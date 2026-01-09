La Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur y quedó a un paso de la firma

La mayoría de los 27 países miembros votaron a favor durante una reunión de embajadores en Bruselas. Francia, Irlanda y Polonia, los principales opositores al convenio. Resta aún el aval del Parlamento europeo, el paso final para que el Viejo Continente apruebe el acuerdo.

El Consejo de la Unión Europea aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur durante una reunión de embajadores, realizada en Bruselas, Bélgica. La mayoría de los 27 Estados miembros votaron a favor, a pesar de la oposición de Irlanda, Polonia y Francia.

A raíz de esto, Ursula von der Leyen , la presidenta de la Comisión Europea, viajará a Paraguay para firmar el acuerdo con el Mercosur el lunes o martes próximo. El acuerdo no entra en vigor de inmediato, ya que el Parlamento Europeo deberá dar su consentimiento.

El paso por el Parlamento será fundamental para que entre en vigor o no, porque 150 eurodiputados de 720, adelantaron que podrían acudir a la justicia para impedir la aplicación del acuerdo.

La demora de la firma del acuerdo, prevista para diciembre de 2025, se debió principalmente al bloqueo de Francia y a las dudas de último momento de Italia .

Según informó la agencia EFE, durante la reunión de embajadores celebrada en Bruselas, " se expresaron apoyos suficientes para alcanzar la mayoría cualificada necesaria" , un 55% de los países que representen a un 65% de la población de la Unión.

Sin embargo, Francia y Hungría ya habían anunciado que iban a votar en contra, mientras que Bélgica se abstuvo. El acuerdo empezó a negociarse en 1999, consiste en la creación de la zona de libre comercio más grande del mundo, con más de 720 millones de consumidores potenciales.

El pacto determina que la Unión Europea eliminará los aranceles para un 92% de las exportaciones pertenecientes al Mercosur, mientras que el bloque sudamericano suprimirá aranceles para el 91% de las importaciones que se realicen desde el Viejo Continente.

En cuanto a beneficios para las manufacturas argentinas, se reducirán los aranceles para ciertos productos y se aplicará el régimen de libre comercio para los mismos, mientras otros obtendrán ventajas comparativas para su exportación.

En el caso de cítricos, hortalizas y algodón regirá el libre comercio, el cual será implementado gradualmente en un plazo de 4 a 10 años. Mientras tanto, para los vinos nacionales, la UE irá mermando los aranceles hasta su eliminación total en un plazo de 8 años.

Los beneficios de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea

Se trata de uno de los principales mercados globales. Realiza el 14% de compras mundiales de bienes y servicios que representan el 72% de su PBI.

Hasta hoy, más del 14% de las exportaciones totales del Mercosur tuvieron como destino a la Unión Europea y el 20% de lo importado por consumidores regionales fue de origen europeo.

A qué productos se les reducirán los aranceles

Harina de soja y poroto de soja

Aceites para uso industrial (soja, girasol, maíz)

Despojos comestibles de especie bovina, porcina, ovina

Algunos productos de la pesca, como merluza

Otros productos de origen animal (menudencias, grasas, semen bovino)

Manzanas, peras, duraznos, cerezas, ciruelas

Legumbres

Frutos secos, pasas de uvas

Uvas de mesa

Maní

Infusiones (café, mate y té)

Especias

Bebidas (agua mineral, cervezas, espirituosas)

Productos de la pesca: merluza, vieiras y calamares

union europea.jpg

Qué productos se irán desgravando de 4 a 10 años

Productos de la pesca (por ejemplo, langostinos) y conservas de pescado

Hortalizas, plantas y tubérculos alimenticios

Cítricos (limones, naranjas y mandarinas)

Frutas finas (arándanos, frutillas)

Harina de maíz

Almidón

Arroz partido

Aceites vegetales (soja, girasol y maíz)

Biodiesel

Preparaciones alimenticias y pastas

Golosinas

Mermeladas, jaleas y otras preparaciones en base a frutas

Hortalizas en conserva

Helados

Alimento para mascotas

Manteca y demás preparaciones de maní

Emmanuel Macron sobre el acuerdo del Mercosur: "Francia votará en contra de la firma del acuerdo"

El presidente de Francia adelantó el voto del país durante la reunión para votar a favor o en contra del acuerdo con el Mercosur. "Francia está a favor del comercio internacional, pero el acuerdo UE-Mercosur es un acuerdo de otra época, negociado durante demasiado tiempo sobre una base demasiado antigua (mandato de 1999)", comenzó a explicar su decisión mediante un posteo de X.

En esa línea señaló que "si bien la diversificación comercial es necesaria, los beneficios económicos del acuerdo UE-Mercosur serán limitados para el crecimiento francés y europeo (+0,05 % del PIB de la UE en 2040 según la Comisión). No justifica exponer sectores agrícolas sensibles que son esenciales para nuestra soberanía alimentaria".