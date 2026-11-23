La primera reacción de Wanda Nara tras el escándalo judicial con Mauro Icardi: "Se va a aclarar todo" La empresaria habló por primera vez desde que estalló el último capítulo judicial con el futbolista, marcado por denuncias cruzadas, medidas cautelares y restricciones vigentes. En medio de la controversia por la presentación vinculada a su hija mayor y tras la declaración de Icardi ante la fiscalía, fijó su postura sobre el conflicto. Agregar C5N en









Wanda Nara rompió el silencio sobre su frente judicial con Mauro Icardi.

Wanda Nara rompió el silencio y afirmó que “tarde o temprano se va a aclarar todo”, al referirse por primera vez en público al último capítulo judicial que enfrenta con Mauro Icardi. La declaración de la empresaria se produjo luego de que el futbolista prestara testimonio ante la fiscalía en un expediente marcado por denuncias cruzadas, medidas cautelares y restricciones vigentes.

El conflicto escaló en los últimos días a partir de una presentación judicial vinculada a la hija mayor de la pareja y de los recientes cruces mediáticos en torno al alcance de las resoluciones judiciales.

En diálogo con Infama (América), la conductora de MasterChef también habló de su presente sentimental junto a Martín Migueles y aseguró sentirse “muy tranquila, muy libre”. Al explicar esa definición, vinculó su postura con su personalidad y su necesidad de independencia: “Cuando digo libre es que hago lo que quiero. Soy sagitariana y necesito todo el tiempo tener un poco de aire”.

Además, la empresaria valoró la discreción de su pareja y el acompañamiento en su rutina cotidiana: “Prefiero el perfil bajo. Tiene un Instagram más tranquilo, en el que no sube fotos”, señaló. En ese sentido, destacó que Migueles “es muy sano, muy tranquilo”, que la apoya en cuestiones vinculadas a sus hijos adolescentes y que también colabora con ella en “algunas cosas” de su trabajo.

La postura de Wanda Nara ante la causa judicial y el futuro vínculo con Mauro Icardi Consultada por el episodio ocurrido el pasado 6 de noviembre con su hija mayor y la medida perimetral vigente con Mauro Icardi, Wanda Nara evitó dar detalles y aseguró estar atravesando el momento con calma: “Lo dejo todo en manos de la gente que se ocupa”, sostuvo.