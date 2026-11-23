La difusión de un videoclip de Callejero Fino generó indignación en las redes sociales. El cantante reunió a más de 100 personas para una grabación en su casa, donde cumple prisión domiciliaria. En las imágenes también aparece La Joaqui. Su abogado, Diego Storto, habló con C5N y defendió la producción al asegurar que no incumplió ninguna restricción judicial.
“Yo estoy contento con las imágenes. Callejero Fino está haciendo música, que es lo que él hace. Está trabajando en su estudio. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando. Salió de la cárcel, está en su casa, está generando trabajo. De él viven un montón de familias”, sostuvo.
El letrado destacó que en el videoclip no se ven armas ni alcohol y afirmó: “Él está generando dinero en su casa, lo cual no está prohibido”. También explicó cuáles son las restricciones que debe cumplir: “No puede irse de su casa, no puede consumir alcohol ni cometer delitos”.
Storto aseguró que ve al músico comprometido con su situación judicial. “Él reconoció su error y lo está pagando. Ahora quiere seguir creciendo”, dijo. Además, adelantó que buscarán autorización para organizar un festival a beneficio y solicitar un permiso para que pueda volver a dar shows. “Las cárceles no resocializan”, agregó.
Por qué Callejero Fino cumple prisión domiciliaria
El referente del RKT fue detenido en agosto de 2026 durante un control policial en Tigre. En la camioneta en la que circulaba encontraron una pistola Glock calibre .40, municiones y la numeración del arma limada. En octubre obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico y la obligación de permanecer en su vivienda.