fines de 2024. Por Agregar C5N en









Parastoo Ahmadi durante el concierto por el que fue condenada.

Las autoridades de Irán ejecutaron este martes la sentencia de 74 latigazos contra la cantante Parastoo Ahmadi y cuatro miembros de su grupo musical en las oficinas de la fiscalía de Qom, como castigo por emitir un concierto online sin velo a finales de 2024.

El abogado de los condenados, Mostafa Nili, confirmó a la agencia ISNA que Ahmadi, Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari recibieron la pena corporal. La Justicia había dictado en junio de 2026 esa condena junto a dos años de prohibición para salir del país y dos años de inhabilitación artística, además de penas similares para otras ocho personas vinculadas al espectáculo.

El 11 de diciembre de 2024, la artista publicó en YouTube un vídeo de 27 minutos de un "concierto hipotético" en un histórico caravasar. En la grabación, la joven aparece sin velo, con un vestido largo negro y los hombros descubiertos, mientras interpreta varias canciones junto a sus cuatro músicos.

Con esta presentación, Ahmadi desafió el estricto código de vestimenta y la prohibición de canto público para mujeres, quienes en la República Islámica no pueden grabar discos y solo tienen permiso para actuar ante público femenino sin cámaras. En menos de 24 horas, la Justicia denunció al grupo por realizar el evento "sin permiso" y sin respetar las "normas legales y religiosas".

Irán mantiene estrictas restricciones sobre las mujeres pese a las tensiones por el velo Ahmadi ya había recibido una denuncia judicial tras publicar la canción De la sangre de la juventud de la patria durante las protestas de 2022. Aquellas movilizaciones estallaron luego de la muerte de Mahsa Amini, quien fue detenida por no llevar bien puesto el velo islámico.