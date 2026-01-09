Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: qué película es El tono ligero y el ritmo ágil hacen que la propuesta envejezca con dignidad: el film introduce una crítica sutil al clasismo y al machismo académico, sin perder nunca su espíritu de comedia. + Seguir en







Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto.

Netflix recuperó un clásico con Reese Witherspoon que rápidamente llegó a lo más visto: la plataforma volvió a apostar por la nostalgia y acertó de lleno. Una superproducción regresó al catálogo y en pocos días se posicionó entre lo más visto, ¿qué película es?

La comedia protagonizada por la talentosa actriz se convirtió, otra vez, en un fenómeno que combina humor, romance y un mensaje de empoderamiento que sigue vigente. A más de dos décadas de su estreno, sigue conectando con nuevas generaciones porque plantea una idea simple pero poderosa: no hay una sola forma de ser inteligente ni exitosa. Su regreso a la N roja confirma que estamos ante un clásico moderno, tan entretenido como inspirador, ideal para quienes buscan reírse y, al mismo tiempo, salir con una dosis de motivación.

El tráiler adelanta el tono divertido y optimista del film, con escenas icónicas, diálogos memorables y el carisma arrollador de Witherspoon en uno de los papeles más recordados de su carrera.

Legalmente rubia Sinopsis de Legalmente rubia, la película que volvió a Netflix Elle Woods parece tenerlo todo: belleza, popularidad y una vida soñada. Sin embargo, cuando su novio la deja porque busca a alguien “más seria”, Elle decide demostrar que es mucho más que una cara bonita. Así, se inscribe en la Facultad de Derecho de Harvard, donde deberá enfrentar prejuicios, desafíos académicos y descubrir su verdadera fortaleza. Lo que comienza como un intento por recuperar un amor termina siendo un viaje de autoconocimiento y superación personal.

Tráiler de Legalmente rubia Embed - Kitustrailers: UNA RUBIA MUY LEGAL (Trailer en español) Reparto de Legalmente rubia Reese Witherspoon como Elle Woods

Luke Wilson como Emmett Richmond

Selma Blair como Vivian Kensington

Matthew Davis como Warner Huntington III

Jennifer Coolidge como Paulette Bonafonté

Victor Garber como el profesor Callahan