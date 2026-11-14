14 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

"Quiero saber si es mi hermano o no": el desgarrador reclamo de la familia del operario de Metrogas desaparecido

En medio de horas críticas tras el estallido en Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, los hermanos de Marcelo García denunciaron la falta de asistencia de la empresa y la ausencia de respuestas oficiales por parte de la UFI N° 6, a cargo de la fiscal Yanina Estévez.

Marina Hermoso
Por
Marina Hermoso

La familia del operario pidió a la Fiscalía poder identificar el cuerpo que hallaron en los escombros cuanto antes.

La familia del operario pidió a la Fiscalía poder identificar el cuerpo que hallaron en los escombros cuanto antes.

Con el correr de las horas, la incertidumbre se transforma en angustia extrema para la familia de Marcelo García, el operario de 47 años que permanece desaparecido desde la explosión y el incendio que se produjeron este viernes por la mañana en la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Sus hermanos hicieron un reclamo público en C5N donde denunciaron desamparo empresarial, fallas en el protocolo de emergencia y una total falta de respuestas por parte de la Justicia.

El rescate del perrito.
Te puede interesar:

Video: el desesperado rescate de un perrito en el terrible incendio en Remedios de Escalada

"Estamos con incertidumbre y angustia de no saber. Existe un cuerpo cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento; quiero saber si es mi hermano o no", detalló Samuel en referencia a la víctima fatal que se confirmó este viernes; podría ser su hermano, pero recién podrían identificarlo el próximo martes.

Según relató, el trabajador de MetroGAS se encontraba cumpliendo funciones en el lugar al momento del estallido y dejó todas sus pertenencias, incluidos su teléfono celular y su DNI, dentro del vehículo laboral, lo que impidió su reconocimiento inmediato. Sin embargo, el entorno apunta directamente contra la falta de acompañamiento institucional.

Los familiares de García advirtieron que "hay dos hijos pequeños que preguntan por su papá" y señalaron que la empresa aún no les dio contención ni información precisa sobre lo ocurrido con su empleado: "No se comunicaron de MetroGAS ni hay una respuesta física constante y permanente. Tengo a mi cuñada y a sus hijos esperando, y no hemos tenido respuesta de la Fiscalía; estamos en una incertidumbre total".

A la falta de contacto oficial se suman versiones cruzadas sobre el destino del cuerpo hallado entre los escombros, lo que profundizó el desconcierto de los allegados en medio de la investigación que lleva adelante la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N°6 de Lanús. "Ayer (por el viernes) nos dijeron que lo habían llevado a La Plata y hoy nos dicen que fue trasladado a Lomas de Zamora", cuestionó el hermano.

Cuestionamientos al operativo previo a la explosión

Más allá del reclamo por la identificación, los familiares reclamaron ante C5N por el accionar del operativo en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea instantes antes de que se produjera el estallido por la rotura de un caño maestro.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron sus hermanos a partir de los datos recabados en la zona, Marcelo formaba parte de la cuadrilla de MetroGAS y fue el primero en llegar al lugar y reportar el incidente tras el daño ocasionado por una máquina tuneladora.

En ese sentido, otro de los hermanos del operario apuntó contra la cadena de decisiones que derivó en la presencia de Marcelo en la zona de riesgo: explicó que, tras la alerta inicial, se convocó a un grupo de apoyo -cuadrilla en la que acudió García- cuando a su entender el procedimiento de seguridad debió haber sido otro. "Mi hermano no tendría que haber estado ahí; debieron haber llamado a Defensa Civil y cortado el gas", sentenció.

Búsqueda de paradero

La familia viralizó en redes sociales un afiche urgente con la fotografía de Manuel García y dos líneas telefónicas de contacto directo: 11-3437-8680 (Belén) y 11-5529-2003 (Jonathan), apelando a la solidaridad de vecinos, rescatistas o testigos que puedan aportar cualquier dato sobre su paradero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La tragedia ocurrió en medio de una tormenta de lluvia y granizo en San Fernando del Valle de Catamarca.

Temporal trágico en Catamarca: murió una mujer que fue arrastrada por el agua mientras trataba de salvar su auto

play

Qué se sabe de la explosión en Lanús que dejó al menos un muerto y 30 heridos

La explosión en Remedios de Escalada provocó graves daños y obligó a evacuar la zona.
play

Explosión en Escalada: al menos un muerto y 30 heridos

play

Explosión en Escalada: pidieron detener a dos jerárquicos de Metrogas

Metrogas confirmó que golpearon un caño de media presión que tenía gas.

A horas de la tragedia en Escalada la empresa afirmó que "todavía no se conocen los motivos que la causaron"

Leonel Iparraguirre Berenzon, de 29 años, murió durante los trabajos de construcción del arco que se usaría para recibir al Papa León XIV.

Murió un obrero al desplomarse un arco que preparaban para recibir al papa León XIV en Perú

Rating Cero

Después de que Wanda Nara y la China Suárez protagonizaran un explosivo enfrentamiento, la pareja optó por bajar la tensión.

La llamativa decisión de Mauro Icardi y la China Suárez tras la feroz pelea con Wanda Nara: la foto que los delató

L-Gante tomó partido y lanzó un contundente mensaje.

L-Gante se metió en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez y tomó partido: "Siempre de este lado"

La mítica banda santafesina junto al acordeón de Marcos Camino, fallecido en los últimos días.

Sentido homenaje de Los Palmeras en pleno show: el emotivo recuerdo a Marcos Camino en Cañuelas

L-Gante, quien también decidió involucrarse en la polémica con un mensaje conciliador, le mostró su apoyo a la empresaria.

Wanda Nara sigue tirando munición pesada: recordó su amor con L-Gante y lanzó una frase letal para Mauro Icardi

La influencer reflexionó sobre las relaciones de pareja y la convivencia.

Cande Tinelli reveló intimidades de su separación de Coti Sorokin y sorprendió con una confesión: "Lo revisé"

La reacción de Tini Stoessel al ver las fotos de los hijos de Rodrigo De Paul se volvió viral.

Las contundentes palabras de Tini Stoessel sobre los hijos de Rodrigo De Paul que nadie pasó por alto

últimas noticias

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 15 de noviembre

Hace 15 minutos
Boca venció 3 a 0 a Banfield y jugará la final de la Copa Argentina. Antes, tendrá otros compromisos.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Banfield por Copa Argentina

Hace 17 minutos
La tragedia ocurrió en medio de una tormenta de lluvia y granizo en San Fernando del Valle de Catamarca.

Temporal trágico en Catamarca: murió una mujer que fue arrastrada por el agua mientras trataba de salvar su auto

Hace 25 minutos
play

Seguí el WELL FEST 2026 desde Santiago del Estero

Hace 43 minutos
Después de que Wanda Nara y la China Suárez protagonizaran un explosivo enfrentamiento, la pareja optó por bajar la tensión.

La llamativa decisión de Mauro Icardi y la China Suárez tras la feroz pelea con Wanda Nara: la foto que los delató

Hace 1 hora