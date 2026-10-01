1 de octubre de 2026 Inicio
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"Estaba medio escabio": se grabó manejando a 140 km/h, chocó contra un poste y destruyó la camioneta

Un joven de 20 años perdió el control de su Jeep Renegade mientras circulaba a muy alta velocidad en Escobar. Había consumido alcohol y marihuana.

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El expediente judicial quedó caratulado bajo la carátula de lesiones culposas.
El expediente judicial quedó caratulado bajo la carátula de "lesiones culposas".

Un joven de 20 años, identificado como Tomás V. O., protagonizó un violento choque al perder el control de su camioneta Jeep Renegade el pasado domingo 27 de septiembre, pasadas la 1 de la madrugada, en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar, debido al exceso de velocidad y al consumo previo de alcohol y marihuana.

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El vehículo circulaba hacia el barrio privado San Sebastián cuando, al tomar una curva pronunciada, la camioneta se desvió de forma intempestiva hacia la banquina. El rodado impactó contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó el desprendimiento de la rueda delantera izquierda y la deformación del lateral izquierdo del chasis.

El choque quedó grabado por dos sistemas audiovisuales independientes. Una cámara de seguridad instalada en la vía pública registró la secuencia del impacto en tiempo real. Asimismo, el acompañante del conductor filmó imágenes desde el interior del vehículo que documentaron los momentos previos y posteriores al siniestro.

Personal de emergencias médicas brindó asistencia inmediata a los dos ocupantes del vehículo, ambos de 20 años. El conductor sufrió una herida cortante en el rostro que requirió dos puntos de sutura. Posterior a la atención inicial, las ambulancias trasladaron a ambos jóvenes hacia el hospital provincial Enrique Erill para recibir atención especializada.

El conductor confesó su responsabilidad y la Justicia investiga el siniestro

Horas después del hecho, circuló por WhatsApp un audio en el cual Tomás V. O. relató las circunstancias del incidente de manera directa: "Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto". En el mismo mensaje de voz, el automovilista admitió que venía de un cumpleaños, reconoció que "estaba medio escabio" y agregó que "había fumado un par de porros" antes de tomar el volante.

La colisión dejó importantes daños materiales en la zona. La camioneta quedó destruida tras la pérdida de sus componentes mecánicos. Además, el fuerte impacto causó el derribo de dos postes de luz y provocó la rotura de una cámara de seguridad.

Integrantes de la Policía Científica acudieron al lugar de los hechos para concretar los peritajes técnicos requeridos por la ley. Al término de las pericias de campo, las fuerzas de seguridad dispusieron el traslado de la unidad siniestrada hacia las instalaciones de la Subcomisaría de Loma Verde.

El expediente judicial quedó caratulado bajo la carátula de "lesiones culposas". La tramitación de la causa se encuentra bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 5 (UFI Nº 5) del departamento judicial Zárate-Campana, a cargo del fiscal Christian Carrasco.

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