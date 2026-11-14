Temporal trágico en Catamarca: murió una mujer que fue arrastrada por el agua mientras trataba de salvar su auto Una tormenta de lluvia y granizo en Catamarca causó la muerte de Sara Norma Castillo, de 67 años, tras ser arrastrada por la corriente al intentar resguardar su auto. Por Agregar C5N en









La tragedia ocurrió en medio de una tormenta de lluvia y granizo en San Fernando del Valle de Catamarca. Redes sociales

Un violento temporal de lluvia y granizo azotó la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca en la madrugada del sábado y dejó una víctima fatal. Se trata de Sara Norma Castillo, de 67 años, una vecina de la capital provincial que fue arrastrada por la correntada mientras intentaba resguardar su auto y falleció en el trágico accidente.

La mujer salió de su casa en medio de la tormenta con la intención de proteger el vehículo ante la rápida acumulación de agua en las calles. Pero, cuando llegó a la intersección de la avenida Güemes Oeste y la calle Vicente Ponessa, se encontró en medio de un fuerte caudal que la hizo caer y la arrastró 100 metros sin dale posibilidad de salvarse.

Después de un alerta al 911, efectivos de la Comisaría Quinta local encontraron a Castillo sumergida en medio de la corriente, ya sin signos vitales aparentes. A pesar de que le hicieron reanimación cardiopulmonar (RCP), la mujer no respondió y luego el SAME constató su deceso.

Los resultados preliminares de la autopsia, informados este sábado, confirmaron que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y politraumatismos, un cuadro compatible con los golpes sufridos mientras era llevada por la fuerza del agua a lo largo de la avenida.

El fenómeno de El Niño en Catamarca El impacto del fenómeno de El Niño en la provincia de Catamarca se ha manifestado con fuertes tormentas e inundaciones repentinas que afectaron a la capital provincial y otras localidades. Durante la madrugada del sábado, la capital registró lluvias extraordinarias acompañadas de ráfagas de viento de hasta 88 km/h y actividad eléctrica, superando en una sola noche el promedio de precipitaciones de todo el mes de noviembre, que es de 42 mm.