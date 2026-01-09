IR A
IR A

Gente que conocemos en vacaciones es la nueva película de Netflix con una historia romántica que atrapa a todos: cuál es la historia

Lo que hace que esta película sea una experiencia fascinante es su compromiso con una cruda realidad.

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio.

netflix

Netflix suma a su catálogo “Gente que conocemos en vacaciones”, la esperada adaptación cinematográfica del best seller de Emily Henry que ya se perfila como uno de los romances favoritos de la temporada. La historia se centra en Poppy y Alex, dos mejores amigos con personalidades opuestas: ella responde a un espíritu aventurero y despreocupado, mientras él elige la tranquilidad del hogar. A pesar de esas diferencias, durante una década compartieron vacaciones de verano memorables, hasta que un hecho ocurrido dos años atrás quebró el vínculo y los dejó en un silencio que ahora buscan romper.

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
Te puede interesar:

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

La película atrapa gracias a una estructura narrativa que alterna entre el presente y los recuerdos de esos viajes compartidos, permitiendo entender cómo la amistad se transforma en un sentimiento más profundo. La química entre los protagonistas sostiene el relato mientras emprenden un nuevo viaje con la intención de recomponer la relación. Lo que comienza como un intento por limar asperezas deriva en una exploración sincera de los miedos al compromiso y de la dificultad de expresar lo que se siente cuando el riesgo es perder a la persona más importante.

Con una estética visual luminosa y un guion cargado de diálogos ingeniosos y momentos de vulnerabilidad, la producción captura la esencia de la nostalgia veraniega. La propuesta no solo habla de amor, sino también de crecer, cambiar y elegir a quienes nos conocen de verdad. “Gente que conocemos en vacaciones” se presenta como una opción reconfortante, con paisajes soñados y un desenlace emocional que invita a creer en las segundas oportunidades.

Gente que conocemos en vacaciones
La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio.

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio.

Sinopsis de Gente que conocemos en vacaciones, el romántico estreno de Netflix

“Gente que conocemos en vacaciones” narra la historia de Poppy y Alex, dos mejores amigos que, pese a no compartir casi nada en común, sostienen durante una década una tradición inalterable: viajar juntos una semana cada verano. Ella trabaja como escritora de viajes en la dinámica Nueva York y se mueve con un espíritu libre y desordenado, mientras él se desempeña como profesor de secundaria y elige la calma y la rutina de su pequeño pueblo. En medio de esas diferencias, los viajes funcionan como un espacio seguro donde ambos se muestran tal como son, lejos de expectativas ajenas.

La armonía entre ellos se quiebra dos años atrás tras un episodio ocurrido en Croacia, hecho que los lleva a un prolongado silencio. Aunque Poppy alcanza la vida profesional que siempre deseó, una sensación persistente de vacío la acompaña y la lleva a reconocer que su última felicidad genuina surge en aquel viaje con Alex. Con la intención de recomponer el vínculo, ella propone una última escapada a Palm Springs, con la esperanza de recuperar la cercanía perdida y enfrentar aquello que quedó sin decir.

La película avanza mediante saltos entre el pasado y el presente, recorriendo los distintos destinos que compartieron, desde aventuras improvisadas hasta estadías lujosas. Ese recorrido permite observar cómo la amistad evoluciona de forma silenciosa hacia un sentimiento más profundo. Bajo el clima intenso de Palm Springs, las tensiones acumuladas y las emociones reprimidas emergen, obligando a ambos a enfrentar una verdad incómoda: lo que buscaron durante años en cada viaje quizás siempre estuvo a su lado.

Tráiler de Gente que conocemos en vacaciones

Embed - Gente que conocemos en vacaciones | Avance oficial | Netflix

Reparto de Gente que conocemos en vacaciones

  • Emily Bader como Poppy Wright: Una periodista de viajes extrovertida y de espíritu libre.
  • Tom Blyth como Alex Nilsen: Un profesor reservado, estructurado y el mejor amigo de Poppy.
  • Sarah Catherine Hook como Sarah: Un personaje clave dentro del círculo social de los protagonistas.
  • Jameela Jamil como la jefa de Poppy: La editora de la revista de viajes que impulsa su carrera.
  • Lucien Laviscount como un interés amoroso que aparece durante uno de los viajes de los protagonistas.
  • Lukas Gage como uno de los amigos que comparten las aventuras veraniegas del dúo.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
play

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.
play

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

El eje emocional del relato surge cuando Alejandro se ve obligado a proteger a Isabel en lugar de cumplir la orden de eliminarla.
play

Esta película a pura acción y con una cruda realidad llegó a Netflix y es ideal para el fin de semana: cuál es

Ahora, llegó a la gran N roja un lanzamiento super aclamado, se trata de la producción cinematográfica llamada Oppenheimer, muy conocida, un estreno de 2023 que ya está disponible para que la disfrutes. 
play

Oppenheimer llegó a Netflix y es ideal para ver el fin de semana: cuál es la historia que sorprendió al mundo

últimas noticias

play
Paso fronterizo de Ituzaingó. 

Atraparon a un miembro de la banda narco venezolana El Tren de Aragua en Corrientes

Hace 50 minutos
Donald Trump comunicó la noticia en Truth Social.

Estados Unidos incautó un petrolero venezolano que partió sin aprobación

Hace 1 hora
play
Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Hace 1 hora
Pablo Duggan. 

Pablo Duggan renueva las mañanas de Radio 10 con el estreno de "Todo es posible"

Hace 1 hora
El pampeano de 44 años deberá ser operado del corazón.

Preocupación por la salud del argentino Luis Zubeldía: será operado del corazón

Hace 1 hora