13 de noviembre de 2026 Inicio
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Explosión en Escalada: al menos un muerto, 30 heridos y dos personas desaparecidas

El último parte municipal contabilizó 7 personas con lesiones de gravedad, y dos cuyo paradero aún se desconoce. Además, la fiscal dispuso la demora de dos directivos de la distribuidora, tras la denuncia por la falta de aviso a los servicios locales cuando se detectó la fuga.

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La explosión en Remedios de Escalada provocó graves daños y obligó a evacuar la zona.

La explosión en Remedios de Escalada provocó graves daños y obligó a evacuar la zona.

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Tras la explosión que se produjo este viernes en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada, la Municipalidad de Lanús confirmó una persona fallecida, 30 heridos y dos desaparecidos. El estallido ocurrió por una fuga de gas durante trabajos de una contratista de Metrogas.

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El parte oficial precisó que siete heridos permanecen en estado grave, seis internados en el Hospital Evita y uno en el Hospital Narciso López, mientras que otros 13 continúan bajo observación fuera de peligro y diez recibieron el alta médica tras ser asistidos por los equipos de emergencia del distrito.

La Municipalidad de Lan&uacute;s confirm&oacute; una v&iacute;ctima fatal y pidi&oacute; esclarecer las responsabilidades.

La Municipalidad de Lanús confirmó una víctima fatal y pidió esclarecer las responsabilidades.

Tras la alerta por el estallido, el Municipio activó el protocolo de emergencias y desplegó a Bomberos, Defensa Civil, personal de Salud, Desarrollo Social y Seguridad. La zona quedó evacuada y el fuego fue controlado, aunque el área permanece bajo supervisión de las autoridades.

Cómo se produjo la fuga de gas que derivó en la explosión de Remedios de Escalada

De acuerdo con la reconstrucción difundida por el gobierno local, las tareas estaban a cargo de Exgadet, una firma tercerizada contratada por Metrogas para renovar las cañerías. Durante una maniobra con una máquina tuneladora, los operarios dañaron un conducto de distribución y se produjo una fuga de gas en la vía pública.

El Municipio sostuvo que la rotura ocurrió a las 9:44, según lo informado por un vocero de Metrogas, mientras que la alerta al sistema local llegó a las 10:52, más de una hora después, un lapso que la investigación deberá analizar para establecer posibles incumplimientos del protocolo de emergencia.

Al menos 30 personas resultaron heridas por la explosi&oacute;n, siete de ellas de gravedad.

Al menos 30 personas resultaron heridas por la explosión, siete de ellas de gravedad.

Tras esa secuencia, la fiscal dispuso la demora de dos directivos de la empresa en el marco de la investigación. La Municipalidad informó que todos los vecinos de la zona fueron evacuados y que el fuego estaba bajo control, aunque aguardaban el corte del suministro para extinguirlo por completo y evaluar los daños.

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