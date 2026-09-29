29 de septiembre de 2026 Inicio
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Santa Fe: dos operarios murieron tras una explosión en una fábrica de biocombustibles

El hecho se produjo durante tareas sobre un tanque con metanol y dejó además cuatro personas heridas, una de ellas con graves quemaduras. La planta está en Punta Quebracho, departamento de San Lorenzo.

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El hecho se produjo en la empresa Albardon Bio

El hecho se produjo en la empresa Albardon Bio, ubicada en Puerto General San Martín, Santa Fe.

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Dos operarios murieron y otras cuatro personas resultaron heridas este martes, cerca de las 15, por una explosión en la empresa Albardon Bio, ubicada en Puerto General San Martín, Santa Fe. El trágico hecho ocurrió durante tareas de mantenimiento de un contratista sobre un tanque con metanol, aunque las causas todavía no fueron establecidas.

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Según informó Rosario3, el estallido se produjo en la zona de Punta Quebracho y afectó instalaciones donde se almacenaba metanol. Las dos personas fallecidas pertenecían a una empresa tercerizada que prestaba servicios dentro del establecimiento dedicado a la producción de biocombustibles.

De acuerdo con la información, una de las personas heridas sufrió quemaduras en aproximadamente el 60% del cuerpo y compromiso respiratorio, por lo que fue trasladada en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), de Rosario, mientras los restantes afectados también recibieron asistencia médica.

El operativo de emergencia incluyó un helicóptero para asistir a las personas afectadas.

El operativo de emergencia incluyó un helicóptero para asistir a las personas afectadas.

Varias dotaciones de bomberos de la región llegaron al predio para controlar la emergencia y revisar las estructuras dañadas, en un operativo que incluyó ambulancias, un helicóptero sanitario y tareas de búsqueda entre sectores que quedaron comprometidos después de la explosión.

Según detalló Aire de Santa Fe, la empresa confirmó posteriormente que el incidente ocurrió mientras un equipo externo realizaba tareas de mantenimiento dentro de la planta, mientras que la empresa, Albardon Bio, también indicó que activó medidas de contención, prevención y monitoreo ambiental, además de acompañar a las familias afectadas.

Cómo fue el operativo tras la explosión en Santa Fe

El trabajo de los bomberos presentó dificultades por las características del metanol, la sustancia involucrada en la explosión. Según informó La Nación, para controlar las llamas debieron recurrir a espumas especiales destinadas a incendios con alcoholes, ya que el uso de agua común no resulta adecuado frente a este tipo de combustible.

El operativo también contempló el uso de cámaras térmicas para revisar el área afectada, debido a que el metanol puede generar fuego sin una llama visible y dificultar la detección de sectores que todavía presentan riesgo. Esa característica obligó a extremar las precauciones mientras los equipos de emergencia recorrían las instalaciones dañadas.

Un helicóptero fue utilizado para trasladar a los heridos tras la explosión en la fábrica.

Un helicóptero fue utilizado para trasladar a los heridos tras la explosión en la fábrica.

Para delimitar responsabilidades, los especialistas deberán determinar además cómo se inició el incendio y bajo qué condiciones se encontraban los trabajadores sobre el tanque, además de verificar los sistemas de seguridad y las condiciones de descarga del producto dentro del establecimiento, y si la operatoria cumplía con las normas previstas para este tipo de sustancias.

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