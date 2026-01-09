9 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur y quedó a un paso de la firma

La mayoría de los 27 países miembros votaron a favor durante una reunión de embajadores en Bruselas. Francia, Irlanda y Polonia, los principales opositores al convenio. Resta aún el aval del Parlamento europeo, el paso final para que el Viejo Continente apruebe el acuerdo.

Por
El próximo lunes

El próximo lunes, Ursula von der Leyen, presidenta de la comisión, viajará a Paraguay. 

El Consejo de la Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur durante una reunión de embajadores, realizada en Bruselas, Bélgica. La mayoría de los 27 Estados miembros votaron a favor, a pesar de la oposición de Irlanda, Polonia y Francia.

El papa León XIV habló sobre Venezuela. 
Te puede interesar:

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

A raíz de esto, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, viajará a Paraguay para firmar el acuerdo con el Mercosur el lunes o martes próximo. El acuerdo no entra en vigor de inmediato, ya que el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento.

El paso por el Parlamento será fundamental para que entre en vigor o no, porque 150 eurodiputados de 720, adelantaron que podrían acudir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

Javier Milei - Cumbre Mercosur Buenos Aires 2025

La demora de la firma del acuerdo, prevista para diciembre de 2025, se debió principalmente al bloqueo de Francia y a las dudas de último momento de Italia.

Según informó la agencia EFE, durante la reunión de embajadores celebrada en Bruselas, "se expresaron apoyos suficientes para alcanzar la mayoría cualificada necesaria", un 55% de los países que representen a un 65% de la población de la Unión.

Sin embargo, Francia y Hungría ya habían anunciado que iban a votar en contra, mientras que Bélgica se abstuvo. El acuerdo empezó a negociarse en 1999, consiste en la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo, con más de 720 millones de consumidores potenciales.

El pacto determina que la Unión Europea eliminará los aranceles para un 92% de las exportaciones pertenecientes al Mercosur, mientras que el bloque sudamericano suprimirá aranceles para el 91% de las importaciones que se realicen desde el Viejo Continente.

En cuanto a beneficios para las manufacturas argentinas, se reducirán los aranceles para ciertos productos y se aplicará el régimen de libre comercio para los mismos, mientras otros obtendrán ventajas comparativas para su exportación.

En el caso de cítricos, hortalizas y algodón regirá el libre comercio, el cual será implementado gradualmente en un plazo de 4 a 10 años. Mientras tanto, para los vinos nacionales, la UE irá mermando los aranceles hasta su eliminación total en un plazo de 8 años.

Los beneficios de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea

Se trata de uno de los principales mercados globales. Realiza el 14% de compras mundiales de bienes y servicios que representan el 72% de su PBI.

Hasta hoy, más del 14% de las exportaciones totales del Mercosur tuvieron como destino a la Unión Europea y el 20% de lo importado por consumidores regionales fue de origen europeo.

A qué productos se les reducirán los aranceles

  • Harina de soja y poroto de soja
  • Aceites para uso industrial (soja, girasol, maíz)
  • Despojos comestibles de especie bovina, porcina, ovina
  • Algunos productos de la pesca, como merluza
  • Otros productos de origen animal (menudencias, grasas, semen bovino)
  • Manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas
  • Legumbres
  • Frutos secos, pasas de uvas
  • Uvas de mesa
  • Maní
  • Infusiones (café, mate y té)
  • Especias
  • Bebidas (agua mineral, cervezas, espirituosas)
  • Productos de la pesca: merluza, vieiras y calamares
union europea.jpg

Qué productos se irán desgravando de 4 a 10 años

  • Productos de la pesca (por ejemplo, langostinos) y conservas de pescado
  • Hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios
  • Cítricos (limones, naranjas y mandarinas)
  • Frutas finas (arándanos, frutillas)
  • Harina de maíz
  • Almidón
  • Arroz partido
  • Aceites vegetales (soja, girasol y maíz)
  • Biodiesel
  • Preparaciones alimenticias y pastas
  • Golosinas
  • Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas
  • Hortalizas en conserva
  • Helados
  • Alimento para mascotas
  • Manteca y demás preparaciones de maní

Emmanuel Macron sobre el acuerdo del Mercosur: "Francia votará en contra de la firma del acuerdo"

El presidente de Francia adelantó el voto del país durante la reunión para votar a favor o en contra del acuerdo con el Mercosur. "Francia está a favor del comercio internacional, pero el acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo de otra época, negociado durante demasiado tiempo sobre una base demasiado antigua (mandato de 1999)", comenzó a explicar su decisión mediante un posteo de X.

En esa línea señaló que "si bien la diversificación comercial es necesaria, los beneficios económicos del acuerdo UE-Mercosur serán limitados para el crecimiento francés y europeo (+0,05 % del PIB de la UE en 2040 según la Comisión). No justifica exponer sectores agrícolas sensibles que son esenciales para nuestra soberanía alimentaria".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmanuelMacron/status/2009325210105778468&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas

en plena escalada en altamar, eeuu capturo otro buque petrolero en el caribe

En plena escalada en altamar, EEUU capturó otro buque petrolero en el Caribe

Petro habló sobre Trump.

Petro aseguró que Trump le dijo que "estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia"

Trump aseguró que los cárteles controlan México.

Trump confirmó que EEUU iniciará ataques terrestres contra cárteles de México

Por el momento liberaron a cinco presos políticos. 

Liberan presos políticos en Venezuela: quiénes son

play

Trump anunció la cancelación de la segunda ola de ataques en Venezuela tras la liberación de presos políticos

Gladys Aurora López en los instantes posteriores al ataque.

Honduras: atacaron con un explosivo a una diputada en el Parlamento

Rating Cero

Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, reveló

Teto Medina reveló que tiene cáncer de colon: "Estoy bien y haciéndole caso a los médicos"

El conductor posó al aire libre para exhibir el nuevo estilo.

La impresionante transformación del Chino Leunis: cambio de look para iniciar el 2026 con todo

Es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, aseguró Café Tacuba mediante un comunicado.

Café Tacvba retiró toda su música de Spotify y apuntó contra la plataforma por invertir en la industria de la guerra

El argentino denunció que fue secuestrado en Punta Cana. 

Tomás Holder denunció que lo secuestraron junto a su pareja y le robaron todo su dinero en Punta Cana

Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, murió a los 88 años.

Murió Fats Fernández, leyenda del jazz argentino, maestro de la trompeta y orgulloso hijo de La Boca

Flor Vigna.

Flor Vigna se burló de Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"

últimas noticias

Mauricio Nievas es arquero de Deportivo Madryn

Susto en un club del Ascenso: un jugador sufrió un paro cardíaco y fue internado

Hace 8 minutos
El papa León XIV habló sobre Venezuela. 

Papa León XIV pidió por "soluciones políticas pacíficas" frente al conflicto en Venezuela

Hace 13 minutos
El dólar viene de cuatro ruedas al alza.

El dólar cierra la semana debajo de los $1.500

Hace 36 minutos
Luis Caputo jnuto al secretario del Tesoro de EEUU, Scott bessent.

La Argentina devolvió los fondos que había recibido por el swap con el Tesoro de EEUU

Hace 47 minutos
Estas compras ﻿se incluyen dentro del beneficio de comercios de cercanía.

Ya no es los sábados: como cambió el descuento en carnicerías de Cuenta DNI para enero 2026

Hace 1 hora