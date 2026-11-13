Explosión en Remedios de Escalada: pidieron detener a dos jerárquicos de Metrogas Desde el Municipio detallaron que habría responsabilidad de la empresa de gas, tras la explosión que dejó 6 heridos de gravedad. Por Agregar C5N en









La explosión dejó seis heridos de gravedad según el titular de Defensa Civil Lanús. Redes sociales

Tras el estallido de una caño de gas en Remedios de Escalada, en Lanús, las autoridades de Defensa Civil apuntaron a los trabajadores y la responsabilidad directa de la empresa Metrogas.

El titular de Defensa Civil Lanús, Claudio Arale, detalló que "hay detenidos dos jerárquicos" de la empresa por no cumplir con los protocolos de seguridad para este tipo de trabajos en la vía pública, a pedido de la Fiscalía.

En ronda de prensa el funcionario de protección civil destacó la medida La fiscal ordenó la detención de los dos personales jerárquicos de Metrogas que había en el lugar", aseguró el funcionario de protección civil y agregó: "Tienen que activar el sistema local de emergencias ante un escape de gas en la vía pública para disipar esa fuga de gas con líneas de agua".

Ordenan la detención de dos jerárquicos de MetroGas por la explosión en Remedios de Escalada Lo confirmó Claudio Arale, defensa civil de Lanús, en conferencia de prensa. #C5N en vivo: https://t.co/nf4ZfJsMc2 https://t.co/3arUheyptG — C5N (@C5N) November 13, 2026 Desde el municipio aclararon que el pedido de detención recayó sobre el personal jerárquico de la empresa que se acercó en el lugar.