La explicación de la madre del rugbier que atacó a golpes a un joven en Merlo: "Está mal influenciado" El padre de la víctima reveló una comunicación con la familia del adolescente que lo agredió en un kiosco de San Antonio de Padua. "Perdió el conocimiento", expresó. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Merlo.

El padre del joven de 19 años brutalmente golpeado por un adolescente de 17 en un kiosco de San Antonio de Padua reveló que se comunicó con la madre del atacante, quien afirmó que su hijo se encuentra "mal influenciado por los amigos". Además, advirtió que el grupo integrado por el agresor tiene antecedentes violentos.

El padre de la víctima, llamado Pablo, contó que la madre del atacante le envió un audio y recordó su respuesta. "Escuché la mitad del audio y le dije: 'Prefiero hablarlo con vos'. Le pasé mi dirección, pero obviamente no se hizo presente", expresó en diálogo con TN tras el ataque cometido por el agresor, quien juega al rugby y es conocido por los vecinos del barrio.

En tal sentido, señaló que la mujer hizo alusión al entorno de su hijo y subrayó que "está mal influenciado por los amigos", a lo que le contestó: "Si los amigos de su hijo juegan a la ruleta rusa, ¿su hijo también va a jugar? Si consumen alguna sustancia, ¿también lo va a hacer?". La víctima fue identificada como Santiago y terminó inconsciente en el piso.

El ataque ocurrió en un kiosco de San Antonio de Padua. Santiago estaba sentado junto a un amigo y tomando una gaseosa cuando el agresor se acercó por detrás y comenzó a pegarle en la cabeza. La principal hipótesis sobre el motivo de la agresión apunta a una cuestión sentimental: el joven habría comenzado una relación con la expareja del atacante.

"Fue una agresión directa y premeditada. Los dos chicos que se van de la otra mesa estaban con el agresor. No hubo nada anteriormente. Se levantó, fue y lo agredió", relató Pablo en diálogo con la prensa.

También describió la violencia del ataque: "En la primera piña ya se la pega entre la nuca y la sien. Ya en el primer impacto él perdió el conocimiento. No pudo hacer nada". También aseguró que su hijo está fuera de peligro, aunque deberá permanecer en reposo y continuar con controles médicos. Además, confirmó que se presentará en la fiscalía para realizar la denuncia correspondiente. El impactante video de la golpiza de un rugbier a joven en Merlo “Rugbier”:

Porque en Merlo se encontró al novio actual de su ex e intentó desfigurarlo de espaldas pic.twitter.com/IoM78drjHb — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) November 23, 2026