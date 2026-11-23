El episodio ocurrió en un local de comidas. Un hombre sufrió quemaduras en el 50% de su cuerpo, por lo que fue trasladado al Hospital de Quilmes y varias personas resultaron con cortes y lesiones por la detonación.

La celebración del 154° aniversario de Ezpeleta terminó en tragedia debido a una explosión que sorprendió a los vecinos en un local de comidas. Hay al menos siete personas heridas , una de ellas con quemaduras en el 50% de su cuerpo.

El episodio ocurrió el domingo por la noche, en las inmediaciones del cruce de las calles Centenario y Bogotá, cuando se estaba disfrutando del espectáculo musical y de repente se escuchó una detonación. Rápidamente se dio aviso a los Bomberos que arribaron minutos después.

En los videos que comenzaron a circular en las redes sociales, se escucha al locutor del evento pedir la evacuación del predio al detectar una gran llamarada en el fondo del lugar. “Tenemos un incendio allá al fondo. Por favor vamos evacuando de a poquito. Perdón Los Leales, pero estamos viendo una llamarada muy grande en un local”, se escucha pedir al hombre.

En las primeras horas de este lunes se llevaron a cabo las pericias correspondientes para tratar de determinar cuáles fueron las causas de la explosión y derivó en el incendio en un comercio donde se hacían pollos al espiedo. “Hay siete personas heridas, una de ellas de gravedad porque tiene el 50% de su cuerpo quemado. Se trata de un hombre que aparentemente estaba manipulando la manguera de una garrafa y por lo tanto, en un momento dado, hubo una fuga de gas y de allí, entonces, la explosión ”, dio detalles el cronista de C5N, Claudio Cardozo, en Mañanas Argentinas.

LO QUE EL MUNICIPIO NO QUIERE QUE VEAS: el pánico y el terror de los vecinos de Ezpeleta tras la impresionante explosión en el festejo municipal. Entre todos los heridos que se conocen hasta el momento, dos de ellos luchan por su vida con más del 50% del cuerpo quemado. pic.twitter.com/cYHnvi5Wf1

La detonación de Ezpeleta se dio cerca de las 22:30, minutos antes que subieran al escenario Los Leales, grupo musical invitado para animar la fiesta del aniversario de a ciudad. “Era un evento hermoso, lleno de gente que se conoce y de buen clima”, comenzó su relato una vecina y comerciante del lugar, Viviana en diálogo con C5N.

“Todo estaba normal y de pronto escuchamos una explosión y el fuego directamente invadió todo el local. Nosotros corrimos con un matafuego, pero no podíamos hacer nada y enseguida la Policía empezó a no permitir que accedamos a esa esquina”, agregó.

La mujer también contó que intentaron ayudar a las personas heridas y su relato comenzó a hacerse más crudo: “En el local empezaron a preguntar si había tal o cual persona o unos nenitos. Pasaba gente buscando gente porque era un lugar de paseo y había familias. Fue horrible”.

Explosión en Ezpeleta: quiénes son los heridos

Luego que se desatara la explosión se le solicitó a las personas que se encontraban en el lugar que evacuaran la zona y, hasta el momento, se reportaron siente personas heridas.

En el detalle, un hombre de 32 años fue quien presentó las lesiones más graves al sufrir quemaduras en aproximadamente la mitad de su cuerpo, en el torso, los brazos y parte del rostro, por lo que fue trasladado por una ambulancia del SAME hasta el Hospital de Quilmes.

En tanto, al mismo centro de salud fue trasladada una joven de 19 años, con quemaduras por exposición en el rostro y heridas cortantes en el brazo derecho, mientras que su hermano también debió ser asistido por diversas heridas.

Otra joven, de 22 años, sufrió cortes en el cuero cabelludo y astillas de vidrio en la zona ocular, luego de que estalló una vidriera; una niña de 11 años también tuvo una lesión cortante en el cuero cabelludo y fue llevada a un hospital por sus padres y las otras dos personas heridas son mujeres que no presentaban lesiones de gravedad y una de ellas recibió atención médica en el lugar. En tanto, otra mujer fue atendida en el lugar por un leve zumbido en el oído, aunque en su caso no necesitó traslado.