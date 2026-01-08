8 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan

Trabajadores de diferentes empresas decidieron realizar una abstención de tareas debido a la falta de pago de los salarios.

Por
Varias líneas no prestan servicio.
Varias líneas no prestan servicio.

Los trabajadores de las empresas MOQSA, que abarcan a seis líneas, de la compañía Línea 22 SA, realizan desde las 0 de este jueves una medida de fuerza por el pago adeudado de los salarios. A ellas se suman los choferes de El Nuevo Halcón SA, que no prestan servicio desde fines de diciembre.

El accidente ocurrió sentido a Once.
Te puede interesar:

Un hombre fue atropellado por el tren Sarmiento en Liniers: fue trasladado al hospital

A partir de la medianoche, comenzó a regir la abstención de tareas por la demora en el abono de los sueldos correspondientes a diciembre. En principio, afecta a todas las líneas de Micro Ómnibus Quilmes SA (MOQSA). De esta manera, continúa con el plan de lucha que se inició en el cierre de 2025.

En tal sentido, las líneas afectadas son 159, 219, 300, 372, 584 y 603. Lo mismo ocurre con la compañía San Juan Bautista, que opera en la zona sur del conurbano. Por esa razón, tampoco trabajan los ramales de las líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

Por otro lado, desde el 23 de diciembre que los empleados de El Nuevo Halcón SA, que contiene a la Línea 148, mantienen un reclamo por los salarios adeudados.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los aumentos también llegaron al transporte.

Enero llegó con nuevos aumentos en la tarifa de colectivos y subtes: cuánto cuesta viajar

La línea de colectivos deja de funcionar en los próximos meses.

Una línea de colectivos que circula en el AMBA dejará de existir

play

Sigue el paro de colectivos en el AMBA: 9 líneas no prestan servicio

La Fraternidad denunció la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán

La Fraternidad denunció la suspensión de los trenes a Córdoba y Tucumán

Los trabajadores de la línea 148 siguen de paro.

Sexto día de paro de la línea 148: reclaman sueldos y aguinaldo atrasado

Se esperan tormentas abundantes durante 72 horas. 

Inminente arribo de una ciclogénesis: rigen alertas por tormentas y lluvias en Argentina

Rating Cero

Martín Demichelis y Micaela Benítez discutiendo en un auto en Punta del Este.

La novia de Martín Demichelis aseguró que su pelea en un auto fue "una conversación como la de cualquier pareja"

La relación entre Martín Migueles y Wanda Nara estaría en crisis por una infidelidad por parte del empresario. 

Confirman que Wanda Nara se separó de Martín Migueles tras seis meses de relación por "falta de confianza"

Flor Vigna.
play

Flor Vigna, picante en el medio de los rumores contra Luciano Castro: "Lo peor del infiel no es perderlo"

Griselda Siciliani.
play

Griselda Siciliani rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad de Luciano Castro: "Seguimos..."

Andrea Ghidone, Anita Martínez, Julia Calvo y Marisol Otero, las protagonistas de Ellas son tango.

Vuelve "Ellas son tango" al teatro y se suma Julia Calvo como Nelly Omar

Se filtraron imágenes de Zaira Nara con un empresario que ya fue señalado como su nueva pareja

Como es la misteriosa cotidianeidad que tiene el posible novio de Zaira Nara

últimas noticias

Iglesias estará al frente de la sede diplomática en Bruselas.

El Gobierno designó a Fernando Iglesias como embajador en Bélgica

Hace 7 minutos
Varias líneas no prestan servicio.

Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan

Hace 26 minutos
Vinícius y un físico impactante que marca su mejor momento en el Real Madrid.

La impresionante transformación de Vinícius: el cambio en sus abdominales comparado a su llegada al Real Madrid

Hace 36 minutos
El descuento más esperado de Cuenta DNI ya tiene sus días confirmados en enero 2026.

Confirmado: así podés ahorrar hasta $25.000 en carnicerías usando Cuenta DNI en enero 2026

Hace 41 minutos
La difusión de estos asuetos municipales es muy útil para quienes buscan sumar este día a la organización de sus vacaciones.

Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriados durante enero 2026

Hace 44 minutos