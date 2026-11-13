13 de noviembre de 2026 Inicio
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Qué se sabe de la explosión en Remedios de Escalada que dejó al menos un muerto y 30 heridos

El estallido se produjo pasadas las 10 en Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, tras la rotura accidental de una conexión maestra de gas durante una obra. Bomberos y Defensa Civil buscan a dos desaparecidos entre los escombros, mientras siete de los más de 30 heridos siguen graves.

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Hay al menos un fallecido, dos desaparecidos bajo los escombros y más de 30 heridos, siete de ellos en estado crítico.

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Hay al menos un fallecido, dos desaparecidos bajo los escombros y más de 30 heridos, siete de ellos en estado crítico.

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Tras el siniestro, dos personas fueron reportadas como desaparecidas, pero el Municipio informó que "una de ellas ya fue encontrada, en estado de desorientación, por personal de seguridad que rastrillaba la zona", mientras que la otra denuncia "fue producto de una falsa alarma familiar".

El estallido se produjo tras la rotura accidental de un caño de gas en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras una empresa tercerizada de MetroGAS, llamada Exgadet, operaba una máquina tunelera y rompió una conexión maestra de la red de distribución de gas.

El hecho sucedió pasadas las 10, y desde la Municipalidad de Lanús confirmaron que había una persona fallecida y dos desaparecidas que son buscadas entre los escombros: "A partir de ese momento, se activó el Protocolo de Emergencias y nos hicimos presentes en el lugar del hecho con personal de Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad del Municipio de Lanús".

En cuanto a los motivos del accidente, explicaron que "la información recabada indica que en el lugar se encontraba trabajando una empresa tercerizada contratada por MetroGAS llamada Exgadet, la cual realizaba tareas de renovación de redes y, en una de las maniobras, con una máquina tuneladora dañaron el caño de la red de distribución".

En otro punto del comunicado, citaron al propio vocero de MetroGAS sobre la rotura del caño, que habría sucedido a las 9:44, es decir, más de una hora antes de la explosión. Ante el incidente, el personal de la empresa, en lugar de llamar a los Servicios de Emergencia y activar el protocolo pertinente, optó por informarlo al servicio de emergencias interno de MetroGAS, "habiéndose perdido un tiempo muy valioso para realizar la evacuación de la zona", destacaron en el documento.

A la vez, confirmaron que hay una persona fallecida en el lugar, y que hay 30 personas heridas que fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús: 7 de ellas de gravedad (6 derivadas al Hospital Evita y 1 al Hospital Narciso López); 13 que permanecen en observación fuera de peligro; y 10 que ya fueron dadas de alta. "Aún se desconoce el paradero de 2 personas que continúan siendo buscadas", advirtió el funcionario municipal.

El impacto de la explosión y le miedo de los vecinos

La explosión en Lanús causó impacto entre los vecinos que pudieron evacuarse de la zona del accidente, tras la rotura de un caño de la red madre de gas por una obra de una empresa tercerizada de MetroGAS. Si bien el fuego está controlado, todavía se espera la interrupción del suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños, según la información oficial del Municipio de Lanús.

El estallido y posterior incendio en el centro de Remedios de Escalada, en la intersección de calles Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, provocó la destrucción total de varios locales, daños estructurales en edificios y la evacuación preventiva de los vecinos en una radio de 200 metros.

Las llamas llegaron a tener 15 metros de altura y arrasaron con los comercios ubicados sobre las calles calles Beltrán, Del Valle Iberlucea e Hipólito Yrigoyen. Un vecino habló de la pérdida total de un almacén, una fiambrería, una pizzería y una vinoteca que estaban ubicadas justo frente al foco de la explosión.

Por su parte, el director de Defensa Civil, Claudio Arale, habló sobre el accidente en el partido de Lanús y subrayó que "fue una falla en los protocolos de actuación que seguramente la Justicia va a investigar". Declaró que la cuadrilla que trabajaba en el lugar se comunicó directamente con MetroGAS en vez de activar el protocolo.

"No se comunicaron con nadie de los sistemas de emergencia locales, de hecho, luego de que llegara MetroGAS, se acercó al lugar personal de seguridad y le dijeron que la situación estaba controlada. Minutos después ocurrió la explosión", aclaró el responsable de la protección civil en Lanús. El dato más fuerte que dejó su declaración fue que la Fiscalía que investiga el accidente ordenó la detención de dos jerárquicos de la empresa de gas.

Reclamos por la advertencia previa

Los vecinos y trabajadores del barrio de Remedios de Escalada, donde ocurrió la explosión y el incendio, denunciaron ante los medios que durante los días previos al siniestro había un fuerte olor a gas en la cuadra donde ocurrió el estallido. Además, advirtieron que hicieron los reclamos correspondientes pero sin tener una respuesta de la empresa MetroGAS. El lugar sigue vallado y el tránsito totalmente interrumpido mientras los peritos evalúan el peligro de derrumbe y los operarios trabajan sobre la red de gas cortada en el sector.

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