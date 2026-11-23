El río alcanzó su nivel más alto para noviembre desde 1998 y está a 9 centímetros de la cota de alerta, a la que podría llegar este martes.

El nivel del río Paraná se acerca a la cota de alerta en Rosario.

El río Paraná continúa creciendo frente a Rosario: este domingo, última medición de la Prefectura Naval Argentina (PNA) la altura llegó a 4,91 metros, a apenas 9 centímetros del nivel de alerta , fijado en los 5 metros. La creciente, que se viene intensificando durante las últimas semanas, también dejó una marca significativa: el río alcanzó su nivel más alto para noviembre desde 1998 .

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El pasado martes, Graciela Klekailo , directora del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional del Rosario (UNR), había advertido en diálogo con LT8 que "los modelos de previsión indican que hacia el fin de esta semana o principios de la siguiente podríamos estar acercándonos al nivel de evacuación" .

La investigadora estimó que los primeros lugares donde se habría que realizar evacuaciones serían la zona de Remanso Valerio (en Granadero Baigorria) y al sur de Rosario , en los sectores aledaños a la desembocadura del arroyo Saladillo, sin descuidar también la cuenca del Ludueña.

"Si uno observa todas las alturas hidrométricas de toda la cuenca del Paraná, en Hernandarias, que es el punto anterior a Paraná, el río ya está estacionario. Es decir, a la altura de Hernandarias, el río ya viene bajando. Tenemos previsiones de que una vez alcanzado el máximo, el río empiece a ceder. Sin embargo, no hay que relajarse porque, según las previsiones por El Niño, esas alturas puedan crecer hacia abril y tendremos varios escenarios más como este ", agregó Klekailo.

De acuerdo con las últimas proyecciones disponibles del Instituto Nacional del Agua (INA), el Paraná continuará en una fase de ascenso gradual y podría alcanzar los 5 metros hacia este martes 24 de noviembre . De cumplirse ese pronóstico, Rosario llegaría a la cota de alerta, aunque el organismo aclaró que la evolución dependerá del comportamiento de la cuenca y de las condiciones meteorológicas.

La cota de evacuación está fijada en los 5,30 metros, por lo que faltan 39 centímetros. Sin embargo, el ritmo de la creciente no da margen para relajarse.

Una de las consecuencias más visibles de la creciente es la gran cantidad de camalotes que comenzaron a cubrir distintos sectores del Paraná frente a Rosario. Las extensiones de vegetación flotante avanzan impulsadas por la corriente y se acumulan principalmente en la zona costera, lo que genera inconvenientes para la navegación y las instalaciones que dependen de la captación de agua.

Esto, además, trae problemas al abastecimiento de agua potable de Rosario. La planta potabilizadora de Aguas Santafesinas (Assa), ubicada en barrio Arroyito, debe interrumpir las operaciones de captación debido a la cantidad de camalotes y otros elementos acumulados en los ingresos de agua a la planta.

Prefectura alerta por la creciente del río Paraná y difundió recomendaciones para la navegación

Desde la institución explicaron que el aumento del caudal provoca una mayor velocidad de la corriente, modifica los canales habituales de navegación y arrastra distintos elementos que pueden representar un peligro para las embarcaciones.

Además, la crecida puede cubrir obstáculos que habitualmente permanecen visibles, como bancos de arena, piedras, espigones y muelles.

Ante estas condiciones, Prefectura difundió una serie de recomendaciones para quienes naveguen con embarcaciones a motor o vela:

Navegar a velocidad reducida, manteniendo la mínima compatible con el buen gobierno de la embarcación.

Evitar la navegación nocturna por las dificultades para detectar troncos, ramas, camalotes y otros elementos arrastrados por la corriente.

Extremar las precauciones cerca de muelles, amarraderos y fondeaderos para evitar que el oleaje afecte a las embarcaciones amarradas.

Respetar la capacidad máxima de personas autorizadas para cada embarcación.

Verificar que todos los elementos de seguridad reglamentarios se encuentren a bordo y en condiciones de uso.

Contar con chalecos salvavidas para la totalidad de los tripulantes. Los menores de edad deberán llevarlos colocados durante toda la navegación.

Registrar el despacho antes de zarpar, informando el destino y el horario previsto de regreso.

Tener en cuenta la posible presencia de fauna silvestre desplazada desde las zonas isleñas hacia los cursos de agua.

La institución también estableció recomendaciones específicas para quienes realicen actividades con kayaks, canoas, piraguas y tablas: