Los datos se desprenden de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que destacó que se movieron más de 1.400.000 personas en todo el país con un gasto de aproximadamente $332.557 millones. Sin embargo, los números están lejos en comparación con el mismo feriado del año pasado.

Durante el fin de semana largo por el feriado del Día de la Soberanía, 1.410.000 turistas viajaron por el país, generando un impacto económico directo de $332.557 millones . Según señaló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) , el movimiento estuvo impulsado por las escapadas de cercanía, los destinos tradicionales y una amplia agenda de fiestas populares, acontecimientos deportivos y propuestas culturales.

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Los datos se desprenden del último informe de la entidad, que destaca que la cantidad de viajeros cayó 17,4% frente al mismo feriado de 2025, aunque la diferencia se explicó, en buena medida, porque el año pasado el fin de semana largo tuvo cuatro días, frente a los tres actuales . También, por la cercanía con los feriados extraordinarios por la visita del papa León XIV a principios de este mes.

Según el texto, la estadía promedio se ubicó en dos días, levemente por encima del feriado del 12 de octubre (1,8), pero menor al mismo feriado de 2025 (2,3) . "La menor duración del descanso y las restricciones de ingresos condicionaron las posibilidades de realizar viajes más extensos y favorecieron los desplazamientos hacia destinos próximos a los lugares de residencia", apuntaron desde la confederación.

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $118.770, con una baja del 3,1% frente a 2025 , descontada la inflación interanual, mientras que el gasto total de$ 332.557 millones representó una caída real del 30,3% . "La reducción respondió a la combinación de menos viajeros, estadías más cortas y un consumo diario algo menor, en una economía recesiva, donde las propuestas gratuitas y las actividades al aire libre ofrecieron alternativas para distintos presupuestos", analizaron desde CAME.

En comparación con octubre, el panorama turístico dejó un mapa mucho más dispar en todo el país . Mientras que ciertas plazas lograron picos altos de ocupación gracias a eventos puntuales o fiestas locales, otras mostraron un ritmo más tranquilo. En líneas generales, predominaron las estadías cortas y una fuerte concentración de visitantes en puntos específicos, con niveles de gasto muy desiguales según el destino.

Escapadas de último momento y turismo de cercanía

Uno de los rasgos centrales del fin de semana largo fue la falta de previsibilidad. Los operadores del sector coincidieron en que la mayoría de las reservas se cerraron casi sobre la hora, lo que obligó a hoteleros y prestadores a recalcular sus expectativas sobre la marcha. Este comportamiento impulsó los viajes cortos y espontáneos, con un fuerte protagonismo de los propios residentes moviéndose dentro de sus provincias.

De hecho, las visitas por el día (excursionistas que no pasan la noche en el destino) fueron clave para traccionar el consumo en comercios, locales gastronómicos y actividades recreativas, escapando muchas veces a las estadísticas tradicionales de ocupación hotelera. El caso de Santa Fe ilustra bien esta dinámica: allí se contabilizaron más de 75.000 excursionistas frente a unos 37.000 turistas que efectivamente se alojaron.

Cuidar el bolsillo y tentar para el verano

La variable económica pesó fuerte al momento de definir qué hacer. Con presupuestos familiares más ajustados, la demanda se volcó hacia propuestas gratuitas, ferias locales, espacios públicos y actividades al aire libre. Para los municipios y prestadores, el reto no pasó solo por convocar gente, sino por lograr que extendieran su estadía y ampliaran su gasto.

A la par, con la temporada estival a la vuelta de la esquina, muchos destinos aprovecharon el movimiento para lanzar promociones, descuentos y beneficios buscando asegurar reservas de cara al verano.medir el gasto).

El balance acumulado de 2026

Más allá de las particularidades de este último feriado, el balance anual del turismo de fin de semana largo arroja números de peso: