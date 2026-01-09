9 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado10 de enero de 2026

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 10 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna Nueva en Capricornio del 18 de enero marca uno de los momentos más importantes del mes
Luna Nueva en Capricornio de enero: cómo impacta en todos los signos del zodíaco




Aries

Para mantener la tranquilidad ambiental hoy te tocará obedecer a más de uno. No se trata de que cedas en todo, pero mantente flexible y pasarás un día más tranquilo. Tendrás un reencuentro con alguien especial.

Tauro

Aunque tu imagen personal sigue siendo buena hoy pasarás por un bajón anímico que te perjudicará si no lo controlas en tu relación de pareja y amistades. Levanta el ánimo y verás que todo se pone a tu favor.

Géminis

Muchas ideas pasarán por tu cabeza y te costará controlarlas o ponerlas en su sitio. Cierta dificultad en el descanso te llevará a un estado de ansiedad. Busca lugares tranquilos, hoy necesitas reflexionar.

Cáncer

Serán pocos o ninguno los que entiendan de verdad tu comportamiento. Estarás muy susceptible e incluso lleno de contradicciones difíciles de controlar, ten calma y hallarás el correcto camino. Habrá suerte en el azar.

Leo

Gastarás más que en otros días en asuntos de tu interés y todo ello te ayudará a concretar más tu importante imagen personal de cara a la sociedad. Hoy habrá éxitos en el amor como en lo social, es tu día de avance.

Virgo

Dedícale hoy más tiempo al orden de papeles y documentos, entre ellos te encontrarás con más de una sorpresa. Recibirás muchas llamadas de amistades o familia y aparecerá un amor secreto o pasado.

Libra

Dentro de tu hogar o familia surgirán algunos cambios o situaciones novedosas. Es buen momento para realizar mudanzas y arreglos en tu hogar, lánzate hoy a la aventura y serás feliz, todo cambio aportará éxito.

Escorpio

Domina más tus pasiones o te verás enfrentado a una situación bastante extrema relacionada con los sentimientos. Cuidado con las aventuras fuertes, los celos están muy próximos y tu actitud los potencia.

Sagitario

La jornada se presenta bastante compleja en relación a tu comunicación con los demás, pero los resultados serán muy positivos si te dejas llevar por tu intuición en todo. Buen momento para invertir.

Capricornio

Seguirá la movilidad y los contactos nuevos con la sociedad a lo largo de la jornada. Sabrás contentar a todos ya que hoy te encuentras físicamente en plena forma. La noche te depara momentos de gran intimidad.

Acuario

Es factible que se presenten rivalidades en el amor, la situación se transformará en crítica si te pones en plan dramático, tú eliges. Hoy conviene diplomacia en todo y no entrar en discusiones, templanza máxima.

Piscis

Autocontrólate ya que hoy estarás muy susceptible y a la primera saltarás como el mejor. Dedícale también más tiempo a la lectura o a los largos paseos en soledad. Tu sensualidad se verá muy marcada y atraerás la pasión.

