Se prendió fuego un colectivo en San Telmo: no hubo heridos de gravedad La unidad de la línea 126 estaba circulando sobre avenida San Juan, a la altura de Piedras. Producto de las llamas también se incendió el semáforo.







Los pasajeros pudieron descender por sus propios medios

Un colectivo se prendió fuego y quedó totalmente consumido por las llamas en el barrio porteño de San Telmo. No se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales.

El hecho se produjo antes de las 8 de la mañana de este viernes con la unidad de la Línea 126 que circulaba sobre la avenida San Juan, esquina Piedras. Cuando se detectaron las llamas, los pasajeros lograron descender por sus propios medios.

Rápidamente que comenzó el fuego, al lugar llegaron los Bomberos de la Ciudad y comenzaron con los trabajos para lograr controlar el foco de incendio que alcanzó grandes alturas e incluso el semáforo del lugar quedó totalmente consumido al igual que el cartel con el nombre de la avenida.

Embed AHORA | Se prendió fuego un colectivo en San Telmo



Ocurrió en Piedras y San Juan.

Trabajan los bomberos en el lugar.



Si bien no se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales, una mujer de 35 años fue observada por parte del SAME que llegó al lugar para atender a los pasajeros.

Luego de unos minutos, los bomberos pudieron controlar las llamas, aunque el tránsito quedó totalmente cortado al paso y se desvió hacia la Avenida 9 de Julio.