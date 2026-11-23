Se estrenó el tráiler final de Avengers: Doomsday: furor por dos regresos muy esperados por los fanáticos Marvel lanzó el avance final a menos de un mes del estreno de la nueva entrega del MCU, con los retornos de Chris Evans como el Capitán América y de Robert Downey Jr., ya no como Iron Man, sino como el Doctor Doom. ¿Cuándo se lanza en Argentina? Agregar C5N en









Avengers: Doomsday será la quinta entrega de la saga. Marvel

Marvel Studios dio a conocer el último adelanto de Avengers: Doomsday, la película que cerrará la Saga del Multiverso y que desató una ola de reacciones entre los seguidores del universo cinematográfico. El video, que llega a pocas semanas de la premiere, muestra las primeras escenas de una crisis de escala cósmica, con la voz de Thor como hilo conductor, y deja en claro que el caos multiversal tiene un origen que remite directamente a lo ocurrido en Avengers: Endgame.

Uno de los puntos más destacados es el lugar que ocupa Steve Rogers, protagonizado nuevamente por Chris Evans. Según se desprende del avance, los viajes en el tiempo y las incursiones de los héroes en el pasado habrían sido el disparador del desorden entre universos, y el Capitán América aparece señalado como una pieza clave de esa trama. En una de las secuencias, los Cuatro Fantásticos salen a buscar al antiguo líder de los Vengadores para advertir a otros mundos sobre lo que se viene.

El otro gran regreso es el de Robert Downey Jr., que dejó atrás a Tony Stark para meterse en la piel de Victor von Doom, el principal antagonista de la película. Su sola presencia en el rol de villano alcanzó para movilizar las redes sociales, donde los fanáticos celebraron la decisión de Marvel de volver a contar con el actor, aunque en un papel completamente distinto.

El avance también confirma que los X-Men ya forman parte de la contienda. Cíclope, interpretado por James Marsden, encabeza a los mutantes en el enfrentamiento contra Doom, en una escena que reúne por primera vez en acción a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los héroes de Charles Xavier.

La película está dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo, los mismos responsables de Infinity War y Endgame, y servirá de antesala de Avengers: Secret Wars, el desenlace de esta etapa de la franquicia, prevista para diciembre de 2027.