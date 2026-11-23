Este famoso actor salvó a todos sus amigos pero terminó en bancarrota y abandonado: de quién se trata Aunque durante años hizo reír a millones de personas, detrás de su personaje atravesó problemas económicos, pérdidas familiares y momentos muy difíciles. Agregar C5N en









El actor que salvó a todos sus amigos pero terminó en bancarrota y abandonado: ¿quién es? Freepik

Alcanzó la fama mundial como uno de los integrantes de Los Tres Chiflados.

Su generosidad y su mala administración lo llevaron a perder gran parte de su fortuna.

Sufrió la muerte de su hijo y de su esposa, dos golpes que marcaron su vida.

Pasó sus últimos años en una residencia de California, acompañado por su amigo Moe Howard. Detrás de las risas que provocaba en la pantalla, uno de los comediantes más famosos de Hollywood tuvo una vida marcada por las tragedias familiares y los problemas económicos. Se trata de Larry Fine, integrante de Los Tres Chiflados, quien durante décadas hizo reír a millones de personas, aunque su historia personal estuvo lejos de ser divertida. Pese a alcanzar el éxito, terminó perdiendo gran parte de su fortuna y pasó sus últimos años en una residencia para adultos mayores.

Larry Fine, integrante de Los Tres Chiflados. Cinefania Nacido el 5 de octubre de 1902 en Filadelfia, bajo el nombre de Louis Feinberg, tuvo una infancia difícil. Cuando era pequeño, sufrió graves quemaduras en un brazo al entrar en contacto con un ácido de la joyería de su padre. Los médicos llegaron a considerar la amputación, pero varias cirugías lograron evitarla. Durante su recuperación comenzó a estudiar violín, un instrumento que terminaría siendo clave en su futuro artístico.

Su llegada a Los Tres Chiflados se produjo en 1925, cuando el actor Ted Healy lo descubrió durante una presentación de vodevil. Junto a Moe y Curly Howard integró la formación más recordada del grupo, aunque también compartió distintas etapas con Shemp. Sus gestos, ocurrencias y talento musical lo convirtieron en una figura fundamental de la comedia, en una trayectoria que se extendió durante casi cinco décadas.

La dura historia del actor Larry Fine Pese a ganar mucho dinero, Larry nunca supo administrar bien su fortuna. Era conocido por organizar grandes fiestas, hacer regalos costosos, prestar dinero y apostar en casinos y carreras de caballos. Su generosidad también lo llevaba a ayudar a familiares y amigos. Moe Howard intentó proteger sus ganancias, pero los gastos y su adicción al juego terminaron llevándolo a la ruina. Incluso tuvo que vender su casa y vivir durante años en hoteles.

El actor tuvo serios problemas para administrar su fortuna y terminó perdiendo todo. IMDb A sus problemas financieros se sumaron dos tragedias familiares: en 1961 murió su hijo Johnny, de apenas 24 años, en un accidente automovilístico. Seis años después falleció su esposa Mabel, con quien llevaba más de cuatro décadas de matrimonio. En 1970 sufrió una hemiplejia que lo obligó a retirarse de los escenarios y, debido a las dificultades para valerse por sí mismo, se trasladó a una residencia en California.