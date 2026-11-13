13 de noviembre de 2026 Inicio
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Explosión en Remedios de Escalada: pidieron detener a dos jerárquicos de Metrogas

Desde el Municipio detallaron que habría responsabilidad de la empresa de gas, tras la explosión que dejó 6 heridos de gravedad.

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La explosión dejó seis heridos de gravedad según el titular de Defensa Civil Lanús.

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El titular de Defensa Civil Lanús, Claudio Arale, detalló que "hay detenidos dos jerárquicos" de la empresa por no cumplir con los protocolos de seguridad para este tipo de trabajos en la vía pública, a pedido de la Fiscalía.

En ronda de prensa el funcionario de protección civil destacó la medida La fiscal ordenó la detención de los dos personales jerárquicos de Metrogas que había en el lugar", aseguró el funcionario de protección civil y agregó: "Tienen que activar el sistema local de emergencias ante un escape de gas en la vía pública para disipar esa fuga de gas con líneas de agua".

Desde el municipio aclararon que el pedido de detención recayó sobre el personal jerárquico de la empresa que se acercó en el lugar.

Los hechos

Una explosión de un caño de gas causó un estallido de magnitud en Remedios de Escalada, en el partido de Lanús, y dejó al menos 6 heridos de gravedad y varios que fueron derivados a hospitales zonales y siguen en observación, según las autoridades de Defensa Civil y Bomberos de Lanús. La detonación se produjo alrededor de las 9:44 en Beltrán y Del Valle Iberlucea, y según las primeras informaciones, una máquina habría perforado una cañería de distribución de gas. Entre los heridos graves, hay uno con el 80 por ciento del cuerpo quemado y otro intubado.

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