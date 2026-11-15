15 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Alcoholemia positiva y fuga: el grave accidente que protagonizó un futbolista de Boca en Entre Ríos

El defensor embistió a un motociclista y escapó sin asistirlo. Tras un operativo cerrojo, las autoridades lograron detener su marcha y constatar el estado de ebriedad. 1,99 de alcohol en sangre.

Por
Nahuel Genez se consagró campeón con la Reserva xeneize en 2021.

Nahuel Genez se consagró campeón con la Reserva xeneize en 2021.

Nahuel Alejandro Genez, el juvenil surgido de Boca Juniors que se encuentra a préstamo en Patronato de Paraná, quedó en el centro de la polémica en Entre Ríos tras embestir con su auto a un motociclista e intentar escapar. Lejos de frenar tras el impacto, el futbolista huyó a toda velocidad, pero fue demorado a pocas cuadras por agentes de tránsito que confirmaron su alcoholemia positiva.

Leandro Paredes, capitán de Boca.
Te puede interesar:

Preocupación en Boca por el golpe de Paredes: qué pasa con su lesión a días de la final de la Sudamericana

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 10:15 en la intersección de Panamá y Bertozzi, en la ciudad de Paraná. El jugador, que circulaba en un Peugeot 208 negro acompañado por un joven de 22 años, chocó desde atrás a una motocicleta Motomel Skua 150 cc conducida por un hombre mayor de 50 años y se dio a la fuga sin asistirlo.

Tras el fuerte impacto, el conductor de la moto salió despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto, mientras el futbolista escapaba por calle Panamá para luego doblar hacia Mendoza sin asistirlo. Sin embargo, otro motociclista que presenció el choque persiguió al Peugeot 208, logró identificarlo y consiguió que Nahuel Genez regresara a la escena minutos después.

Una vez de vuelta en el lugar del accidente, agentes de Tránsito de Paraná sometieron al defensor al test de alcoholemia correspondiente. El examen arrojó resultado positivo con un alarmante registro de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre, según confirmaron las fuentes del operativo.

Luego de la alcoholemia, los agentes labraron las actas de infracción y dispusieron tanto la retención de la licencia de conducir como el secuestro del vehículo, aunque por el momento no trascendieron otras medidas judiciales contra el futbolista.

Por su parte, según detalló el jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, el motociclista fue trasladado al Hospital San Martín con dolores en la cintura, la espalda y escoriaciones en un brazo, pero tras los estudios de rigor se constató que presentaba lesiones leves y recibió el alta médica.

De goleador en La Candela a lateral en Primera: el recorrido de Nahuel Genez entre Boca y sus préstamos

Oriundo del partido de Ezeiza y surgido del Club Atlético Carlos Spegazzini, Nahuel Genez (23) arribó a las divisiones inferiores de Boca Juniors en 2014 tras superar una prueba selectiva. En sus inicios en el predio de La Candela se desempeñó como delantero de área o extremo —puesto con el que incluso se consagró campeón del torneo Tokyo U-14 en Japón en 2017—, pero a partir de la octava división aprovechó su perfil zurdo para reconvertirse primero en carrilero y consolidarse finalmente como lateral izquierdo.

Su despegue futbolístico llegó en 2021 de la mano de Sebastián Battaglia: tras debutar y salir campeón con la Reserva xeneize —alternando el puesto con Valentín Barco —, tuvo su estreno en Primera División frente a Banfield al ingresar en los últimos diez minutos justamente por el "Colo", en el recordado partido que Boca disputó íntegramente con juveniles. Un año más tarde firmó su primer contrato profesional, aunque la falta de continuidad lo llevó a sumar apenas tres encuentros oficiales en el primer equipo.

Sin lugar en el plantel principal, el defensor salió en busca de rodaje a través de una serie de cesiones que lo llevaron por Tigre, Temperley y finalmente Patronato de Paraná. En el conjunto entrerriano disputó 15 partidos y, ya sin competencia oficial por el resto de la temporada, deberá regresar al club de la Ribera en diciembre, una vez que finalice su actual vínculo a préstamo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Eduardo Domínguez, entrenador de Atlético Mineiro. 

Eduardo Domínguez, picante antes de la final de la Sudamericana con Boca: "Hace 18 años que no ganan nada"

El Calamar buscará ganar la Copa Argentina para clasificar a la Copa Libertadores 2027.

El dilema de Platense: por qué la victoria de Boca no le aseguró el pasaje a la Copa Libertadores 2027

Boca venció 3 a 0 a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina. Antes, tendrá otros compromisos.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Banfield por Copa Argentina

Boca golea a Banfield por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza. 
play

Un sólido Boca goleó 3 a 0 a Banfield y es finalista de la Copa Argentina

Boca vs. Banfield jugarán en el estadio Malvinas Argentinas desde las 19.

Boca y Banfield se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina

El experimentado uruguayo tiene 38 años.

Andrés Matonte será el árbitro de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

Rating Cero

Con look formal y una torta especial fue el festejo íntimo de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. 

Paulo Dybala celebró su cumpleaños con una romántica cena junto a Oriana Sabatini: el entrañable mensaje que recibió

Epígrafe: Liberen a Willy se estrenó en 1993 y llevó la historia de la orca a millones de espectadores.

Qué fue de la vida de Keiko, la orca que protagonizó "Liberen a Willy"

Christian Bale caracterizado como Al Davis en Madden, la película que protagoniza junto a Nicolas Cage y que se estrenará en Prime Video.
play

Nueva película y otro cambio: así fue la impactante transformación de Christian Bale

Sofi Martínez mostró distintos ambientes de su departamento en Buenos Aires, con objetos y recuerdos vinculados a su trayectoria como periodista deportiva.

Museo futbolero y detalles únicos: así es la casa de Sofi Martínez

Florencia Peña junto a su hijo Juan Otero.

En silla de ruedas y con la pierna enyesada: el hijo de Florencia Peña sufrió un grave accidente

Rusherking habló por primera vez sobre la ruptura con María Becerra. 

Rusherking rompió el silencio y habló sobre su infidelidad a María Becerra

últimas noticias

Germán Martínez, diputado de UxP / Martín Goerling, senador del PRO

Unión por la Patria volvió a rechazar la eliminación de las PASO y el PRO puso condiciones para acompañar el proyecto

Hace 16 minutos
Patricia Bullrich y Javier Milei.

Milei encabeza eventos con empresarios, con las tensiones con Bullrich como telón de fondo

Hace 26 minutos
Evacuaron familias en la Vuelta del Paraguayo, Santa Fe.

Crecida del Río Paraná: superó el nivel de evacuación en Santa Fe y aumenta la preocupación en Rosario

Hace 49 minutos
Flávio Bolsonaro permanece en Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro afirmó estar dispuesto a volver a ser candidato en Brasil y justificó su huida a Estados Unidos

Hace 56 minutos
Vos no podés correr más, chabón, le recriminó Ochoa a Cardinelli.

Fuerte cruce entre dos pilotos de TC en Río Cuarto: "Te vas a matar y vas a matar a uno"

Hace 1 hora