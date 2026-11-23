Intentos de femicidio en Córdoba: detuvieron a un hombre por apuñalar a su expareja y a otro por incendiar a su novia Este fin de semana dos intentos de femicidio sacudieron la provincia del centro del país. Un hombre de 38 años atacó con un cuchillo a su exnovia frente a una comisaría en Pilar y otro de 45 años prendió fuego a su pareja en el barrio Santa Isabel. Por Agregar C5N en









Policía de Córdoba. Foto ilustrativa.

Dos intentos de femicidio sacudieron Córdoba este fin de semana cuando un hombre de 38 años apuñaló múltiples veces a su exnovia en la vereda de la comisaría de Pilar y otro de 45 años prendió fuego a su pareja de 39 años en el barrio Santa Isabel. Ambos fueron detenidos e imputados por "tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género".

El agresor de Pilar tenía una prohibición de acercamiento que le había sido notificada apenas un día antes y la mujer de 31 años se encontraba en las inmediaciones de la comisaría porque había realizado una nueva denuncia en su contra por incumplir dicha perimetral. El ataque ocurrió este domingo a las 14:30 cuando la víctima salió de la dependencia policial.

Según informó la Departamental Río Segundo, la mujer había decidido separarse el viernes, después de denunciar una situación de violencia de género. También se había mudado junto a sus hijos a una vivienda alquilada.

La víctima de Santa Isabel acudió a la casa de su hermana Débora para pedirle ayuda sin ropa y envuelta en una sábana. Su sobrino logró detener un auto que la llevó al Hospital Príncipe de Asturias, al que ingresó por sus propios medios. Allí también se encontraba el agresor, que fue detenido por la Policía como presunto autor de "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género".

"Le pregunto qué había pasado y cuando se descubre el cuerpo tenía la cara quemada, el pelo quemado y parte del pecho", describió Débora en diálogo con el noticiero local El Doce sobre el momento en que asistió a su hermana y precisó: "Está en terapia intensiva, intubada, con coma farmacológico y esperando estas primeras 72 horas, que son clave para ver cómo responde a todo esto que le están haciendo. Tiene el 30% del cuerpo quemado".