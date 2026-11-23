El primer mensaje de Mariana Fabbiani tras la operación de Mariano Chihade La conductora dio detalles de cómo se encuentra el empresario y agradeció al equipo médico que intervino en la cirugía a la que fue sometido de urgencia. “Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”. Agregar C5N en









Mariano Chihade fue operado luego que, durante una resonancia magnética cerebral, se le detectara una imagen nodular.

Mariano Chihade recibió el alta recientemente, tras haber sido operado, y ya pasado el susto y en su casa, Mariana Fabbiani envió un cálido mensaje de agradecimiento a todos los que enviaron un mensaje alentador para la mejora en la salud de su marido y dio detalles de cómo seguirá la recuperación.

El productor fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia el pasado 18 de noviembre en el Instituto Fleni, después de varios días de estudios y seguimiento médico ya se encuentra junto a su familia. “Ya en casa”, comenzó el comunicado la conductora a través de su cuenta personal de Instagram.

“Paso por acá porque necesito agradecer profundamente las infinitas muestras de amor que en estos días estamos recibiendo. Nos sentimos muy conmovidos y acompañados. Mariano está evolucionando muy bien y encarando esta etapa de recuperación con mucha fuerza”, agregó.

En esa línea, agradeció al centro de salud Fleni “por su excelente y cariñosa atención” y señaló que “con profesionalismo y humanidad nos ayudaron a atravesar este momento tan difícil”. Después hizo especial mención al equipo médico que participó de la intervención quirúrgica: “GRACIAS especialmente al neurocirujano Dr. Andrés Cervio por su magia. Por sus manos sabias y su seguridad. Eternamente agradecidos”.

“Y cada uno de ustedes por rezar, por cada estampita que me acercaron, por los abrazos espontáneos que recibí cada vez que salí a tomar aire y por los miles de mensajes que intento responder de a poco”, finalizó y agregó: “Ahora a sanar, descansar y mirar hacia adelante”.