Boca festejó la Copa Sudamericana en su regreso a la Argentina con una masiva caravana El Xeneize regresó al país a la medianoche del domingo para el lunes y celebró a lo grande con su gente, que acompañó al micro durante la madrugada desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta el predio que tiene el club a unos pocos kilómetros. Por Agregar C5N en









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Boca regresó a la Argentina apenas pasada la medianoche de este domingo tras obtener la Copa Sudamericana. El plantel llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde fue recibido por miles de hinchas que celebraron con una masiva caravana que acompañó a los jugadores y el micro hasta el predio que el club tiene a solo algunos kilómetros de distancia.

Aunque el cuerpo técnico reiteró en varias ocasiones que buscaba priorizar el descanso, ya que debe enfrentar a Independiente Riviadavia el próximo miércoles por el Torneo Clausura, y descartó la planificación de un festejo oficial, los empleados del club movilizaron un micro descapotable.

Los turros trajeron la Copa pic.twitter.com/HMCbnNOoTB — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) November 23, 2026 La delegación xeneize decidió pasar la noche en el país Cafetero a raíz de un inconveniente médico: el capitán del equipo, Leandro Paredes, sufrió un desmayo en pleno reportaje pospartido a causa del agobiante calor colombiano.

El mediocampista tuvo que recibir suero y permaneció en observación médica durante algunas horas por recomendación de los especialistas. Tras su evolución favorable, los directivos postergaron el vuelo para la tarde del domingo.