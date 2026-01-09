Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix Con su llegada a la N roja, la propuesta vuelve a instalar el debate sobre los límites de la ciencia, la responsabilidad individual y el costo humano del progreso. + Seguir en







Lejos de ser solo un relato histórico, Oppenheimer combina drama, thriller político y juicio moral, explorando el peso de las decisiones individuales en el destino de la humanidad.

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: la ambiciosa y premiada película de Christopher Nolan, ya está disponible en Netflix y vuelve a captar la atención del público, ¿cuál es?

Basada en hechos reales, el film reconstruye uno de los momentos más decisivos y controversiales del siglo XX: la creación de la bomba atómica y el dilema moral de su principal impulsor.

Ganadora de 7 premios Oscar, incluidos Mejor película, Mejor director y Mejor actor, la producción se convirtió en uno de los títulos más destacados de 2023. También arrasó en los Globos de Oro, los BAFTA y en los principales círculos de críticos. La crítica resaltó su ritmo implacable, su cuidada fotografía y la música hipnótica de Ludwig Göransson, además de su capacidad para transformar un episodio histórico complejo en un relato cinematográfico poderoso y provocador.

oppenheimer Sinopsis de Oppenheimer, la aclamada película que llegó a Netflix Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue al físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, líder del Proyecto Manhattan, el programa secreto que desarrolló la primera arma nuclear. A medida que el proyecto avanza y su poder destructivo se vuelve evidente, el científico comienza a cuestionarse las consecuencias éticas y humanas de su creación, un conflicto que lo marcará para siempre.

Tráiler de Oppenheimer Embed - OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Doblado - (Universal Studios) - HD Reparto de Oppenheimer El reparto de Oppenheimer reúne a algunas de las figuras más importantes del cine actual y fue uno de los grandes puntos fuertes de la película:

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer, el físico teórico y líder del Proyecto Manhattan.

Emily Blunt como Katherine “Kitty” Oppenheimer, esposa del científico.

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, presidente de la Comisión de Energía Atómica.

Matt Damon como Leslie Groves, el general a cargo del Proyecto Manhattan.

Florence Pugh como Jean Tatlock, psiquiatra y pareja de Oppenheimer.

Josh Hartnett como Ernest Lawrence, físico y colega cercano.

Rami Malek como David Hill, científico involucrado en el proyecto.

Kenneth Branagh como Niels Bohr, reconocido físico danés.

Benny Safdie como Edward Teller, científico clave en el desarrollo nuclear.

Jason Clarke como Roger Robb, fiscal en las audiencias contra Oppenheimer.