9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Se prendió fuego un colectivo en San Telmo: no hubo heridos de gravedad

La unidad de la línea 126 estaba circulando sobre avenida San Juan, a la altura de Piedras. Producto de las llamas también se incendió el semáforo.

Por
Los pasajeros pudieron descender por sus propios medios

Los pasajeros pudieron descender por sus propios medios

Un colectivo se prendió fuego y quedó totalmente consumido por las llamas en el barrio porteño de San Telmo. No se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales.

Ambas pistas del Aeropuerto de Ezeiza estarán cerradas por unas horas.
Te puede interesar:

El Aeropuerto de Ezeiza cerrará temporalmente este viernes: cuántos vuelos estarán afectados

El hecho se produjo antes de las 8 de la mañana de este viernes con la unidad de la Línea 126 que circulaba sobre la avenida San Juan, esquina Piedras. Cuando se detectaron las llamas, los pasajeros lograron descender por sus propios medios.

Rápidamente que comenzó el fuego, al lugar llegaron los Bomberos de la Ciudad y comenzaron con los trabajos para lograr controlar el foco de incendio que alcanzó grandes alturas e incluso el semáforo del lugar quedó totalmente consumido al igual que el cartel con el nombre de la avenida.

Embed

Si bien no se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales, una mujer de 35 años fue observada por parte del SAME que llegó al lugar para atender a los pasajeros.

Luego de unos minutos, los bomberos pudieron controlar las llamas, aunque el tránsito quedó totalmente cortado al paso y se desvió hacia la Avenida 9 de Julio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Varias líneas no prestan servicio.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: alteró la mañana de miles de pasajeros

El accidente ocurrió sentido a Once.

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

Los aumentos también llegaron al transporte.

Enero llegó con nuevos aumentos en la tarifa de colectivos y subtes: cuánto cuesta viajar

La línea de colectivos deja de funcionar en los próximos meses.

Una línea de colectivos que circula en el AMBA dejará de existir

play

Sigue el paro de colectivos en el AMBA: 9 líneas no prestan servicio

Se esperan tormentas en el país.

Llega la ciclogénesis a la Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Rating Cero

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

Martín Demichelis se salvó de la tragedia gracias a los rescatistas de José Ignacio. 

Milagroso rescate de Martín Demichelis y sus hijos tras quedar atrapados en el mar de Uruguay

últimas noticias

Adiós a los respaldos en 2026: cuál es la nueva tendencia. 

Adiós a los respaldos en las camas: esta es la tendencia que podés sumar a tu habitación

Hace 21 minutos
Los pasajeros pudieron descender por sus propios medios

Se prendió fuego un colectivo en San Telmo: no hubo heridos de gravedad

Hace 31 minutos
Trump aseguró que los cárteles controlan México.

Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

Hace 47 minutos
Carnes jugosas y cocina clásica en un bodegón del centro porteño.

El bodegón barato de Buenos Aires que le esquiva a los platos secos y sirve carnes bien jugosas

Hace 51 minutos
Se esperan tormentas en el país.

Llega la ciclogénesis a la Argentina: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Hace 59 minutos