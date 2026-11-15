Alcoholemia positiva y fuga: el grave accidente que protagonizó un futbolista de Boca en Entre Ríos

El defensor embistió a un motociclista y escapó sin asistirlo. Tras un operativo cerrojo, las autoridades lograron detener su marcha y constatar el estado de ebriedad. 1,99 de alcohol en sangre.

Nahuel Alejandro Genez, el juvenil surgido de Boca Juniors que se encuentra a préstamo en Patronato de Paraná , quedó en el centro de la polémica en Entre Ríos tras embestir con su auto a un motociclista e intentar escapar. Lejos de frenar tras el impacto, el futbolista huyó a toda velocidad, pero fue demorado a pocas cuadras por agentes de tránsito que confirmaron su alcoholemia positiva .

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El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 10:15 en la intersección de Panamá y Bertozzi, en la ciudad de Paraná. El jugador, que circulaba en un Peugeot 208 negro acompañado por un joven de 22 años , chocó desde atrás a una motocicleta Motomel Skua 150 cc conducida por un hombre mayor de 50 años y se dio a la fuga sin asistirlo.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la moto salió despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto, mientras el futbolista escapaba por calle Panamá para luego doblar hacia Mendoza sin asistirlo. Sin embargo, otro motociclista que presenció el choque persiguió al Peugeot 208, logró identificarlo y consiguió que Nahuel Genez regresara a la escena minutos después.

Una vez de vuelta en el lugar del accidente, agentes de Tránsito de Paraná sometieron al defensor al test de alcoholemia correspondiente. El examen arrojó resultado positivo con un alarmante registro de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmaron las fuentes del operativo.

Luego de la alcoholemia, los agentes labraron las actas de infracción y dispusieron tanto la retención de la licencia de conducir como el secuestro del vehículo, aunque por el momento no trascendieron otras medidas judiciales contra el futbolista.

Por su parte, según detalló el jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, el motociclista fue trasladado al Hospital San Martín con dolores en la cintura, la espalda y escoriaciones en un brazo, pero tras los estudios de rigor se constató que presentaba lesiones leves y recibió el alta médica.

De goleador en La Candela a lateral en Primera: el recorrido de Nahuel Genez entre Boca y sus préstamos

Oriundo del partido de Ezeiza y surgido del Club Atlético Carlos Spegazzini, Nahuel Genez (23) arribó a las divisiones inferiores de Boca Juniors en 2014 tras superar una prueba selectiva. En sus inicios en el predio de La Candela se desempeñó como delantero de área o extremo —puesto con el que incluso se consagró campeón del torneo Tokyo U-14 en Japón en 2017—, pero a partir de la octava división aprovechó su perfil zurdo para reconvertirse primero en carrilero y consolidarse finalmente como lateral izquierdo.

Su despegue futbolístico llegó en 2021 de la mano de Sebastián Battaglia: tras debutar y salir campeón con la Reserva xeneize —alternando el puesto con Valentín Barco —, tuvo su estreno en Primera División frente a Banfield al ingresar en los últimos diez minutos justamente por el "Colo", en el recordado partido que Boca disputó íntegramente con juveniles. Un año más tarde firmó su primer contrato profesional, aunque la falta de continuidad lo llevó a sumar apenas tres encuentros oficiales en el primer equipo.

Sin lugar en el plantel principal, el defensor salió en busca de rodaje a través de una serie de cesiones que lo llevaron por Tigre, Temperley y finalmente Patronato de Paraná. En el conjunto entrerriano disputó 15 partidos y, ya sin competencia oficial por el resto de la temporada, deberá regresar al club de la Ribera en diciembre, una vez que finalice su actual vínculo a préstamo.