Gente que conocemos en vacaciones es la nueva película de Netflix con una historia romántica que atrapa a todos: cuál es la historia

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio. netflix

Netflix suma a su catálogo “Gente que conocemos en vacaciones”, la esperada adaptación cinematográfica del best seller de Emily Henry que ya se perfila como uno de los romances favoritos de la temporada. La historia se centra en Poppy y Alex, dos mejores amigos con personalidades opuestas: ella responde a un espíritu aventurero y despreocupado, mientras él elige la tranquilidad del hogar. A pesar de esas diferencias, durante una década compartieron vacaciones de verano memorables, hasta que un hecho ocurrido dos años atrás quebró el vínculo y los dejó en un silencio que ahora buscan romper.

La película atrapa gracias a una estructura narrativa que alterna entre el presente y los recuerdos de esos viajes compartidos, permitiendo entender cómo la amistad se transforma en un sentimiento más profundo. La química entre los protagonistas sostiene el relato mientras emprenden un nuevo viaje con la intención de recomponer la relación. Lo que comienza como un intento por limar asperezas deriva en una exploración sincera de los miedos al compromiso y de la dificultad de expresar lo que se siente cuando el riesgo es perder a la persona más importante.

Con una estética visual luminosa y un guion cargado de diálogos ingeniosos y momentos de vulnerabilidad, la producción captura la esencia de la nostalgia veraniega. La propuesta no solo habla de amor, sino también de crecer, cambiar y elegir a quienes nos conocen de verdad. “Gente que conocemos en vacaciones” se presenta como una opción reconfortante, con paisajes soñados y un desenlace emocional que invita a creer en las segundas oportunidades.

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio. Aunque Poppy alcanza la vida profesional que siempre deseó, una sensación persistente de vacío la acompaña y la lleva a reconocer que su última felicidad genuina surge en aquel viaje con Alex. Con la intención de recomponer el vínculo, ella propone una última escapada a Palm Springs, con la esperanza de recuperar la cercanía perdida y enfrentar aquello que quedó sin decir.

La película avanza mediante saltos entre el pasado y el presente, recorriendo los distintos destinos que compartieron, desde aventuras improvisadas hasta estadías lujosas. Ese recorrido permite observar cómo la amistad evoluciona de forma silenciosa hacia un sentimiento más profundo. Bajo el clima intenso de Palm Springs, las tensiones acumuladas y las emociones reprimidas emergen, obligando a ambos a enfrentar una verdad incómoda: lo que buscaron durante años en cada viaje quizás siempre estuvo a su lado. Tráiler de Gente que conocemos en vacaciones Embed - Gente que conocemos en vacaciones | Avance oficial | Netflix Reparto de Gente que conocemos en vacaciones Emily Bader como Poppy Wright: Una periodista de viajes extrovertida y de espíritu libre.

Tom Blyth como Alex Nilsen: Un profesor reservado, estructurado y el mejor amigo de Poppy.

Sarah Catherine Hook como Sarah: Un personaje clave dentro del círculo social de los protagonistas.

Jameela Jamil como la jefa de Poppy: La editora de la revista de viajes que impulsa su carrera.

Lucien Laviscount como un interés amoroso que aparece durante uno de los viajes de los protagonistas.

Lukas Gage como uno de los amigos que comparten las aventuras veraniegas del dúo.