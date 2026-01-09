Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.
Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: la plataforma volvió a apostar por la nostalgia y acertó de lleno. Una superproducción regresó al catálogo y en pocos días se posicionó entre lo más visto, ¿qué película es?
La comedia protagonizada por la talentosa actriz se convirtió, otra vez, en un fenómeno que combina humor, romance y un mensaje de empoderamiento que sigue vigente. A más de dos décadas de su estreno, sigue conectando con nuevas generaciones porque plantea una idea simple pero poderosa: no hay una sola forma de ser inteligente ni exitosa. Su regreso a la N roja confirma que estamos ante un clásico moderno, tan entretenido como inspirador, ideal para quienes buscan reírse y, al mismo tiempo, salir con una dosis de motivación.
El tráiler adelanta el tono divertido y optimista del film, con escenas icónicas, diálogos memorables y el carisma arrollador de Witherspoon en uno de los papeles más recordados de su carrera.
Sinopsis de Legalmente rubia, la película que volvió a Netflix
Elle Woods parece tenerlo todo: belleza, popularidad y una vida soñada. Sin embargo, cuando su novio la deja porque busca a alguien “más seria”, Elle decide demostrar que es mucho más que una cara bonita. Así, se inscribe en la Facultad de Derecho de Harvard, donde deberá enfrentar prejuicios, desafíos académicos y descubrir su verdadera fortaleza. Lo que comienza como un intento por recuperar un amor termina siendo un viaje de autoconocimiento y superación personal.
Tráiler de Legalmente rubia
