Sorpresivo paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no funcionan Trabajadores de diferentes empresas decidieron realizar una abstención de tareas debido a la falta de pago de los salarios. Por + Seguir en







Varias líneas no prestan servicio.

Los trabajadores de las empresas MOQSA, que abarcan a seis líneas, de la compañía Línea 22 SA, realizan desde las 0 de este jueves una medida de fuerza por el pago adeudado de los salarios. A ellas se suman los choferes de El Nuevo Halcón SA, que no prestan servicio desde fines de diciembre.

A partir de la medianoche, comenzó a regir la abstención de tareas por la demora en el abono de los sueldos correspondientes a diciembre. En principio, afecta a todas las líneas de Micro Ómnibus Quilmes SA (MOQSA). De esta manera, continúa con el plan de lucha que se inició en el cierre de 2025.

En tal sentido, las líneas afectadas son 159, 219, 300, 372, 584 y 603. Lo mismo ocurre con la compañía San Juan Bautista, que opera en la zona sur del conurbano. Por esa razón, tampoco trabajan los ramales de las líneas 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

Por otro lado, desde el 23 de diciembre que los empleados de El Nuevo Halcón SA, que contiene a la Línea 148, mantienen un reclamo por los salarios adeudados.