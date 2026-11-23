Fuerzas federales detuvieron el sábado en el norte de Sinaloa a Fausto Isidro Meza Flores, uno de los fugitivos más buscados en México. El gobierno de Claudia Sheinbaum informó este lunes que cuatro soldados integran la lista de fallecidos y admitió que la banda sigue activa.

Fausto Isidro Meza Flores, alias el ‘Chapo Isidro’, tiene un pedido de extradición a los Estados Unidos.

El operativo militar que capturó el sábado en el norte de Sinaloa al narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, alias el ‘Chapo Isidro’ , dejó veinte personas muertas y diez soldados heridos , informó este lunes el Gobierno de México, que además reconoció que el grupo criminal sigue activo .

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo , explicó en rueda de prensa que las autoridades hallaron a otros nueve presuntos integrantes de la organización muertos tras el enfrentamiento, lo que elevó a dieciséis la cifra de muertos de la banda, además de cuatro militares.

Durante el despliegue también murieron los primos del capo, Germán, alias Serafín, y Pánfilo, junto a su cuñado José Luis . La Secretaría de la Defensa los identificó como el segundo al mando, el operador logístico y el operador financiero, respectivamente, de una facción aliada de Los Mayos e integrante del Cartel de Sinaloa.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , expresó sus condolencias y recordó a los soldados muertos como "cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país". Por su parte, Trevilla anunció honores fúnebres para este lunes en los lugares elegidos por sus familias y confirmó el respaldo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de las autoridades estatales.

El procedimiento militar ocurrió en medio de violentos enfrentamientos en el norte de Sinaloa, con bloqueos viales e incendios de vehículos que provocaron pánico entre la población civil de la zona.

Ante este escenario, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, advirtió sobre la continuidad de la estructura delictiva de Meza Flores: "Por supuesto, hay un remanente de personas también relevantes que eran colaboradores de este sujeto detenido. No podemos decir que (el grupo criminal) esté desarticulado".

Tras su detención, las fuerzas federales trasladaron al ‘Chapo Isidro’ a una prisión de la Ciudad de México. El capo cuenta con una orden de captura en territorio mexicano por delincuencia organizada y delitos contra la salud.

En paralelo, el detenido posee una orden de extradición a Estados Unidos "por asociación delictiva para distribuir droga en territorio estadounidense; además, se encuentra en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI", detallaron las autoridades.