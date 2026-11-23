Crisis en las pymes: el sector del calzado sumó un nuevo cierre industrial y muda su fabricación a Brasil El cierre vuelve a poner el foco en la crisis del sector manufacturero y la situación de sus empleados, en un contexto marcado por la competencia con las importaciones y el retroceso en la cantidad de empresas empleadoras durante la administración de Javier Milei. Por Agregar C5N en









Empresarios y trabajadores declararon al sector del calzado en emergencia y solicitaron medidas para sostener la actividad.

La industria del calzado registró un nuevo cierre con el cese de actividades de una fábrica de suelas ubicada en la localidad bonaerense de Chivilcoy, que dejará de producir a fines de noviembre. La planta, que operaba en ese distrito desde 2011 y llegó a emplear a 80 trabajadores, baja sus persianas en un escenario complejo para el sector manufacturero.

Tanto referentes industriales como gremiales advierten que la combinación entre la caída del consumo interno y la apertura de importaciones dispuesta por el Gobierno nacional golpea la rentabilidad local y deja a miles de operarios sin empleo. Este es el caso de Arluchi, una empresa instalada desde hace 15 años en la Provincia de Buenos Aires, que dejará de fabricar en el país el próximo 30 de noviembre y mudará su producción a Brasil. En el mientras tanto, limitará su operación en el país únicamente a la venta y distribución de mercadería traída del exterior.

La firma, controlada por el Grupo Ruiz y conocida en el rubro como IDS Suelas, opera dentro del Parque Industrial de Chivilcoy y decidió desmantelar su línea de producción ante el derrumbe de sus ventas. Según detalló el gremio del sector (UTICRA), la empresa sufrió una pérdida superior al 90% en su demanda durante el último tiempo, pasando de abastecer a 200 clientes a conservar solamente 15.

A su vez, el futuro laboral de los trabajadores también constituye una preocupación. Según los registros del sindicato, el achique de personal no fue repentino, sino que se dio de manera escalonada: de los 80 operarios que trabajaban en 2023, la plantilla ya había caído a unos 25 antes de confirmarse el cierre fabril. Con este último recorte, alrededor de 20 empleados quedarán desvinculados, por lo que el gremio ya interviene en las negociaciones para definir el esquema de pago de las indemnizaciones.

El desamparo de las pymes industriales frente a la apertura económica El cierre de Arluchi, que desde 2011 abastecía de componentes al sector desde Chivilcoy, ilustra el efecto dominó que golpea a las pequeñas y medianas empresas proveedoras. Al reducirse los pedidos por el cierre de sus propios clientes locales y la caída del consumo, la firma del Grupo Ruiz decidió apagar sus máquinas en territorio bonaerense y concentrar su producción en la planta que inauguró en Campo Bom (Brasil) en mayo de 2025, reconvirtiendo su negocio en Argentina hacia la importación directa.

Según especialistas del sector, esta situación explica el retroceso de toda la cadena de valor del calzado en el marco de las políticas de desregulación comercial. Según relevamientos de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC) y el sindicato UTICRA, desde fines de 2023 bajaron sus persianas más de 200 fábricas —el 28% del entramado sectorial—, mientras que la producción caerá un 25% este año, pasando de 80 millones a 60 millones de pares. A la pérdida de competitividad local y el ingreso de mercadería por contrabando o plataformas internacionales como Shein y Temu —estimado en 10 millones de pares irregulares en dos años—, se suma la incertidumbre por el vencimiento de las barreras antidumping al calzado chino el próximo 14 de diciembre. Frente a este escenario de vulnerabilidad, empresarios y trabajadores declararon la emergencia sectorial para reclamar al Gobierno nacional alivio fiscal, tarifas energéticas diferenciadas y herramientas de resguardo productivo.