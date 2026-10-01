"Estaba medio escabio": se grabó manejando a 140 km/h, chocó contra un poste y destruyó la camioneta Un joven de 20 años perdió el control de su Jeep Renegade mientras circulaba a muy alta velocidad en Escobar. Había consumido alcohol y marihuana. Por Agregar C5N en









El expediente judicial quedó caratulado bajo la carátula de "lesiones culposas".

Un joven de 20 años, identificado como Tomás V. O., protagonizó un violento choque al perder el control de su camioneta Jeep Renegade el pasado domingo 27 de septiembre, pasadas la 1 de la madrugada, en la localidad de Loma Verde, partido de Escobar, debido al exceso de velocidad y al consumo previo de alcohol y marihuana.

El vehículo circulaba hacia el barrio privado San Sebastián cuando, al tomar una curva pronunciada, la camioneta se desvió de forma intempestiva hacia la banquina. El rodado impactó contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó el desprendimiento de la rueda delantera izquierda y la deformación del lateral izquierdo del chasis.

El choque quedó grabado por dos sistemas audiovisuales independientes. Una cámara de seguridad instalada en la vía pública registró la secuencia del impacto en tiempo real. Asimismo, el acompañante del conductor filmó imágenes desde el interior del vehículo que documentaron los momentos previos y posteriores al siniestro.

“Estaba medio escabio”: se filmó manejando a 140 km/h y se estrelló contra un poste en Loma Verde



Un joven de 20 años protagonizó un violento accidente cuando circulaba por la calle Boote en una camioneta Jeep Renegade. El audio de su confesión. https://t.co/gxdFI3dgPA pic.twitter.com/KgMfUmPxEr — El Día de Escobar (@eldiadeescobar) October 1, 2026 Personal de emergencias médicas brindó asistencia inmediata a los dos ocupantes del vehículo, ambos de 20 años. El conductor sufrió una herida cortante en el rostro que requirió dos puntos de sutura. Posterior a la atención inicial, las ambulancias trasladaron a ambos jóvenes hacia el hospital provincial Enrique Erill para recibir atención especializada.

El conductor confesó su responsabilidad y la Justicia investiga el siniestro Horas después del hecho, circuló por WhatsApp un audio en el cual Tomás V. O. relató las circunstancias del incidente de manera directa: "Me comí la loma de burro, estaba yendo a 140 y se me fue el auto". En el mismo mensaje de voz, el automovilista admitió que venía de un cumpleaños, reconoció que "estaba medio escabio" y agregó que "había fumado un par de porros" antes de tomar el volante.