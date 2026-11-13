13 de noviembre de 2026 Inicio
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A horas de la explosión todavía no se conocen las razones de la tragedia en Remedios de Escalada

El director de Asuntos Corporativos de la empresa, Alejandro Di Lazzaro, explicó cómo se produjo el siniestro durante una obra de renovación de redes de gas en la zona y qué provocó la fuga.

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Metrogas confirmó que golpearon un caño de media presión que tenía gas.

Metrogas confirmó que golpearon "un caño de media presión que tenía gas".

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Tras una fuerte explosión que se produjo en la localidad de Remedios de Escalada, en Lanús, desde la empresa distribuidora Metrogas dieron las primeras explicaciones oficiales sobre la tragedia que dejó el saldo de 20 heridos y 5 de gravedad. Si bien admitieron que "se desconocen las razones", confirmaron que golpearon "un caño de media presión que tenía gas".

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En declaraciones televisivas, el director de Asuntos Corporativos de la compañía, Alejandro Di Lazzaro, afirmó que todavía "se desconocen las razones" exactas que desencadenaron el estallido, aunque aseguró que se trató de la rotura de una tubería durante un operativo en la vía pública.

El encargado de dar una respuesta sobre el siniestro remarcó en TN que "estábamos trabajando en una renovación de redes que se viene desarrollando hace bastante en Lanús, que se hace para cambiar y mejorar el servicio de caños".

En este sentido, agregó ese tipo de obra se hace durante mucho tiempo sin gas, pero que "hoy uno de esos trabajos golpeó un caño de media presión que sí tenía gas y empezó a emanar", explicó Di Lázzaro. Según su descargo, ratifican que la fuga se originó por el impacto accidental sobre una línea que se encontraba operativa al momento de la intervención.

Los hechos

Una fuerte explosión en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, partido de Lanús, esta mañana, dejó un saldo de 20 personas heridas -cinco de ellas en estado grave- luego de que una máquina rompiera un caño de gas en el cruce de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea. En el lugar trabajan varias dotaciones de bomberos para sofocar el incendio desatado tras el estallido, mientras que el director de Defensa Civil local llevó tranquilidad al asegurar que la situación "está controlada".

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