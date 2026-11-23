Antonela Roccuzzo incorporó las mini bags de marcas internacionales como Louis Vuitton, Chanel y Hermès a sus looks, con diseños pequeños que se destacan por sus detalles y elegancia.

Así son las mini bags que Antonela Roccuzzo puso de moda : los bolsos de tamaño reducido ganaron protagonismo en los looks de la empresaria rosarina y se convirtieron en uno de los accesorios más buscados. Hay distintos diseños, materiales y alternativas para incorporar esta tendencia, ¿qué costo tienen?.

La mujer de Leonel Messi volvió a llamar la atención de sus seguidores por sus elecciones de moda. Esta vez, uno de los complementos que se destaca en sus estilismos son las pequeñas carteras que aportan un detalle distintivo y pueden transformar una combinación sencilla.

La empresaria rosarina suele apostar por prendas de líneas clásicas, pantalones amplios, jeans, tops y conjuntos de sastrería. En ese contexto, los bolsos compactos aparecen como un complemento que suma personalidad sin recargar el conjunto. Según consignó la revista Caras, entre sus elecciones figuran modelos de marcas internacionales como Louis Vuitton, Chanel y Hermès. Se trata de diseños que combinan materiales, formas y terminaciones diferentes, aunque comparten una característica: sus dimensiones reducidas.

Las mini bags se distinguen por su tamaño compacto y su capacidad limitada. A diferencia de las carteras tradicionales, están pensadas para llevar solamente los objetos esenciales, como el celular, las llaves y algunos elementos personales. Entre los modelos que aparecen en los looks de Antonela Rocuzzo se encuentran las carteras estructuradas, los bolsos con cadenas metálicas y las versiones con correas para llevar cruzadas.

Uno de los diseños que llamó la atención fue la Speedy Bandoulière 20 de Louis Vuitton , que combinó con un corset de jean y pantalones cargo beige para asistir a un partido del Inter Miami. En otra aparición, eligió una pequeña cartera verde de Hermès para acompañar un conjunto blanco. En este caso, el color del accesorio aportó contraste y se convirtió en uno de los puntos destacados del estilismo.

El precio de estos accesorios depende de la marca, el modelo, los materiales y las características de cada diseño. Las firmas internacionales mencionadas por la revista Caras pertenecen al segmento de lujo, por lo que sus carteras pueden representar una inversión considerable.

En cuanto a los precios, los valores varían según el modelo, el material y el mercado. Como referencia, la Speedy Bandoulière 20 de Louis Vuitton se comercializa desde aproximadamente 1.430 euros, de acuerdo con el modelo disponible en su tienda oficial. En el caso de Chanel, una CHANEL 25 Mini ronda los 5.900 euros, mientras que otros diseños pequeños, como el mini bolso con solapa, se ubican cerca de los 5.800 euros en la tienda oficial española.

Por su parte, Hermès ofrece alternativas de distintos valores. La Evelyne 16, uno de sus modelos compactos, cuesta alrededor de 1.750 euros, mientras que la Picotin Lock 18 parte de los 2.750 euros en el mercado europeo. La marca también comercializa versiones en verde, aunque no se especificó cuál es el modelo exacto que utilizó Antonela.