Qué ver antes de Avengers: Doomsday: la guía oficial de 15 películas y series que armó Disney+ A menos de un mes del estreno en cines, la plataforma de streaming marcó en su catálogo las producciones indispensables para entender el próximo gran cruce de Marvel. La maratón completa demanda unas 42 horas. Agregar C5N en









Robert Downey Jr. interpreta al Doctor Doom en Avengers: Doomsday.

Con la cuenta regresiva en marcha para el desembarco en los cines de Avengers: Doomsday, previsto para mediados de diciembre, Marvel y Disney+ lanzaron una guía oficial dentro de su plataforma para ayudar al público a ponerse al día sin necesidad de repasar las más de 30 producciones que conforman el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

La actualización consiste en una franja verde al costado de los pósters de 15 títulos específicos: 14 películas y las dos temporadas de Loki, la única serie incluida en el recorte. En conjunto, ver todo el listado exige unas 42 horas de reproducción.

El objetivo de este filtro es ordenar el mapa narrativo antes de un estreno que promete funcionar como punto de inflexión y cruce de distintas realidades. Tras el lanzamiento del tráiler final, se confirmó el regreso de figuras como Steve Rogers, Peggy Carter, los X-Men y Los Cuatro Fantásticos, además del debut de Robert Downey Jr. en un rol totalmente opuesto al que lo consagró: el villano Victor Doom.

El listado completo en orden cronológico De acuerdo con la selección marcada por Disney+, estas son las 15 producciones clave para repasar antes de ir al cine:

X-Men (2000)

X2: X-Men United (2003)

Capitán América: El primer vengador (2011)

Avengers: los Vengadores (2012)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Loki — Temporadas 1 y 2 (2021-2023)

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (2021)

Spider-Man: Sin camino a casa (2021)

Black Panther: Wakanda por siempre (2022)

Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022)

Deadpool & Wolverine (2024)

Capitán América: Brave New World (2025)

Thunderbolts* (2025)

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025) Por qué Disney eligió estos títulos La selección combina historias clásicas de Avengers con entregas fundamentales para comprender la lógica del multiverso, las variaciones de líneas temporales y las colisiones entre dimensiones (como Loki, Spider-Man: Sin camino a casa, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Deadpool & Wolverine).

Además, el recorrido recupera las dos primeras películas de los X-Men (previas a la compra de Fox por parte de Disney) para contextualizar la integración de los mutantes en la franquicia, y cierra con estrenos recientes como Thunderbolts* y Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, que funcionan como puente directo hacia la nueva etapa del estudio. Cuándo se estrena Avengers: Doomsday en cines El lanzamiento mundial de Avengers: Doomsday está pautado para el 18 de diciembre de 2026, aunque en Latinoamérica llegará unos días antes a las salas (con fechas anunciadas entre el 16 y el 17 de diciembre, según el país). El tráiler completo de Avengers: Doomsday