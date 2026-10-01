Impactante accidente en Salta: un hombre de 80 años perdió el control de su auto y atropelló a 13 personas El conductor de un Renault 11 se desestabilizó al volante, se subió a la vereda y atropelló a un grupo de personas, entre ellas cuatro menores de edad. El test de alcoholemia dio negativo y se investiga si sufrió una descompensación. Por Agregar C5N en









Un Renault 11 se subió a la vereda y se llevó puesto a 13 personas, entre ellos hay cuatro menores de edad.

Un hombre de 80 años perdió el control de su auto en la localidad salteña de Cerrillos y atropelló a 13 personas —nueve adultos y cuatro niños— que estaban reunidas en la vereda. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y generó escenas de desesperación. Como consecuencia del accidente, un bebé permanece internado en el Hospital Materno Infantil, mientras que el conductor dio negativo en el test de alcoholemia y se investiga si sufrió una descompensación.

El Renault 11 se despistó en la noche del miércoles sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de Cerrillos. El conductor, oriundo de La Merced, viajaba solo en el vehículo cuando perdió el control y embistió a un grupo de personas. Entre las víctimas había cuatro menores; tres fueron trasladados a distintos hospitales y uno de ellos ya recibió el alta.

La comisaria María Estrada, de la Policía de Salta, confirmó el número de personas asistidas en una entrevista con el programa local Somos la Mañana. Según el medio Qué Pasa Salta, entre los heridos más graves se encuentra una mujer, mientras que un bebé permanece internado en el Hospital Materno Infantil de la capital provincial.

En cuanto al hombre de 80 años, fue asistido en el lugar y no fue necesario trasladarlo al hospital, según precisaron las autoridades. A su vez, confirmaron que se procedió a controlar la documentación personal y la del automóvil y constataron que estaban en regla. Además, los policías a cargo del operativo le realizaron el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado dio negativo.

Impactante accidente en Cerrillos: las hipótesis de los investigadores Las pericias realizadas en el lugar intentan reconstruir la escena y esclarecer por qué el conductor perdió el control del Renault 11. Hasta el momento, las autoridades no definieron una causa concreta, aunque una de las líneas de investigación apunta a que el hombre habría sufrido una descompensación.

Las imágenes del hecho, captadas por una cámara de seguridad, muestran el momento exacto en que el vehículo se sube a la vereda y embiste a las víctimas. En la filmación se observa cómo el auto aparece desde la parte superior de la pantalla, avanza sin control y arrolla al grupo antes de detenerse sobre la vereda. Algunos vecinos lograron apartarse a tiempo, mientras que otros fueron alcanzados por el impacto. La grabación también refleja la desesperación posterior, con personas asistiendo a los heridos y levantando a quienes quedaron tendidos en el suelo y debajo del vehículo.