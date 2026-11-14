"Quiero saber si es mi hermano o no": el desgarrador reclamo de la familia del operario de Metrogas desaparecido

En medio de horas críticas tras el estallido en Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, los hermanos de Marcelo García denunciaron la falta de asistencia de la empresa y la ausencia de respuestas oficiales por parte de la UFI N° 6, a cargo de la fiscal Yanina Estévez.

La familia del operario pidió a la Fiscalía poder identificar el cuerpo que hallaron en los escombros cuanto antes.

La familia del operario pidió a la Fiscalía poder identificar el cuerpo que hallaron en los escombros cuanto antes.

Con el correr de las horas, la incertidumbre se transforma en angustia extrema para la familia de Marcelo García , el operario de 47 años que permanece desaparecido desde la explosión y el incendio que se produjeron este viernes por la mañana en la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Sus hermanos hicieron un reclamo público en C5N donde denunciaron desamparo empresarial, fallas en el protocolo de emergencia y una total falta de respuestas por parte de la Justicia.

"Estamos con incertidumbre y angustia de no saber. Existe un cuerpo cuya identidad no ha sido revelada hasta el momento; quiero saber si es mi hermano o no", detalló Samuel en referencia a la víctima fatal que se confirmó este viernes; podría ser su hermano, pero recién podrían identificarlo el próximo martes.

Según relató, el trabajador de MetroGAS se encontraba cumpliendo funciones en el lugar al momento del estallido y dejó todas sus pertenencias, incluidos su teléfono celular y su DNI, dentro del vehículo laboral, lo que impidió su reconocimiento inmediato. Sin embargo, el entorno apunta directamente contra la falta de acompañamiento institucional.

Los familiares de García advirtieron que "hay dos hijos pequeños que preguntan por su papá" y señalaron que la empresa aún no les dio contención ni información precisa sobre lo ocurrido con su empleado: "No se comunicaron de MetroGAS ni hay una respuesta física constante y permanente. Tengo a mi cuñada y a sus hijos esperando, y no hemos tenido respuesta de la Fiscalía; estamos en una incertidumbre total".

A la falta de contacto oficial se suman versiones cruzadas sobre el destino del cuerpo hallado entre los escombros, lo que profundizó el desconcierto de los allegados en medio de la investigación que lleva adelante la fiscal Yanina Estévez, titular de la UFI N°6 de Lanús. "Ayer (por el viernes) nos dijeron que lo habían llevado a La Plata y hoy nos dicen que fue trasladado a Lomas de Zamora", cuestionó el hermano.

Cuestionamientos al operativo previo a la explosión

Más allá del reclamo por la identificación, los familiares reclamaron ante C5N por el accionar del operativo en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea instantes antes de que se produjera el estallido por la rotura de un caño maestro.

De acuerdo con la reconstrucción que realizaron sus hermanos a partir de los datos recabados en la zona, Marcelo formaba parte de la cuadrilla de MetroGAS y fue el primero en llegar al lugar y reportar el incidente tras el daño ocasionado por una máquina tuneladora.

En ese sentido, otro de los hermanos del operario apuntó contra la cadena de decisiones que derivó en la presencia de Marcelo en la zona de riesgo: explicó que, tras la alerta inicial, se convocó a un grupo de apoyo -cuadrilla en la que acudió García- cuando a su entender el procedimiento de seguridad debió haber sido otro. "Mi hermano no tendría que haber estado ahí; debieron haber llamado a Defensa Civil y cortado el gas", sentenció.

Búsqueda de paradero

La familia viralizó en redes sociales un afiche urgente con la fotografía de Manuel García y dos líneas telefónicas de contacto directo: 11-3437-8680 (Belén) y 11-5529-2003 (Jonathan), apelando a la solidaridad de vecinos, rescatistas o testigos que puedan aportar cualquier dato sobre su paradero.