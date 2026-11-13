Explosión en Escalada: al menos un muerto, 30 heridos y dos personas desaparecidas

Tras la explosión que se produjo este viernes en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en Remedios de Escalada, la Municipalidad de Lanús confirmó una persona fallecida, 30 heridos y dos desaparecidos. El estallido ocurrió por una fuga de gas durante trabajos de una contratista de Metrogas.
El parte oficial precisó que siete heridos permanecen en estado grave, seis internados en el Hospital Evita y uno en el Hospital Narciso López, mientras que otros 13 continúan bajo observación fuera de peligro y diez recibieron el alta médica tras ser asistidos por los equipos de emergencia del distrito.
La Municipalidad de Lanús confirmó una víctima fatal y pidió esclarecer las responsabilidades.
X: @lanusmunicipio
Tras la alerta por el estallido, el Municipio activó el protocolo de emergencias y desplegó a Bomberos, Defensa Civil, personal de Salud, Desarrollo Social y Seguridad. La zona quedó evacuada y el fuego fue controlado, aunque el área permanece bajo supervisión de las autoridades.
Cómo se produjo la fuga de gas que derivó en la explosión de Remedios de Escalada
De acuerdo con la reconstrucción difundida por el gobierno local, las tareas estaban a cargo de Exgadet, una firma tercerizada contratada por Metrogas para renovar las cañerías. Durante una maniobra con una máquina tuneladora, los operarios dañaron un conducto de distribución y se produjo una fuga de gas en la vía pública.
El Municipio sostuvo que la rotura ocurrió a las 9:44, según lo informado por un vocero de Metrogas, mientras que la alerta al sistema local llegó a las 10:52, más de una hora después, un lapso que la investigación deberá analizar para establecer posibles incumplimientos del protocolo de emergencia.
Al menos 30 personas resultaron heridas por la explosión, siete de ellas de gravedad.
Web
Tras esa secuencia, la fiscal dispuso la demora de dos directivos de la empresa en el marco de la investigación. La Municipalidad informó que todos los vecinos de la zona fueron evacuados y que el fuego estaba bajo control, aunque aguardaban el corte del suministro para extinguirlo por completo y evaluar los daños.