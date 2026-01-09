Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: cual es la película que llegó a Netflix

Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: la ambiciosa y premiada película de Christopher Nolan, ya está disponible en Netflix y vuelve a captar la atención del público, ¿cuál es?
Con su llegada a la N roja, la propuesta vuelve a instalar el debate sobre los límites de la ciencia, la responsabilidad individual y el costo humano del progreso.
Fue ganadora de un Oscar, está basada en una historia real y dejó sin palabras a todo el público: la ambiciosa y premiada película de Christopher Nolan, ya está disponible en Netflix y vuelve a captar la atención del público, ¿cuál es?
Basada en hechos reales, el film reconstruye uno de los momentos más decisivos y controversiales del siglo XX: la creación de la bomba atómica y el dilema moral de su principal impulsor.
Ganadora de 7 premios Oscar, incluidos Mejor película, Mejor director y Mejor actor, la producción se convirtió en uno de los títulos más destacados de 2023. También arrasó en los Globos de Oro, los BAFTA y en los principales círculos de críticos. La crítica resaltó su ritmo implacable, su cuidada fotografía y la música hipnótica de Ludwig Göransson, además de su capacidad para transformar un episodio histórico complejo en un relato cinematográfico poderoso y provocador.
Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la historia sigue al físico estadounidense J. Robert Oppenheimer, líder del Proyecto Manhattan, el programa secreto que desarrolló la primera arma nuclear. A medida que el proyecto avanza y su poder destructivo se vuelve evidente, el científico comienza a cuestionarse las consecuencias éticas y humanas de su creación, un conflicto que lo marcará para siempre.
El reparto de Oppenheimer reúne a algunas de las figuras más importantes del cine actual y fue uno de los grandes puntos fuertes de la película: