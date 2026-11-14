14 de noviembre de 2026 Inicio
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Temporal trágico en Catamarca: murió una mujer que fue arrastrada por el agua mientras trataba de salvar su auto

Una tormenta de lluvia y granizo en Catamarca causó la muerte de Sara Norma Castillo, de 67 años, tras ser arrastrada por la corriente al intentar resguardar su auto.

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La tragedia ocurrió en medio de una tormenta de lluvia y granizo en San Fernando del Valle de Catamarca.

La tragedia ocurrió en medio de una tormenta de lluvia y granizo en San Fernando del Valle de Catamarca.

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Un violento temporal de lluvia y granizo azotó la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca en la madrugada del sábado y dejó una víctima fatal. Se trata de Sara Norma Castillo, de 67 años, una vecina de la capital provincial que fue arrastrada por la correntada mientras intentaba resguardar su auto y falleció en el trágico accidente.

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La mujer salió de su casa en medio de la tormenta con la intención de proteger el vehículo ante la rápida acumulación de agua en las calles. Pero, cuando llegó a la intersección de la avenida Güemes Oeste y la calle Vicente Ponessa, se encontró en medio de un fuerte caudal que la hizo caer y la arrastró 100 metros sin dale posibilidad de salvarse.

Después de un alerta al 911, efectivos de la Comisaría Quinta local encontraron a Castillo sumergida en medio de la corriente, ya sin signos vitales aparentes. A pesar de que le hicieron reanimación cardiopulmonar (RCP), la mujer no respondió y luego el SAME constató su deceso.

Los resultados preliminares de la autopsia, informados este sábado, confirmaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y politraumatismos, un cuadro compatible con los golpes sufridos mientras era llevada por la fuerza del agua a lo largo de la avenida.

El fenómeno de El Niño en Catamarca

El impacto del fenómeno de El Niño en la provincia de Catamarca se ha manifestado con fuertes tormentas e inundaciones repentinas que afectaron a la capital provincial y otras localidades. Durante la madrugada del sábado, la capital registró lluvias extraordinarias acompañadas de ráfagas de viento de hasta 88 km/h y actividad eléctrica, superando en una sola noche el promedio de precipitaciones de todo el mes de noviembre, que es de 42 mm.

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