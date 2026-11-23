Dos intentos de femicidio sacudieron Córdoba este fin de semana cuando un hombre de 38 años apuñaló múltiples veces a su exnovia en la vereda de la comisaría de Pilar y otro de 45 años prendió fuego a su pareja de 39 años en el barrio Santa Isabel. Ambos fueron detenidos e imputados por "tentativa de homicidio en un contexto de violencia de género".
El agresor de Pilar tenía una prohibición de acercamiento que le había sido notificada apenas un día antes y la mujer de 31 años se encontraba en las inmediaciones de la comisaría porque había realizado una nueva denuncia en su contra por incumplir dicha perimetral. El ataque ocurrió este domingo a las 14:30 cuando la víctima salió de la dependencia policial.
Según informó la Departamental Río Segundo, la mujer había decidido separarse el viernes, después de denunciar una situación de violencia de género. También se había mudado junto a sus hijos a una vivienda alquilada.
La víctima de Santa Isabel acudió a la casa de su hermana Débora para pedirle ayuda sin ropa y envuelta en una sábana. Su sobrino logró detener un auto que la llevó al Hospital Príncipe de Asturias, al que ingresó por sus propios medios. Allí también se encontraba el agresor, que fue detenido por la Policía como presunto autor de "tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género".
"Le pregunto qué había pasado y cuando se descubre el cuerpo tenía la cara quemada, el pelo quemado y parte del pecho", describió Débora en diálogo con el noticiero local El Doce sobre el momento en que asistió a su hermana y precisó: "Está en terapia intensiva, intubada, con coma farmacológico y esperando estas primeras 72 horas, que son clave para ver cómo responde a todo esto que le están haciendo. Tiene el 30% del cuerpo quemado".
El equipo de investigación deberá reconstruir cómo sucedió el ataque. Débora afirmó: "Aparentemente ha sido con alcohol, pero no sabemos cómo sucedieron las cosas".
En 2026 hubo un femicidio cada 29 horas y ya son 266 las víctimas de violencia de género
La violencia de género en Argentina atraviesa un momento alarmante. En lo que va de 2026 ya se registraron 266 víctimas fatales, lo que arroja la trágica estadística de un femicidio cada 29 horas. Las cifras se dieron a conocer en la antesala del 25N, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Un relevamiento del Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos" de MuMaLá detalló que entre el 1 de enero de 2026 y el 20 de noviembre hubo 266 femicidios en todo el país. Esta cifra representa el mayor incremento de los asesinatos por motivos de género desde 2020.
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El informe de la asociación hace un desglose de los crímenes y detalla las distintas modalidades de violencia machista extrema de los últimos 11 meses de 2026:
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194 femicidios directos.
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32 femicidios vinculados (21 de niños y varones, y 11 de niñas y mujeres).
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21 feminicidios en contextos de narcotráfico y crimen organizado.
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10 suicidios feminicidas.
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9 trans/travesticidios.
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A este total de casos se suma 1 crimen de odio y 9 muertes violentas asociadas al género ocurridas en ocasión de robos u otros delitos.